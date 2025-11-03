En Directo
Al minuto
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump asegura no estar considerando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este domingo la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania para su empleo por parte de Kiev en el marco de su respuesta a la invasión rusa, seis días después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, insistiese en la necesidad de obtener misiles de largo alcance para presionar al mandatario ruso, Vladimir Putin. "Realmente no", ha respondido el inquilino de la Casa Blanca tras ser preguntado por la prensa a su llegada a la Base Conjunta de Andrews, en Maryland, por si estaba considerando la posibilidad de suministrar misiles Tomahawk a las fuerzas ucranianas.
Trump asegura no estar considerando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este domingo la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania para su empleo por parte de Kiev en el marco de su respuesta a la invasión rusa, seis días después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, insistiese en la necesidad de obtener misiles de largo alcance para presionar al mandatario ruso, Vladimir Putin. "Realmente no", ha respondido el inquilino de la Casa Blanca tras ser preguntado por la prensa a su llegada a la Base Conjunta de Andrews, en Maryland, por si estaba considerando la posibilidad de suministrar misiles Tomahawk a las fuerzas ucranianas. Su respuesta ha seguido la misma línea que sus declaraciones previas, en las que destacó la oposición de Putin y argumentó que la entrega de estos misiles podría poner en peligro a Estados Unidos, mientras que Zelenski ha identificado en reiteradas ocasiones la idea de obtener los citados proyectiles con una amenaza latente que inclinaría al Kremlin a negociar en lugar de continuar con los ataques.
Suspenden vuelos en aeropuerto de ciudad alemana de Bremen por dron
El tráfico aéreo fue suspendido temporalmente la noche del domingo en el aeropuerto de Bremen debido al sobrevuelo de un dron de origen desconocido, informó la policía alemana a la AFP. El aparato fue visto "en las inmediaciones del aeropuerto hacia las 19H30" (18H30 GMT), según un portavoz policial. La AFP inicialmente no pudo contactar al Aeropuerto de Bremen para confirmar el número de vuelos afectados. Varios drones han causado interrupciones en aeropuertos de Alemania en las últimas semanas. El viernes, un dron no identificado sobrevoló el Aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, donde varios vuelos fueron suspendidos durante casi dos horas.
Zelenski anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la recepción de otro sistema antimisiles Patriot procedente de Alemania. "Hemos reforzado el componente 'Patriot' de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso", escribió en X. El presidente ucraniano afirmó que los ataques aéreos son la "estrategia principal" del líder ruso, Vladímir Putin, en la guerra, con el objetivo de sembrar el terror entre la población y compensar así el hecho de no ser capaz de alcanzar sus objetivos territoriales. "Por eso cada fortalecimiento de nuestras defensas aéreas nos acerca literalmente al final de la guerra, al que todos estamos esperando. Cuanto menos alcance Rusia, mayor es su motivación de poner fin a la guerra", argumentó.
Al menos seis muertos en Ucrania en ataques rusos de madrugada
Seis personas, entre ellas dos niños, murieron el domingo de madrugada en Ucrania en varios ataques rusos con misiles y drones, indicaron autoridades locales, mientras que Kiev atacó en la mañana instalaciones petroleras rusas en el Mar Negro. El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 79 drones y dos misiles balísticos contra cinco regiones del país, de los cuales derribó 67. "Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipró (este) y Odesa (sur). Seis personas murieron, incluidos dos niños", informaron los servicios del fiscal general ucraniano en Telegram.
Un ataque ucraniano daña un buque cisterna ruso y una terminal de petróleo
Un ataque ucraniano con drones dañó este domingo un buque cisterna y una terminal petrolera en el puerto ruso de Tuapse, en el mar Negro, informaron fuentes oficiales. Según informaron las autoridades locales en Telegram, los fragmentos de unos drones cayeron sobre la instalación de petróleo y causaron un incendio en el buque cisterno estacionado en el lugar. La tripulación del petrolero fue evacuada y no sufrió daños.
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso en Samarivsk (Ucrania)
Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque ruso sobre el distrito de Samarivsk, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, cerca de la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y las rusas. "Dos niños de 11 y 14 años de edad han muerto. Nuestras condolencias para los familiares. En total, la tragedia ha costado la vida a cuatro personas", ha informado la administración militar regional ucraniana de Dnipropetrovsk en su cuenta en Telegram. El jefe de la administración militar, Vladislav Gaivanenko, ha denunciado que "el agresor no cesa de aterrorizar otros distritos de la región" y explicado que un dron ruso impactó el núcleo de población de Dubovikivska, lo que provocó un incendio que afectó a cinco viviendas y otras estructuras. Además hubo otro ataque sobre la cercana localidad de Vasilkivska. Otros drones han atacado infraestructuras y un coche en el distrito de Pavlohrad, ha indicado Gaivanenko. También ha dado cuenta de daños por drones y fuego de artillería en la región de Nikópol, concretamente en el distrito central, en Pokrovska, Marhanetska y Chervonogrigorivska.
Ucrania afirma que sus drones han causado un incendio en un petrolero ruso en el mar Negro
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicó este domingo un ataque con drones que provocó un incendio en un petrolero ruso y en la infraestructura de la terminal petrolera del puerto de Tuapse en el mar Negro. Una fuente del SBU confirmó a la agencia estatal Ukrinform el ataque, en el que participaron también otros cuerpos de las fuerzas de defensa y seguridad del Estado ucraniano. "Se registraron cinco impactos de drones. Como resultado de los ataques, un petrolero se incendió y al menos cuatro de las columnas de alimentación que se usan para cargar y descargar los petroleros quedaron inhabilitadas. También fueron dañados edificios del puerto", declaró la fuente. El puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, alberga una terminal petrolera y una refinería de crudo propiedad de Rosneft.
Rusia dice que continún combates con fuerzas atrincheradas en Pokrovsk
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este domingo que sus fuerzas continúan eliminando a militares ucranianos atrincherados en las inmediaciones de la estación de trenes de Pokrovsk (Donetsk) y en la vecina zona industrial. Según el parte castrense, los militares rusos expulsaron a los soldados enemigos de un puesto fortificado al sureste de la ciudad, uno de los últimos bastiones ucranianos en esa zona. Defensa aseguró haber repelido nueve contraataques enemigos en una jornada con el objetivo de romper el cerco en el que se encuentran parte de los soldados de Kiev. Ucrania desmintió ayer que Rusia eliminara a once efectivos de sus fuerzas especiales en Pokrovsk en el marco de la contraofensiva lanzada para expulsar a tropas rusas infiltradas en la ciudad.
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Países Bajos destrona al ultra Wilders y abre paso al rejuvenecido progresismo de Demócratas 66
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Muere una mujer de 80 años tras ser olvidada por un crucero en una isla remota de Australia
- Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica
- ¿Qué armas nucleares tienen Trump y Putin? Los arsenales de Estados Unidos y Rusia, en 4 gráficos
- Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre
- Xi y Trump sellan un armisticio comercial mientras orillan asuntos sensibles