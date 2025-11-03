En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Violación
En el vídeo se ve cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad. Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación han comparecido enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia. "En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones, y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", ha proclamado un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'. Uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, ha denunciado que la filtración de la fiscal militar ha contaminado todo el proceso judicial y ha exigido una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande.
Obstruccíón a la investigación
Según apunta la cadena, ambos son sospechosos de obstrucción a la investigación y abuso de confianza, en relación con la desaparación del teléfono móvil de Yerushalmi, que aún no ha sido hallado y se cree que está apagado. La Policía israelí ha confirmado que la ex fiscal se encuentra "sana y salva", horas después de que desapareciera en la zona costera de Herzliya. Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violación en la cárcel de la base militar de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tomer Yerusahlmi acabó dimitiendo y será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso. La grabación fue publicada en el verano de 2024. En su defensa, confesó que fue "personalmente responsable" por la filtración del vídeo antes de explicar que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.
Detenida la ex fiscal jefe militar de Israel tras su desaparición y posterior localización
La Policía israelí ha informado este lunes de que la ex fiscal jefe militar israelí general Yifat Tomer Yerushalmi, hallada sana y salva tras varias horas desaparecida, ha sido detenida, después de que el pasado viernes reconociese la filtración del vídeo de la violación perpetrada por un grupo de reservistas militares israelíes a un preso palestino. Un portavoz del cuerpo ha confirmado en declaraciones recogidas por el canal israelí Arutz Sheva que también ha sido arrestado el ex fiscal jefe militar el coronel Matan Solomesh "por sospechas de filtraciones y otros delitos graves". "Dependiendo del progreso de la investigación, se espera que ambos sean llevados mañana a una audiencia de prisión preventiva en el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv", ha agregado.
Trump revela que uno de los tres cuerpos entregados por Hamás corresponde al israelí-estadounidense Neutra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este domingo que uno de los tres cuerpos sin vida entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a las autoridades israelíes corresponde al del soldado de nacionalidad israelí-estadounidense Omer Neutra. "Recuperamos a tres rehenes. (...) Estamos hablando de cadáveres, a los que la gente llama rehenes. Hablé con los padres. Tenemos a Neutra, de Nueva York y de Estados Unidos. Hablé con estos padres y están encantados. Pero, en otro sentido, obviamente, no es tan bueno", ha afirmado en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial. El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado así "muy contento" de haber recuperado el cuerpo del soldado fallecido durante el asalto de las milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023 y ha agregado que "estamos buscando el resto de los cadáveres" de los secuestrados que permanecen en la Franja de Gaza.
La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza
El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) recibió en la noche de este domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes de manos de Hamás en Gaza, anunció el Ejército de Israel en un comunicado. "De acuerdo con la información aportada por la Cruz Roja, tres ataúdes de rehenes fallecidos les fueron transferidos y están de camino a las tropas del Ejército de Israel en Gaza", recoge el comunicado de las fuerzas armadas. Aunque Hamás no anuncia con anterioridad los cadáveres de los rehenes que entrega, este domingo sí difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, así como de su carné de conducir, al anunciar la entrega de tres cuerpos. Hamami tiene el rango más alto, como coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército, entre los militares asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023, día en el que los milicianos gazatíes mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.
