En Directo
Al minuto
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Suspendidos vuelos en el aeropuerto de Berlín por alerta de drones
Los vuelos en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo se suspendieron ayer durante casi dos horas por avistamiento de drones no identificados, según informó un portavoz del aeropuerto a la AFP, un incidente similar a los ocurridos recientemente en otros países europeos.
Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.
Ucrania ataca el sector energético rusos con misiles
La Marina ucraniana dijo haber atacado la pasada noche con misiles de crucero Neptuno de fabricación ucraniana una central térmica y una subestación eléctrica situadas en la región rusa de Oriol, según un comunicado publicado en Telegram. La nota dice que el ataque supone "un duro golpe a la logística" rusa, ya que, siempre según la Marina ucraniana, las dos infraestructuras atacadas suministran energía a empresas de la industria militar rusa en la zona. Las autoridades regionales de Oriol habían informado previamente de un ataque ucraniano con drones cuyos fragmentos habían causado daños en equipamiento eléctrico al ser interceptados y caer en la central térmica. El incidente provocó cortes de electricidad temporales en la región.
Polonia intercepta un avión ruso en el Báltico por tercer día esta semana
Aviones de la Fuerza Aérea polaca han interceptado este viernes un avión de reconocimiento de Rusia en el mar Báltico, en el que es ya el tercer incidente de este tipo en menos de una semana, en plena escalada de tensiones en la región por las recientes incursiones de aparatos rusos. Las Fuerzas Armadas han informado en redes sociales de que dos cazas MiG-29 despegaron a primera hora del viernes para escoltar a un Il-20 ruso, que viajaría sin plan de vuelo conocido y con el transpondedor apagado. Polonia, que ha negado una violación de su espacio aéreo, ha dicho actuar "conforme a los procedimientos de la OTAN".
Rusia amplía lista negra de funcionarios de UE en respuesta a nuevo paquete de sanciones
Rusia amplió significativamente este viernes su lista negra de funcionarios de la Unión Europea que no podrán entrar al país en respuesta al 19º paquete de sanciones impuestos el pasado 23 de octubre por la guerra en Ucrania. Moscú no publicó la lista de los funcionarios sancionados, pero indicó que se trata de "personas vinculadas a las fuerzas de seguridad, organizaciones estatales y comerciales, ciudadanos de los países miembros de la UE y otros países de Occidente responsables de ofrecer ayuda militar a Kiev, que participan en el suministro de productos de doble uso a Ucrania, que llevan a cabo actividades dirigidas a socavar la integridad territorial de nuestro país y organizar bloqueos a los buques y cargas rusas". También fueron incluidos funcionarios europeos "vinculados a la persecución de funcionarios rusos", a la creación de tribunales contra altos dirigentes rusos, que abogan por la confiscación de los activos estatales o por usar los ganancias generados por estos para apoyar a Ucrania, añadió Exteriores..
Ucrania extradita por primera vez a un militar ruso acusado de crímenes de guerra contra un lituano en 2022
Ucrania ha aprobado la primera extradición de un militar ruso acusado de cometer crímenes de guerra, en este caso sobre un ciudadano lituano, en unos hechos que se habrían cometido en Melitópol, en la zona ocupada de Zaporiyia, en 2022. "Se trata del primer caso desde el inicio de la agresión armada de Rusia contra Ucrania en el que Ucrania transfiere a un militar ruso detenido a otro Estado para su enjuiciamiento penal de conformidad con el principio de jurisdicción universal", ha destacado la Fiscalía General ucraniana en un comunicado.
Zelenski señala que todavía hay más de 400 buques de la 'flota en la sombra' de Rusia sin sancionar
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que al menos unos 400 buques de la supuesta 'flota en la sombra' que Rusia utiliza para sortear las sanciones internacionales siguen sin penalizar y ha instado a sus socios a que apunten hacia ellos para seguir dañando la financiación rusa de la guerra. Según informa Ukrinform, Zelenski, en una rueda de prensa, ha cifrado en unos 1.500 los buques de este tipo que dispone Rusia, de los cuales 610 ya han sido sujetos a sanciones.
Ucrania dice que destruyó en 2023 en territorio ruso una sistema de misiles Oréshnik
El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, ha asegurado este viernes que en el verano de 2023 las fuerzas ucranianas destruyeron uno de los tres sistemas de misiles balísticos hipersónicos Oréshnik que Rusia tenía en ese momento en la región de Astracán. "Hasta ahora no lo habíamos anunciado, pero podemos decir brevemente que uno de los tres (sistemas) Oréshniks fue destruido con éxito en su territorio, en Kapustin Yar, por fuerzas de la inteligencia militar (GUR), el SBU y el Servicio de Inteligencia Exterior", ha dicho Maliuk en un encuentro con periodistas celebrado en Kiev y organizado por la agencia ucraniana Ukrinform.
Bruselas contacta con Polonia, Eslovaquia y Hungría para que permitan las exportaciones agrícolas ucranianas
La Comisión Europea ha informado este viernes de que entablará conversaciones con Polonia, Eslovaquia y Hungría "con el fin de lograr que eliminen prohibiciones", que mantienen a los productos ucranianos pese al nuevo pacto comercial sellado con Kiev para el libre comercio de productos agrícolas que contiene salvaguardas para los países europeos. En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, Olof Gill, ha defendido que el acuerdo alcanzado representa un "sustento económico vital" para Ucrania, a la vez que representa buenas condiciones comerciales para sus productos agrícolas, mientras que aporta "protecciones sólidas y adecuadas" a sectores europeos sensibles incluyendo los agroalimentarios.
Ucrania dice haber dañado hasta 160 infraestructuras energéticas rusas en lo que va de año
El Servicio Secreto Ucraniano (SBU) ha informado este viernes que en lo que va de año los ataques contra Rusia han alcanzado hasta 160 infraestructuras energéticas. Vasyl Maliuk, cabeza de este departamento, ha explicado a los medios, según recoge Reuters, de que estos ataques continuarán con el fin de reducir la capacidad rusa para seguir financiando la guerra.
Rusia estrecha los cercos en las localidades ucranianas de Pokrovsk y Kúpiansk
Las fuerzas rusas continúan estrechando los cercos en las ciudades de Pokrosk (Donetsk) y Kúpiansk (Járkov), mientras lanzan ataques masivos de drones y misiles contra la industria militar y el sistema energético de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este viernes a través de Telegram sobre sus recientes avances en las cercanías de la ciudad de Kúpiansk, donde "los grupos de asalto continuaron aniquilando la agrupación del Ejército ucraniano cercada". En este miso, Defensa ha puntualizado que unidades rusas están a cabo "la limpieza" de dos localidades ubicadas en la zona del cerco de Kúpiansk.
- Las frases más explosivas del rey Juan Carlos: la 'insensibilidad' de Felipe VI, el desprecio a Letizia y el 'error grave' de su 'debilidad' por Corinna
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Países Bajos destrona al ultra Wilders y abre paso al rejuvenecido progresismo de Demócratas 66
- Muere una mujer de 80 años tras ser olvidada por un crucero en una isla remota de Australia
- Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica
- ¿Qué armas nucleares tienen Trump y Putin? Los arsenales de Estados Unidos y Rusia, en 4 gráficos
- Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre