Dos aviones chocan en un aeropuerto de Nueva York a causa de la falta de controladores en EEUU

Dos aviones comerciales chocaron el viernes en una pista del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia sin que se produjeran heridos. El aeródromo se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del Gobierno Federal en EEUU.

El vuelo 580 de United Airlines aterrizó procedente de Chicago y cuando se dirigía a su puerta de llegada chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston. El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y, en última instancia, supuso la cancelación del vuelo a Texas.

El impacto se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York, a causa del viento y a la mencionada escasez de controladores. Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores.

Inquietud creciente

Existe una creciente inquietud en EEUU por la posibilidad de que los controladores aéreos puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando. Esos empleados aeroportuarios se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre

El cierre de Gobierno de 2018-2019 fue el más largo en la historia de EEUU. Entonces, las bajas de los controladores fueron las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas. A cambio de dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, los opositores exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.