Arresto

Detenido un hombre por acosar a Claudia Sheinbaum durante un recorrido a pie en Ciudad de México

El arrestado intentó besar a la presidenta de México en el cuello y luego abrazarla por la espalda

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. / Europa Press/Contacto/Luis Barron

EFE

Ciudad de México
Un hombre acosó y tocó sin su consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria caminaba y saludaba a ciudadanos este martes en un corto recorrido a pie por el centro histórico, a unos metros de Palacio Nacional, en la capital mexicana.

El sujeto, aparentemente ebrio y quien intentó besar por la espalda a la mandataria, fue detenido por el equipo de seguridad de la presidenta mexicana que, según videos, se mostró tensa tras el episodio.

Sheinbaum tenía previsto que asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles de Palacio Nacional.

Fue en ese trayecto en el bullicioso centro de Ciudad de México cuando el hombre, aprovechando que otros ciudadanos saludaban a la mandataria, se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

El porcentaje de mujeres en México que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5%, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2%, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52%), física (35%) o sexual (48%), según datos del Inegi.

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o 'cifra negra' de más del 90% por casos que no se denuncian.

