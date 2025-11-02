Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ataque en Reino Unido

Londres investiga como posible terrorismo el apuñalamiento en un tren, con 9 heridos críticos

El incidente se produjo sobre las 19:39 hora local, cuando el tren circulaba entre Doncaster y la estación de King´s Cross en el norte de Londres, e iba repleto de gente

Coches de policía y ambulancias frente a la estación de Huntingdon, en el este de Inglaterra, el 1 de noviembre de 2025, tras un apuñalamiento en un tren

Coches de policía y ambulancias frente a la estación de Huntingdon, en el este de Inglaterra, el 1 de noviembre de 2025, tras un apuñalamiento en un tren / JUSTIN TALLIS / AFP

Nueve personas se encuentran en estado crítico tras haber sido apuñaladas ayer en un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra, en un suceso que ya implica a la Policía antiterrorista. El incidente se produjo sobre las 19:39 hora local (20:39 en España), cuando el tren circulaba entre Doncaster y la estación de King´s Cross en el norte de Londres, e iba repleto de gente en un sábado noche, pero fue forzado a parar en Huntingdon, a 126 kilómetros de norte, tras recibir la Policía llamadas de alerta por un ataque en este tren regional.

Aunque hay dos detenidos desde hace doce horas no se ha filtrado sobre ellos, pero la unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, confirmó las detenciones y pidió “evitar comentarios o conjeturas en esta etapa preliminar de la investigación”.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, escribió en su cuenta de X que había recibido informes de “escenas horrendas” a bordo del tren y ha expresado su solidaridad con las víctimas.

Según la BBC, la policía recibió hasta 999 llamadas de alerta relacionadas con el incidente. La BTP ha abierto una investigación y ha solicitado la colaboración de testigos o de cualquier persona que disponga de grabaciones que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

El Kremlin admite contactos con Venezuela sobre una eventual ayuda a Maduro

Larry Ellison, el oráculo de Trump y "jefe de todo" que sueña con controlar TikTok y los medios de EEUU

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Londres investiga como posible terrorismo el apuñalamiento en un tren, con 9 heridos críticos

Israel pierde a la opinión pública de EEUU, la mayor amenaza estratégica para los planes de Netanyahu

Marruecos avanza hacia la incorporación formal del Sáhara con el apoyo de Trump, Macron y Sánchez

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Trump amenaza con una intervención militar en Nigeria por el "asesinato de cristianos"

