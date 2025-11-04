Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Xi califica de "elección estratégica" la relación con Rusia y pide reforzar la cooperación

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes que "salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes", durante su encuentro en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

Xi subrayó que la cooperación bilateral "ha avanzado con determinación pese a un entorno externo turbulento" y aseguró que China está dispuesta a vincular su XV Plan Quinquenal con las estrategias de desarrollo económico y social de Rusia, en un esfuerzo por "impulsar un crecimiento de mayor nivel y calidad", informó la cadena estatal CCTV.

El mandatario chino instó a "mantener una coordinación estrecha" e "implementar los consensos alcanzados" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para "hacer más grande el pastel de la cooperación entre ambos países y contribuir al desarrollo global y la paz mundial".