DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Reino Unido afirma que "no hay excusa" que justifique retener en almacenes la ayuda para Gaza
La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha declarado este lunes que "no hay excusa" para mantener la ayuda humanitaria en almacenes cuando Israel se ha comprometido al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, calificando la reticencia de las autoridades israelíes a facilitar la llegada de ayuda como "injusta".
"No hay excusa para retener la ayuda humanitaria. Debería ser incondicional", ha afirmado en una entrevista para el Canal 4 británico desde un almacén de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Jordania en el que, ha precisado, solo aquí "hay trigo suficiente para alimentar a 700.000 personas durante un mes (...) y aun así hay niños en Gaza que pasan hambre". "Es totalmente injusto y hay que solucionarlo", ha aseverado.
Jamenei descarta cualquier "cooperación" con EEUU mientras apoye a Israel y mantenga tropas en Oriente Próximo
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha descartado este lunes cualquier tipo de "cooperación" con Estados Unidos mientras Washington mantenga su apoyo a Israel y su despliegue militar en bases en diferentes países de Oriente Próximo, en medio de las tensiones en torno al programa nuclear iraní, incluida la ofensiva israelí en junio contra el país centroasiático, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares. "La cooperación con Irán no es compatible con la cooperación y asistencia al maldito régimen sionista", ha dicho durante un discurso, en el que ha tildado de "inaceptable" que Washington mantenga su respaldo a Israel pese a las "condenas internacionales" por su ofensiva contra la Franja de Gaza.
Israel devuelve los cuerpos de 45 palestinos a Gaza a cambio de los cadáveres entregados
El Hospital Nasser de Jan Yunis, al sur de Gaza, ha recibido este lunes los cadáveres de 45 palestinos que Israel mantenía en su poder y ha entregado a la Cruz Roja para su devolución a la Franja, según ha confirmado a Efe el director de la unidad del Ministerio de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos en el enclave, Zaher Al Waheidi.
El Ejército israelí mata a dos gazatíes en Rafah pese al alto el fuego
El Ejército israelí ha matado este lunes a dos gazatíes en el barrio de Shakoush, en el norte de Rafah. Según a confirmado a la agencia Efe una fuente del Ministerio de Sanidad de la Franja, ambas víctimas habían salido en busca de leña. Por su parte, el Ejército ha confirmado haber atacado "por aire y tierra" a gazatíes que, según ellos, representaban una amenaza tras haber cruzado la 'Línea Amarilla' y desplazarse hacia las tropas apostadas en sur de Gaza. Unuevo ataque sobre el que no han dado el número de víctimas ni detallado las razones de esa supuesta amenaza.
Porotra parte, varios civiles también han resultado heridos por disparos del Ejército israelí al este del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro, según ha detallado la agencia oficial palestina de noticias Wafa.
Las autoridades de Gaza lanzarán el domingo una campaña de vacunación para menos de tres años
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes que el domingo lanzarán una campaña de vacunación que durará diez días y buscará "reforzar el programa de inmunización para niños menores de tres años", en un intento por paliar las consecuencias a nivel sanitario de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la campaña será lanzada en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)y la Media Luna Roja Palestina y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hamás condena el avance de la ley de pena de muerte a palestinos "terroristas" del parlamento israelí
El grupo islamista Hamás ha condenado este lunes el avance hasta el Pleno de la Knéset (el Parlamento de Israel) del proyecto de ley de pena de muerte para "terroristas" palestinos condenados por matar a un israelí: "Representa la fea cara fascista de la deshonesta ocupación sionista y representa una flagrante violación del derecho internacional", ha advertido Hamás en un comunicado. En esta línea, el grupo islamista ha reclamado a la ONU, la comunidad internacional y otras organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos a llevar a cabo una "acción inmediata para parar este crimen brutal", así como a la formación de comités que puedan entrar en los centros de detención israelíes para examinar las condiciones de los presos palestinos.
Israel avanza en su proyecto de ley para aprobar la pena de muerte a terroristas
La tramitación del proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra palestinos acusados de asesinar a ciudadanos israelíes avanza en la Knéset (Parlamento israelí) tras su aprobación este lunes por parte de la Comisión de Seguridad Nacional, que ahora lo enviará de nuevo al pleno para que siga el proceso parlamentario. Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, promotor del proyecto, afirma que la aprobación en comisión parlamentaria supone "otro paso hacia la justicia histórica". Tras esta aprobación, el proyecto pasará a pleno y, de recibir allí la aprobación, volverá a ser discutido en comisión para ser enviado de nuevo a pleno, donde se aprobaría de forma definitiva. Durante el debate en la comisión, el coordinador israelí para asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, ha asegurado que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está a favor de la ley.
Erdogan insta a los países musulmanes a liderar la reconstrucción de Gaza
El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erodgan, ha considerado este lunes "crucial" que los países musulmanes desempeñen un papel de liderazgo en la reconstrucción de la Franja de Gaza, y que velen por que Israel no se anexione Cisjordania. "No podemos permitir ni la anexión de Cisjordania ni un cambio en el estatus de Jerusalén", ha declarado en la 41ª reunión del Comité de cooperación económica y comercial de la Organización de Cooperación Islámica que se celebra en Estambul. Al inaugurar ese foro, ha manifestado su agradecimiento a países de la región como Egipto y Catar, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los esfuerzos realizados para lograr el alto el fuego en Gaza. No obstante, ha considerado que mientras el grupo islamista radical Hamás está intentando atenerse a la tregua, Israel no lo hace.
Borrell asegura que tenía "muy pocas esperanzas" de que Netanyahu cumpliera con el alto al fuego
El exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell ha reconocido que tenía "muy pocas esperanzas de que Netanyahu fuese a cumplir con el alto al fuego, porque ya hubo dos y los incumplió". Antes de participar en el Foro Económico de El Norte de Castilla, Borrell ha declarado que son los ministros del dirigente de Israel quienes "quieren continuar la guerra" y llevaron al presidente israelí, a romper el alto al fuego "de una manera injustificada y ahora parece que está haciendo lo mismo". A su juicio, la comunidad internacional "no parece tener mucha capacidad para parar la Netanyahu" y quien puede hacerlo, que en su opinión es el presidente estadounidense, Donald Trump, "no lo quiere hacer".
Soldados israelíes matan a un menor y colonos asesinan a un palestino en Cisjordania
La agencia palestina WAFA ha informado que unos soldados israelíes mataron el domingo a un menor palestino en la ciudad de Beit Furik (este de Nablus) y un grupo de colonos han asesinado a tiros a un hombre, que murió en el suelo desangrado al impedir los militares el acceso de las ambulancias en la ciudad de Hebrón.
Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, el Ministerio de Sanidad palestino ha indicado que se trata de Jamil Atef Hanani, de 17 años, quien murió a causa de las heridas sufridas por disparos del Ejército, mientras que Ahmed Rabhi Al Atrash (32 años) fue asesinado por colonos anoche en la ciudad de Hebrón. Hanani, según WAFA, "recibió un disparo en el pecho con munición real durante una incursión israelí", tras lo que fue trasladado "al Hospital Gubernamental Rafidia en Nablus, donde posteriormente falleció". La muerte de amil Atef Hanani eleva a 43 la cifra de menores palestinos muertos en Cisjordania a manos de soldados israelíes en lo que va de 2025, según partes de defunciones de Sanidad y casos documentados por la ONG Defense for Children Palestine.
