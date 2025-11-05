En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel confirma que el cuerpo entregado el martes es de un rehén de Gaza
Israel confirmó el miércoles que los restos entregados por Hamás en la víspera pertenecían a un israelí-estadounidense secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023.
Hamás devolvió estos restos el martes por la noche como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Itay Chen, que su ser querido había sido devuelto a Israel e identificado positivamente", dijo en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Una diputada opositora acusa al ministro ultraderechista israelí Ben Gvir de "acosarla" e "insultarla"
La diputada Pnina Tamano-Shata, de la coalición opositora Azul y Blanco, ha acusado este martes al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, de "acosarla" e "insultarla" durante un encuentro a puerta cerrada en el que la política de ascendencia etíope le trasladó su queja por el uso excesivo de la fuerza durante el arresto de dos menores de esta minoría.
Guterres confirma que el Consejo de Seguridad debate un borrador del plan para Gaza
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó este martes en Doha que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han recibido y están "discutiendo" el borrador de Estados Unidos sobre Gaza, en el que se incluiría un proyecto de resolución para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.
El Gobierno palestino critica el proyecto en Israel para condenar a muerte a "terroristas" palestinos
El Gobierno palestino ha tildado de "crimen de guerra" el proyecto de ley aprobado por una comisión del Parlamento de Israel que contempla la pena de muerte para "terroristas" palestinos condenados por el asesinato de israelíes, un texto que, sin embargo, no se aplicará a israelíes condenados por el asesinato de palestinos.
Violencia colona en Cisjordania: gas pimienta a un bebé y animales asesinados a sangre fría
Un moratón en el ojo del pequeño Sadam y la piel enrojecida del bebé Omri, al que aún le cuesta respirar, recuerdan el brutal ataque sufrido por la familia palestina de los Daghamin a manos de un grupo de colonos israelíes, que asaltaron su casa rociándoles gas pimienta y apalearon hasta la muerte a la mitad de su ganado, informa Efe. Este es uno de los 536 ataques de colonos que contabilizó la ONU en el territorio palestino de Cisjordania en octubre, el mes más violento desde que tiene registros (2013) y que coinciden con la temporada de recogida de aceituna.
- Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí
- Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos
- El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia
- Marruecos avanza hacia la incorporación formal del Sáhara con el apoyo de Trump, Macron y Sánchez