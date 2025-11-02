Alemania
Detenido en Berlín un hombre sospechoso de planear atentados terroristas
El detenido había adquirido componentes para fabricar artefactos explosivos que fueron hallados en su domicilio
Un hombre fue detenido este domingo en Berlín bajo la sospecha de que planeaba cometer atentados terroristas con artefactos explosivos, para cuya fabricación había adquirido componentes que fueron hallados en su domicilio.
Un portavoz de la fiscalía general de Berlín, Michael Petzold, confirmó a EFE la noticia que había sido adelantada por el tabloide Bild y explicó que el sospechoso es un ciudadano sirio de 22 años.
El portavoz señaló que por el momento la fiscalía no podía proporcionar informaciones sobre cuáles eran los posibles objetivos de los ataques planeados por el detenido.
De acuerdo con Bild, el hombre fue arrestado en el barrio de Neukölln de la capital alemana, donde estaba empadronado en tres viviendas distintas, y comparecerá este mismo domingo ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva.
En la operación participaron entre otros agentes de las fuerzas especiales (SEK) de la policía, ante la posibilidad de que el individuo pudiese ser muy peligroso.
