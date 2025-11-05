Alerta en Francia
Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar varios heridos graves
La fiscalía confirmó que el conductor gritó 'Alá es grande' antes de ser reducido con una pistola táser
Un conductor atropelló deliberadamente a varios peatones y a un ciclista en varias localidades de la isla de Oléron, causando al menos cinco heridos, tres de ellos graves, según informaron el miércoles fuentes cercanas a la investigación. La isla de Oléron es una isla francesa situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, dentro de la región de Nueva Aquitania. Algunos testigos informan de que el conductor gritó 'Alá es grande', término que no ha podido ser confirmado.
El conductor "atropelló deliberadamente a ciclistas y peatones a lo largo de varios kilómetros", precisó una de estas fuentes. Se trata de un hombre nacido en 1990, detenido tras los hechos, que tuvieron lugar alrededor de las 8:45 de la mañana del miércoles.
Según la gendarmería, una decena de personas se vieron implicadas en estas colisiones, cinco de ellas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. El alcalde de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, se refirió en Facebook a accidentes provocados "deliberadamente".
