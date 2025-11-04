Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Xi califica de "elección estratégica" la relación con Rusia y pide reforzar la cooperación
El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes que "salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes", durante su encuentro en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.
Xi subrayó que la cooperación bilateral "ha avanzado con determinación pese a un entorno externo turbulento" y aseguró que China está dispuesta a vincular su XV Plan Quinquenal con las estrategias de desarrollo económico y social de Rusia, en un esfuerzo por "impulsar un crecimiento de mayor nivel y calidad", informó la cadena estatal CCTV.
El mandatario chino instó a "mantener una coordinación estrecha" e "implementar los consensos alcanzados" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para "hacer más grande el pastel de la cooperación entre ambos países y contribuir al desarrollo global y la paz mundial".
Letonia detiene a un ciudadano por espiar para la inteligencia militar rusa
Las autoridades de Letonia han detenido a un ciudadano letón sospechoso de espiar instalaciones de defensa de la OTAN para el órgano de inteligencia militar ruso, más conocido como GRU, ha informado este lunes el Servicio de Seguridad del Estado (VDD) del país báltico. En una operación conjunta del VDD y del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Defensa (MIDD) de Letonia, detuvieron al presunto espía en la noche del 17 al 18 de octubre en la ciudad portuaria de Ventspils, según un comunicado del VDD. El detenido habría transmitido al servicio de inteligencia militar ruso "información sobre infraestructuras privadas utilizadas para la aviación en Letonia, la presencia de fuerzas aliadas de la OTAN en el país y diversos avances en el sector de la defensa", señala el VDD.
Ucrania bombardea una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov. En un mensaje difundido en redes sociales, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio. Asimismo, ha incidido en que se trata de una de las refinerías más antiguas de toda Rusia, con un volumen de procesamiento de 4,8 millones de toneladas de crudo al año. Las fuerzas ucranianas, que han informado también de otros ataques en los territorios ocupados del este de Ucrania, aspiran a destruir elementos clave de la base militar e industrial del "Estado terrorista" ruso, "con el objetivo de que no continúe la agresión".
El mayor de la Guardia de Fronteras de Ucrania denuncia el cierre de su unidad tras denunciar supuestas irregularidades
El mayor de la Guardia de Fronteras de Ucrania, Yuri Kasiánov, ha denunciado en una carta abierta al Parlamento del país que la unidad de élite de drones que dirigía habría sido disuelta como represalia por sus denuncias de supuestas irregularidades en las inversiones para la producción de aparatos no tripulados de ataque. "Creo que la unidad DK-8, la llamada 'unidad Kasiánov', fue liquidada en conexión con mi actividad para exponer hechos flagrantes de corrupción en la compra de drones FP-1 de la empresa Fire Point", escribe Kasiánov en la carta, publicada en sus redes sociales. Según el militar, su unidad fue disuelta el 2 de octubre de este año, el mismo día en que declaró ante detectives de la principal agencia anticorrupción ucraniana en el marco de una investigación sobre supuestas prácticas irregulares de la empresa Fire Point.
Rusia amplia su control en Pokrovsk y Kúpiansk y avanza en Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas han capturado nuevos barrios en las ciudades ucranianas cercadas de Pokrovsk y Kúpiansk y continúan avanzando en Zaporiyia y Dnipropetrovsk, con el fin de rodear el bastión de Huliapole, según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante los combates urbanos el enemigo fue expulsado de cuatro fortificaciones en la zona industrial de la ribera izquierda del río Oskol", han señalado en Telegram el mando ruso. Según Defensa, en este sector del frente las fuerzas rusas repelieron dos intentos ucranianos de romper el cerco en las cercanías de Nechvolodiki y Blagodativki de la región de Járkov. En el cerco de Pokrovsk, importante nudo logístico de las fuerzas ucranianas, el Ejército ruso "continúa ampliando la zona de control y estrechando el cerco de la agrupación enemiga por el este", han indicado los militares rusos. Además, las unidades de la agrupación militar Vostok (Este) han atacado las fuerzas ucranianas en las localidades de Orestopil, Danilivka, Radostne de Dnipropetrovsk, y Uspenikva y Huliapole en Zaporiyia, esta última, uno de los principales objetivos rusos en esta región.
