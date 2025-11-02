DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Amenaza a el Líbano

Pese a ello, este mañana el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, es quien ha amenazado a el Líbano, asegurando que el gobierno libanés debe desarmar a Hizbulá y expulsarlo del sur del Líbano.

"Hizbulá está jugando con fuego y el presidente libanés se muestra reacio a actuar", añadió Katz en un comunicado. "La aplicación máxima de la ley continuará e incluso se intensificará; no permitiremos que se ponga en peligro a los habitantes del norte".

Según datos de la ONU, más de un centenar de civiles murieron en el Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, a los que se suman varios cientos más de víctimas no civiles.