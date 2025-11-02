Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con dos misiles y 79 drones
La Fuerza Aérea ucraniana informó de los ataques enemigos recibidos la pasada noche con dos misiles balísticos Iskander-M y con 79 drones, de los cuales fueron neutralizados un total de 67, en su parte matinal de este domingo.
Los drones, entre ellos una cincuentena de kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.
Según datos preliminares, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 67 drones en el norte, sur y este del territorio ucraniano.
"Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos", concluyó la Fuerza Aérea.
Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania informaron de que un ataque con drones provocó un incendio en un aparcamiento de camiones en Odesa (sur) y ocasionó dos víctimas mortales.
Un ataque con drones ucranianos daña gravemente el puerto de Tuapse en el mar Negro
Un ataque con drones ucranianos ha afectado gravemente al puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, donde se han producido incendios y daños materiales en instalaciones petroleras, un buque cisterna y varios edificios cercanos, si bien no se han registrado víctimas, según las autoridades locales.
La administración de Krasnodar ha informado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram de que se ha repelido un ataque con drones en la localidad costera de Tuapse, que ha dejado daños significativos en la infraestructura portuaria. Según el mismo escrito, uno de los drones se ha estrellado contra el puerto, provocando un incendio tras el impacto.
Asimismo, los fragmentos del vehículo no tripulado han alcanzado un buque cisterna y una terminal petrolera del puerto. Como consecuencia, la superestructura de la cubierta del barco ha resultado dañada y se ha declarado un incendio a bordo. La tripulación del petrolero ha sido evacuada de inmediato, según han precisado las autoridades regionales y así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Rusia asegura que los militares ucranianos atrapados en Pokrovsk han comenzado a rendirse
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de que los militares ucranianos que se encuentran en la ciudad de Pokrovsk --Krasnoarmiisk para Moscú--, rodeada por fuerzas rusas, han comenzado a rendirse.
Sin embargo, Ucrania no ha confirmado que la ciudad esté rodeada y ha asegurado que la situación en la ciudad, ubicada en la región de Donetsk (este) es "complicada y dinámica" e incluso sostiene que han mejorado sus posiciones en algunos distritos de la ciudad.
Moscú ha difundido el testimonio de un militar ucraniano, Viacheslav Krevenko, uno de los soldados que habrían sido capturados. "Me percaté de que el comandante nos había abandonado hace tiempo. Mi compañero y yo intentamos organizar la defensa en una casa, pero después decidimos que era mejor rendirse porque no tenía ningún sentido resistir. El comandante nos ha traicionado", ha explicado, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.
Ucrania desmiente que Rusia haya eliminado a sus fuerzas especiales en Pokrovsk
Los servicios de Inteligencia ucranianos desmintieron este sábado que las tropas rusas hayan logrado eliminar a las fuerzas especiales ucranianas que intentaban aterrizar en helicóptero cerca del bastión oriental de Pokrovsk, como parte de una contraofensiva para detener el avance enemigo sobre la ciudad asediada.
Una fuente de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó al diario Ukrainska Pavda que las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la destrucción del grupo de asalto ucraniano eran falsas.
"Esta información es tan falsa como el informe de Guerasimov a Putin de hace unos pocos días de que Pokrovsk estaba rodeada", aseguró la fuente, haciendo alusión al jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerasimov, y al presidente ruso, Vladímir Putin.
La fuente del GUR aseguró que las "acciones de estabilización" que se lanzaron en Pokrovsk bajo el liderazgo del jefe del servicio de inteligencia militar, Kirilo Budánov, todavía continúan.
El Ministerio de Defensa de Rusia había asegurado este sábado que su ejército había eliminado a un grupo de fuerzas especiales ucranianas de 11 integrantes que intentó aterrizar de un helicóptero a un kilómetro al noroeste de Pokrovsk.
Ucrania anuncia haber destruido con un ataque el oleoducto que rodea la región de Moscú
Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron este sábado un ataque que según sus informaciones dejó deshabilitado el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) compartió en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse una explosión y aseguró que los "tres hilos" de una importante instalación militar del país agresor han sido destruidos.
"El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa ucraniano, una instalación militar muy importante del Estado agresor de Rusia fue deshabilitada: el oleoducto circular que proporciona recursos al Ejército ocupador ruso para librar una guerra genocida contra el pueblo ucraniano", señaló la GUR.
El breve comunicado aseguró que el punto del "exitoso" ataque contra la infraestructura se sitúa en el distrito de Ramenskoye en la región de Moscú.
"La red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda: los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea", se congratuló la GUR.
Con ello, el oleoducto ha quedado completamente deshabilitado, concluyó el mensaje, que agregó que los servicios especiales rusos y equipos de reparación han sido enviados al lugar de la explosión por parte de las autoridades rusas.
"Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos", dijo el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.
Los ataques ucranianos con drones se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.
Suspendidos vuelos en el aeropuerto de Berlín por alerta de drones
Los vuelos en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo se suspendieron ayer durante casi dos horas por avistamiento de drones no identificados, según informó un portavoz del aeropuerto a la AFP, un incidente similar a los ocurridos recientemente en otros países europeos.
Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.
Ucrania ataca el sector energético rusos con misiles
La Marina ucraniana dijo haber atacado la pasada noche con misiles de crucero Neptuno de fabricación ucraniana una central térmica y una subestación eléctrica situadas en la región rusa de Oriol, según un comunicado publicado en Telegram. La nota dice que el ataque supone "un duro golpe a la logística" rusa, ya que, siempre según la Marina ucraniana, las dos infraestructuras atacadas suministran energía a empresas de la industria militar rusa en la zona. Las autoridades regionales de Oriol habían informado previamente de un ataque ucraniano con drones cuyos fragmentos habían causado daños en equipamiento eléctrico al ser interceptados y caer en la central térmica. El incidente provocó cortes de electricidad temporales en la región.
Polonia intercepta un avión ruso en el Báltico por tercer día esta semana
Aviones de la Fuerza Aérea polaca han interceptado este viernes un avión de reconocimiento de Rusia en el mar Báltico, en el que es ya el tercer incidente de este tipo en menos de una semana, en plena escalada de tensiones en la región por las recientes incursiones de aparatos rusos. Las Fuerzas Armadas han informado en redes sociales de que dos cazas MiG-29 despegaron a primera hora del viernes para escoltar a un Il-20 ruso, que viajaría sin plan de vuelo conocido y con el transpondedor apagado. Polonia, que ha negado una violación de su espacio aéreo, ha dicho actuar "conforme a los procedimientos de la OTAN".
