DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Obstruccíón a la investigación

Según apunta la cadena, ambos son sospechosos de obstrucción a la investigación y abuso de confianza, en relación con la desaparación del teléfono móvil de Yerushalmi, que aún no ha sido hallado y se cree que está apagado. La Policía israelí ha confirmado que la ex fiscal se encuentra "sana y salva", horas después de que desapareciera en la zona costera de Herzliya. Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violación en la cárcel de la base militar de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tomer Yerusahlmi acabó dimitiendo y será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso. La grabación fue publicada en el verano de 2024. En su defensa, confesó que fue "personalmente responsable" por la filtración del vídeo antes de explicar que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.