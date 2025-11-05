Más conflictos armados y menos protección a la infancia

Los conflictos armados están aumentando y las violaciones graves de derechos humanos contra la infancia alcanzan niveles récord. El nuevo informe de Save the Children No a la guerra contra la infancia: ¿Seguridad para quién? muestra que el año pasado se produjeron 41.763 abusos contra niños y niñas en conflictos, una cifra sin precedentes que supone un aumento del 30% con respecto a 2023 y alrededor de un 70% en 2022.

De acuerdo a Naciones Unidas, durante cada día de 2024, 78 niños y niñas en el mundo sufrieron una violación grave. Esto significa que fueron asesinados, mutilados, reclutados por grupos armados, secuestrados o sufrieron violencia sexual. También que sus escuelas y hospitales fueron atacados o que no se les permitió acceder a la ayuda que necesitaban para sobrevivir.

Los conflictos no solo son más frecuentes, sino que también son mucho más mortíferos y brutales para los niños y las niñas, según Save the Children.

Dieu Merci tiene 13 años y vive en la República Democrática del Congo (RDC). Cuenta que le gusta jugar a las cartas, a las damas y dibujar. Vive con su madre y su hermano, y explica: “A veces me supera el miedo. Lo que vi y oí ocurrió entre las 4 y las 5 de la madrugada. Oí gritos de angustia: algunos suplicaban que los liberaran, diciendo que los soldados los habían rodeado”. Uno de sus hermanos fue asesinado y otros dos fueron secuestrados por los atacantes. “No vi directamente lo que estaba pasando, porque estábamos encerrados dentro de la casa. Pero la iglesia donde mataron a la gente está justo detrás de nosotros, a menos de 20 metros. Cuando oí los disparos, me asusté mucho”. Los tres hermanos de Dieu Merci estaban en esa iglesia, donde se celebraba una vigilia de oración. Él estaba en casa con su madre. Su padre estaba de viaje. Como era un niño, dice, no podía hacer nada.

Cuatro territorios concentran más de la mitad de las violaciones

Más de la mitad de las violaciones se produjeron en cuatro lugares: los territorios palestinos ocupados, la República Democrática del Congo, Nigeria y Somalia. Y más del 70% de los casos verificados de niños y niñas reclutados por grupos y fuerzas armadas se produjeron en países de África.

Al igual que en el reclutamiento, la infancia de los países africanos está sobrerrepresentada en lo que respecta a los secuestros, ya que representa más del 86% de los casos verificados en 2024. En Nigeria fueron secuestrados 991 niños y niñas, 887 en Somalia y 815 en la República Democrática del Congo. En los últimos cinco años se ha verificado un elevado número de secuestros de niños y niñas en estos tres países, y dos de cada tres secuestros de niños y niñas en todo el mundo tienen lugar en uno de ellos.

Fabrice tiene 13 años y vive en la RDC, como Dieu Merci. Su testimonio muestra también escenas muy duras para cualquiera, especialmente para los niños y las niñas: “Estaba en la iglesia esa noche, durante la vigilia de oración. En un momento dado, llegaron dos jóvenes y comenzaron a arrebatar por la fuerza los teléfonos móviles de la gente. Poco después, apareció un grupo más numeroso de hombres mayores. Amenazaron a los feligreses y ordenaron a todos que se tumbasen en el suelo. Dispararon al aire y comenzaron a dividir a la gente en grupos: los jóvenes, las madres, los padres y los ancianos”. Desde lo ocurrido en la iglesia, vive con un miedo constante. “Lo que viví me marcó profundamente. Pedimos protección en la escuela, de camino a la escuela y aquí, en nuestra ciudad. A menudo siento que no soy libre. Cada vez que recuerdo aquella noche tengo miedo y, a veces, tengo pesadillas”, explica. Y añade: “Deseo que vuelva la paz a mi pueblo. Incluso tengo miedo de ir a buscar agua al pozo, porque está en el mismo camino que tomaron los atacantes esa noche. Tengo miedo de volver a encontrármelos y que me lleven. Es urgente reforzar la seguridad en el pueblo para que no vuelvan a ocurrir hechos como este”.

¿En busca de la paz mundial?

Los datos del informe son aterradores: 520 millones de niños y niñas vivían en zonas de conflicto activo en 2024—más de uno de cada cinco en todo el mundo—, un número que ha aumentado en un 60% desde 2010.

El informe cuestiona el enfoque mundial en materia de seguridad y destaca que menos del 2% de este gasto se destina a la consolidación o el mantenimiento de la paz, a pesar de los presupuestos militares récord. Así, estas cifras muestran que el enfoque mundial en la seguridad militar y estatal no ha logrado proteger a la infancia de las formas más graves de daño.

La organización hace un llamamiento a que los Estados respeten el derecho internacional humanitario, garanticen un acceso humanitario seguro, aumenten la financiación específica para la infancia en situaciones de emergencia y ratifiquen y apliquen los tratados y declaraciones clave que protegen a los niños y las niñas en zonas de guerra. La acción humanitaria es un derecho y debe ser garantizada. La protección de la infancia no debe ser negociable.