Rusia informa de avances en la ciudad ucraniana de Pokrovsk tras una nueva noche de bombardeos
Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este lunes de madrugada una nueva batería de bombardeos sobre Ucrania, dentro de una campaña militar que se habría saldado en la parte este del país con supuestos avances en la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus militares han ingresado y afianzado posiciones en el barrio de Prigordoni, al tiempo que habrían repelido ataques en otros frentes con los que, según Moscú, las tropas ucranianas "intentaban romper el cerco". Asimismo, el Gobierno ruso también ha informado de avances en la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov. Aunque el lado ucraniano no se ha pronunciado ninguna autoridad.
Seis regiones rusas crean las primeras unidades de reservistas para defender infraestructuras críticas
Las regiones rusas de Tatarstán, Samara, Nizhni Nóvgorod, Yaroslavl y Tambov han comenzado a crear las primeras unidades de reservistas por contrato para garantizar la defensa de infraestructuras críticas de Rusia pese a que la medida aún no ha sido aprobada por el presidente del país, Vladímir Putin. Ambas cámaras de la Asamblea Federal de Rusia ya dieron su aprobación al correspondiente proyecto de ley, que entraría en vigor tras la firma de Putin, y Tatarstán, según informa el portal ruso Biznez-Online, ya ha anunciado la contratación de varios reservistas que han superado el chequeo médico y pasarán dos semanas de preparación militar intensiva,
Según este medio, Tatarstán garantiza que los contratados no participarán en la guerra en Ucrania y se limitarán a proteger las instalaciones locales durante, previsiblemente, 45 días, tras lo cual serán reemplazados por un nuevo grupo y no volverán a ser llamados en el transcurso de un año. Por otra parte, según la agencia rusa Interfax, en la región de Samara también se ha llamado a reservistas con este fin, mientras el periódico regional Kray-rodnoy ha informado de la creación del destacamento BARS-NN en Nizhni Nóvgorod. Este último ya está en pleno proceso de preparación militar, que incluye cursos de preparación táctica y de tiro diurno y nocturno.
El primer ministro ruso asegura que los lazos con China "se encuentran en su mejor momento en siglos"
El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ha asegurado este lunes que las relaciones entre China y Rusia "siguen prosperando pese a los obstáculos y las sanciones occidentales ilegales", durante una reunión con su homólogo chino, Li Qiang, en el marco de su visita al gigante asiático. En su cuenta oficial de la red social Weibo el medio ruso Sputnik, Mishustin subrayó que las relaciones entre Moscú y Pekín "se encuentran en su mejor momento en siglos". Está previsto que Mishustin se reúna este martes con el presidente chino, Xi Jinping, unos días después de que el mandatario del país asiático se viese en Corea del Sur con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Una cita donde, según el presidente estadounidense, él y Xi acordaron "trabajar juntos" para poner fin a la guerra en Ucrania.
Ucrania neutralizó durante la pasada noche un misil Kinzhal y 115 drones rusos
Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado en la madrugada del domingo al lunes un misil hipersónico Kinzhal y 115 de los 138 drones de largo alcance lanzados por Rusia contra su territorio, según informa la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes. Veinte de los drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Además, varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento de la publicación del balance oficial del ataque. Rusia también lanzó cinco misiles guiados antiaéreos S-300 o S-400 que no fueron derribados, según el parte ucraniano.
Según ha explicado el gobernador de Mikoláyiv, Vitali Kim, los ataques rusos han provocado daños en una infraestructura energética ubicada en esta región del sur de Ucrania. Además, una docena de pueblos quedaron temporalmente sin luz debido al bombardeo. Kim ha informado también de daños en un taller y un edificio de viviendas en la ciudad de Mikoláyiv, que es la capital de la región. Unos daños que se suman también a los desperfectos en un edificio administrativo y en las dependencias de una empresa agrícola de Cherníguiv, según han informado las autoridades de esta región del norte de Ucrania.
Rusia derriba 64 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas han derribado en la noche del domingo al lunes 64 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas, en una jornada de relativa calma tras repeler más del doble la víspera, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. En un comunicado enviado a través de Telegram, el mando militar ruso ha asegurado que el grueso de los ataques afectó a las regiones de Rostov y Saratov: en cada una de ellas fueron derribados 29 drones. El resto fue derribado sobre la región de Volgogrado (4), Bélgorod (1) y Stávropol (1).
