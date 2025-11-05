Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Mujeres palestinas lloran junto a los cuerpos de sus familiares en el Hospital Nasser, quienes murieron durante un ataque aéreo israelí en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este miércoles.

Mujeres palestinas lloran junto a los cuerpos de sus familiares en el Hospital Nasser, quienes murieron durante un ataque aéreo israelí en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este miércoles. / HAITHAM IMAD / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

