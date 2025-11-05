DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Israel confirma que el cuerpo entregado el martes es de un rehén de Gaza

Israel confirmó el miércoles que los restos entregados por Hamás en la víspera pertenecían a un israelí-estadounidense secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Hamás devolvió estos restos el martes por la noche como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Itay Chen, que su ser querido había sido devuelto a Israel e identificado positivamente", dijo en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.