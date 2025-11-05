Accidente de aviación
Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto de Kentucky
La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta
EFE
Un avión de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.
En la pista sigue un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.
El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).
La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.
Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registran decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.
- Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí
- Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos
- El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia
- Marruecos avanza hacia la incorporación formal del Sáhara con el apoyo de Trump, Macron y Sánchez