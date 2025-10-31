DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Tercera ceremonia de entierro de un ex rehén en Gaza Entre pena y furia, la familia de Ofir Tzarfati enterró el jueves por tercera vez al joven secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, llevado a Gaza y luego muerto, constató un periodista de AFP. Una pequeña caja con esos restos cubierta con una bandera israelí fue enterrada, antes de que su madre expresara su pena. "Una vez más debo decir adiós por tercera vez. (...) No hay ningún dolor humano que sea comparable a esto", dijo Richelle Tzarfati, madre del ex rehén de la ceremonia. "No hay ninguna madre en el mundo que tenga que estar tres veces ante la tumba abierta de de su hijo", agregó, cuando su familia y allegados procedían en la ceremonia funeraria en un cementerio en Kiryat Ata, cerca de Haifa (norte). El lunes por la noche, el Hamás restituyó restos de un rehén que resultaron pertenecer a Ofir Tzarfati.

El proyecto urbanístico Según recogió este miércoles el canal israelí C14, el Comité Especial de Planificación y Construcción del asentamiento Gush Etzion aprobó por unanimidad un proyecto urbanístico que contempla la construcción de 1.300 nuevas viviendas en el asentamiento de Alon Shvut (sur de Jerusalén). El mismo medio afirmó que, además de viviendas, el plan urbanístico incluye la construcción de escuelas, edificios públicos, parques y una zona comercial. El Consejo Regional de Gush Etzion celebró la aprobación del plan y afirmó que constituye "una respuesta adecuada a la gran población interesada en vivir en la zona". La iniciativa coincide con el incremento de tensiones en Cisjordania, donde han tenido lugar continuos episodios de violencia tanto por parte del Ejército israelí como de los colonos, que han estado atacando aldeas y quemando coches de palestinos, pese al alto el fuego de Gaza.

Hamás condena plan para construir 1300 viviendas en asentamientos israelíes en Cisjordania Hamás condenó este jueves la aprobación del plan del Comité Especial de Planificación y Construcción del asentamiento Gush Etzion (sur de Jerusalén) para construir 1.300 nuevas viviendas en asentamientos israelíes en Cisjordania, denominándolo como "una grave escalada de la política de asentamientos". En un comunicado difundido en sus canales oficiales, la organización islamista aseguró que el plan forma parte de "una campaña liderada" por el ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, con el objetivo de "imponer una realidad de asentamientos que fragmenta Cisjordania y separa Jerusalén de su entorno palestino". Hamás calificó la iniciativa como "una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas" sobre los asentamientos, y pidió a la comunidad internacional "que asuma sus responsabilidades legales y políticas ante esta escalada".

Rescatistas La Defensa Civil de Gaza, una agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad de Hamás, afirmó que los ataques mataron a más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, siendo esta la noche más mortífera desde que entró en vigor el cese al fuego. El miércoles por la mañana, Israel anunció la reanudación de la tregua en Gaza. Por su parte, Hamás afirmó que sus combatientes no estaban vinculados al incidente en el que murió el soldado y reiteró su compromiso con el alto al fuego respaldado por Washington. Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

15 cuerpos Hasta ahora, los combatientes islamistas han devuelto los cadáveres de 15 de los 28 rehenes fallecidos acordados en la tregua, al alegar dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, devastado tras dos años de guerra. El grupo islamista recibió críticas el lunes tras entregar restos parciales de un rehén previamente recuperado, lo que Israel consideró una violación del alto el fuego. Hamás había afirmado que se trataba de nuevos restos, pero los exámenes forenses determinaron que eran de Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel dos años atrás, según el gobierno israelí. Israel lanzó una serie de bombardeos contra Gaza en la noche del martes tras un ataque que mató a un soldado israelí en el sur del territorio palestino. El movimiento islamista anunció posteriormente que aplazaría la entrega de un cadáver prevista para ese mismo día debido a las "violaciones" de la tregua por parte de Israel.