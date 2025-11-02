Robo en el Louvre: todo lo que se sabe hasta ahora

Nuevos sospechosos imputados, sin cómplices en el museo, las joyas siguen desaparecidas... El gran caso que mantiene en vilo a la policía francesa está aún en una etapa muy temprana de la investigación, pero poco a poco van encajando piezas en un puzzle en el que los rastros de ADN tienen un papel determinante.

Esto es lo que se sabe del espectacular robo del 19 de octubre en el Louvre, el museo más visitado del mundo, que ha movilizado a decenas de investigadores de la seguridad francesa.

¿Cuántos sospechosos? Dos personas detenidas el miércoles por la noche fueron imputadas y puestas en prisión preventiva el sábado, elevando a cuatro el número de sospechosos bajo custodia. Se trata de un hombre de 37 años, considerado como uno de los cuatro miembros del comando que robó las joyas, y de su pareja de 38 años, según declaró la fiscal de París, Laure Beccuau. Otros dos hombres residentes en Aubervilliers (al norte de París), de 34 y 39 años, también son sospechosos de haber formado parte del comando. Detenidos el 25 de octubre —uno en el aeropuerto de Roissy cuando intentaba llegar a Argelia, el otro en Aubervilliers—, fueron imputados formalmente y puestos en prisión preventiva el miércoles. "Hay cuatro autores, al menos uno sigue prófugo, además del posible autor o autores intelectuales", declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez, a Le Parisien. El domingo, en el digital France Info, la fiscal Beccuau también mencionó posibles cómplices, haciendo referencia al uso de "vehículos de relevo", pero enfatizó que nada en esta etapa sugiere complicidad alguna dentro del Louvre.

La fiscal francesa Laure Beccuau. / SADAK SOUICI

¿Han admitido los sospechosos su participación? Los dos hombres de Aubervilliers hicieron declaraciones ante la Policía consideradas mínimas en comparación con lo que parece demostrar el expediente, según Beccuau. Están acusados de robo organizado (con una pena de hasta 15 años de prisión) y conspiración para cometer robo organizado (con una pena de hasta 10 años de prisión), al igual que el hombre de 37 años. Su pareja es sospechosa de complicidad en robo organizado y conspiración. La pareja, que tiene hijos en común, negó cualquier participación, afirmó la fiscal. El hombre se negó a declarar, añadió la fiscal en France Info. La pareja fue arrestada después de que se encontrara ADN suyo en la góndola del montacargas utilizado durante el robo. Si bien el ADN del hombre es significativo, los investigadores se preguntan si el ADN de la mujer es transferido, es decir, ADN depositado en una persona o un objeto que luego se vuelve a colocar en la góndola. «Todo esto amerita una investigación», ha subrayado la fiscal Beccuau. En cuanto a los hombres de Aubervilliers, el ciudadano argelino fue identificado gracias al ADN hallado en una de las motos utilizadas en la fuga, mientras que el ADN del segundo hombre se descubrió en una de las vitrinas rotas y en objetos abandonados en el Louvre.

¿Cuál es el perfil de los acusados? Los dos hombres de Aubervilliers estuvieron implicados en otro robo por el que fueron condenados en París en 2015, según ha recordado la fiscalía francesa. El argelino de 34 años no había tenido empleo recientemente, pero anteriormente había trabajado como basurero y repartidor. El segundo hombre es un taxista sin licencia de 39 años. Está fichado por robo con agravantes y deberá comparecer ante el tribunal el próximo miércoles en Bobigny por dañar un espejo en una comisaría mientras estaba detenido. Los antecedentes penales del hombre muestran "11 condenas, incluidas unas diez por delitos de robo importantes", ha contado la fiscal Beccuau. Durante una audiencia ante el juez de libertades y detención (JLD), a la que la AFP pudo asistir parcialmente el sábado, su pareja, residente en La Courneuve (Seine-Saint-Denis), rompió a llorar, diciendo que temía por sus hijos y por ella misma. Los perfiles no se corresponden con los que "generalmente se asocian con la parte alta del espectro del crimen organizado", considera Beccau, pero también cree que "hoy en día, tenemos perfiles poco conocidos en el crimen organizado que están ascendiendo rápidamente a la cima por delitos extremadamente graves".

Joyas de las reinas Hortense y Marie Amelie expuestas en la galería Apollon del Louvre, donde se cometió el robo. / Stephane de Sakutin AFP