En Directo
Al minuto
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia bombardea instalaciones energéticas y causa cuatro muertos en Ucrania
Rusia lanzó en la madrugada del jueves un nuevo ataque masivo contra instalaciones energéticas en Ucrania, que dejó al menos cuatro muertos y provocó grandes cortes de electricidad en todo el territorio. Esta ofensiva forma parte de una nueva campaña del ejército ruso contra la red energética del país europeo, iniciada en las últimas semanas ante la llegada del invierno. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Moscú lanzó 653 drones y 52 misiles balísticos y de crucero, de los cuales aseguró haber derribado 592 y 21, respectivamente. En la ciudad suroriental de Zaporiyia, que alberga la central nuclear más grande de Europa, los bombardeos alcanzaron edificios residenciales. "Decenas de personas han resultado heridas en este ataque, entre ellas cinco niños. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida", indicó en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Pruebas atómicas
El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo el jueves que su país necesita realizar estas pruebas atómicas para garantizar que su arsenal "funcione correctamente". "Es una parte importante de la seguridad estadounidense", declaró ante periodistas Vance sin dar detalles de las pruebas, aunque mencionó que la declaración del presidente "habla por sí misma". Trump reivindicó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar "una actualización y renovación completas de las armas existentes". "Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años", agregó Trump. Una afirmación desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), referencia en la materia, y según el cual Rusia dispone de 4.309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a las 3.700 de Estados Unidos y las 600 de China.
Desafiado por Putin, Trump ordena reanudar los ensayos con armas nucleares
Donald Trump ordenó el jueves la reanudación por parte de Estados Unidos de ensayos con armas nucleares, interrumpidos desde hace más de 30 años, tras los anuncios de Vladimir Putin sobre el desarrollo de nuevas capacidades atómicas rusas. El escueto anuncio del presidente de Estados Unidos pareció una declaración de fuerza unos minutos antes de su reunión en Busan, Corea del Sur, con su homólogo chino, Xi Jinping. También se inscribe en el marco de un endurecimiento de la postura de Trump hacia el Kremlin, en un momento de estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania. "Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Tres argentinos que peleaban con el Ejército de Ucrania contra Rusia mueren en combate
Tres argentinos que peleaban con el Ejército de Ucrania contra Rusia murieron a comienzos de este mes durante una misión de asalto en la región ucraniana de Sumi (noroeste), según informaron este jueves fuentes oficiales citadas por la prensa argentina. Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo, de 53 años, Ariel Hernán Achor, de 25 años y Mariano Alberto Franco, de 47 años, según informó el portal Infobae. Los soldados, agregó el portal, no integraban ni habían integrado las filas del Ejército argentino sino que habían sido contratados como mercenarios hace dos meses. Su fallecimiento se produjo cuando fueron sorprendidos por las tropas rusas durante un asalto y atacados con drones.
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
- ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Las frases más explosivas del rey Juan Carlos: la 'insensibilidad' de Felipe VI, el desprecio a Letizia y el 'error grave' de su 'debilidad' por Corinna
- Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
- El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como el más devastador del siglo: los expertos prevén una 'situación catastrófica
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Países Bajos destrona al ultra Wilders y abre paso al rejuvenecido progresismo de Demócratas 66