Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Pruebas atómicas

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo el jueves que su país necesita realizar estas pruebas atómicas para garantizar que su arsenal "funcione correctamente". "Es una parte importante de la seguridad estadounidense", declaró ante periodistas Vance sin dar detalles de las pruebas, aunque mencionó que la declaración del presidente "habla por sí misma". Trump reivindicó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar "una actualización y renovación completas de las armas existentes". "Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años", agregó Trump. Una afirmación desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), referencia en la materia, y según el cual Rusia dispone de 4.309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a las 3.700 de Estados Unidos y las 600 de China.