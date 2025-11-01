Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Suspendidos vuelos en el aeropuerto de Berlín por alerta de drones

Los vuelos en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo se suspendieron ayer durante casi dos horas por avistamiento de drones no identificados, según informó un portavoz del aeropuerto a la AFP, un incidente similar a los ocurridos recientemente en otros países europeos.

Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.