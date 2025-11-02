Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con dos misiles y 79 drones

La Fuerza Aérea ucraniana informó de los ataques enemigos recibidos la pasada noche con dos misiles balísticos Iskander-M y con 79 drones, de los cuales fueron neutralizados un total de 67, en su parte matinal de este domingo.

Los drones, entre ellos una cincuentena de kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

Según datos preliminares, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 67 drones en el norte, sur y este del territorio ucraniano.

"Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos", concluyó la Fuerza Aérea.

Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania informaron de que un ataque con drones provocó un incendio en un aparcamiento de camiones en Odesa (sur) y ocasionó dos víctimas mortales.