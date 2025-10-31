Trump celebra Halloween en la Casa Blanca tras regresar de su gira asiática

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a dar ejemplo del peso que tiene la celebración de Halloween. Recién aterrizado de su gira asiática y flanqueado por su esposa, Melania Turmp, ha recibido en la Casa Blanca a un grupo de niños disfrazados a los que ha obsequiado con que dulces, tal y como establece la tradición.

La mansión presidencial se ha decorado exquisitamente para la ocasión arrancando las críticas de quienes consideran que tamaño dispendio está fuera de lugar en época de recortes draconianos. Lo que antaño se limitaba a un día de celebración, actualmente se ha convertido en una 'temporada' que dura en torno a un mes, con gastos récord.