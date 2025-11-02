En Directo
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Amenaza a el Líbano
Pese a ello, este mañana el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, es quien ha amenazado a el Líbano, asegurando que el gobierno libanés debe desarmar a Hizbulá y expulsarlo del sur del Líbano.
"Hizbulá está jugando con fuego y el presidente libanés se muestra reacio a actuar", añadió Katz en un comunicado. "La aplicación máxima de la ley continuará e incluso se intensificará; no permitiremos que se ponga en peligro a los habitantes del norte".
Según datos de la ONU, más de un centenar de civiles murieron en el Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, a los que se suman varios cientos más de víctimas no civiles.
Israel confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"
El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hizbulá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano; mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió al grupo chií de que están "jugando con fuego".
El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas.
Los bombardeos israelíes se han intensificado recientemente contra el sur y este del Líbano, donde causaron 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, tropas israelíes realizaron incluso una incursión terrestre, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar por primera vez la intervención del Ejército contra cualquier futura incursión.
Los niños de Gaza retoman las clases tras dos años de guerra
Decenas de alumnos de la escuela Al Hasaina de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, retomaron las clases pese al lamentable estado en que quedó el territorio palestino por la guerra, constató AFPTV este sábado.
Aprovechando el frágil alto el fuego que rige en Gaza desde el 10 de octubre, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) anunció esta semana la reapertura paulatina de las escuelas, tras dos años de guerra entre Hamás y el ejército israelí, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023.
El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, declaró el martes en X que más de 25.000 escolares ya habían vuelto a los "espacios de aprendizaje temporales" habilitados por la agencia, y que otros 300.000 seguirían las clases a distancia.
Decenas de miles de israelíes conmemoran el asesinato de Isaac Rabin en Tel Aviv
Decenas de miles de israelíes conmemoraron este sábado en Tel Aviv los 30 años del asesinato a manos de un judío extremista del primer ministro Isaac Rabin, en un encuentro a favor de la democracia y la paz en el que participaron los ministros en la oposición.
"Hay quienes distorsionan el judaísmo y lo convierten en una política de odio y violencia", afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid, ante unas 80.000 personas, según estimaciones de los organizadores.
"Esas personas hoy forman parte del gobierno", añadió en declaraciones recogidas por la prensa local, en alusión al actual gobierno de coalición.
Lapid aseguró, además, que el asesino de Rabin, Yigal Amir, "intentó asesinar también una idea; nuestro deber es garantizar que esa idea perdure: un Estado judío, democrático y que busca la paz".
Israel bombardea Gaza y dice que los últimos cuerpos recibidos no son de rehenes
El ejército israelí volvió a bombardear la Franja de Gaza este sábado e indicó que los tres cuerpos recibidos el viernes no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Según una fuente del movimiento islamista palestino, este sábado se escucharon disparos del ejército israelí y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del territorio.
Desde el 10 de octubre rige un precario alto el fuego entre Israel y Hamás, gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.
Las autoridades de Gaza constatan cinco muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas
El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de cinco personas en los ataques israelíes de las últimas 48 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 226 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.
En su balance de este sábado, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás, ha confirmado un total de 22 muertos desde el jueves. A los cinco fallecidos en los últimos ataques suma otros 17 hallados entre los escombros de ataques previos. Otras nueve personas han resultado heridas.
En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado un total de 68.858 muertos y 170.664 heridos desde el 7 de octubre de 2023.
A los 226 muertos constatados desde el comienzo del alto el fuego, las autoridades de Gaza añaden otros 594 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 499 palestinos.
El Ejército de Israel anuncia que ha matado a un miembro de la fuerza de élite de Hezbolá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este sábado la muerte de un integrante de las fuerzas de élite de las milicias de Hezbolá tras un ataque aéreo en el sur del Líbano.
A pesar del alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel desde hace un año, Israel sigue atacando el sur de Líbano tras denunciar la presencia de integrantes de las milicias del partido chií libanés, en violación del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024.
El ataque ocurrió el pasado viernes en la zona de Nabatiyé y el fallecido solo ha sido identificado como un integrante de la Fuerza Radwan.
El Ejército de Israel confirma haber recibido desde Gaza tres cuerpos no identificados
Una fuente militar de Israel afirmó anoche que el Ejército recibió a través de la Cruz Roja tres cuerpos no identificados procedentes de la Franja de Gaza, pero dijo no creer que estos pertenezcan a algunos de los rehenes.
El 87% de las tierras de cultivo de Gaza han sido dañadas durante la guerra, según la FAO
El 87% de las tierras de cultivo de la Franja de Gaza han resultado dañadas durante la guerra, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado este viernes., que advierte que "la base agrícola de Gaza ha sido destruida", aunque augura que el actual alto el fuego ofrece "una oportunidad estrecha y limitada en el tiempo" para comenzar a restaurar la producción de alimentos y los medios de subsistencia. "Los resultados muestran una destrucción generalizada de tierras de cultivo, invernaderos, pozos de riego y otra infraestructura agrícola, activos esenciales para la producción de alimentos y los medios de vida", señala el informe. El informe detalla que la destrucción alcanza a todas las categorías de cultivos: huertos y árboles (89 %), cultivos de campo (88 %) y hortalizas (80 %). Los olivares, símbolo de la agricultura local, son los más golpeados, con un 90 % de afectación.
Turquía acogerá el lunes una reunión sobre Gaza ante el temor a un fracaso del alto el fuego
Las autoridades de Turquía han informado de que tiene previsto acoger el próximo lunes una reunión de ministros de Exteriores de varios países de la región para abordar la situación en la Franja de Gaza ante el temor a un fracaso del alto el fuego, que entró en vigor el 11 de octubre. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha indicado que los ministros convocados procedente de siete países: Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia. A ellos se sumará el propio Fidan, según informaciones recogidas por el diario 'Turkiye Gazetesi'.
