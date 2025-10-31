Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

FOTODELDÍA Khan Yunis (Gaza), 27/10/2025.- Miembros de equipos médicos rezan junto a los restos cubiertos y los cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza, este lunes. En las últimas dos semanas, las autoridades israelíes han devuelto a Gaza cerca de 200 cuerpos a cambio de los cuerpos de 13 rehenes israelíes, según los términos del acuerdo de alto el fuego de Donald Trump. EFE/ Haitham Imad

FOTODELDÍA Khan Yunis (Gaza), 27/10/2025.- Miembros de equipos médicos rezan junto a los restos cubiertos y los cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza, este lunes. En las últimas dos semanas, las autoridades israelíes han devuelto a Gaza cerca de 200 cuerpos a cambio de los cuerpos de 13 rehenes israelíes, según los términos del acuerdo de alto el fuego de Donald Trump. EFE/ Haitham Imad / HAITHAM IMAD / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
  2. ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. Las frases más explosivas del rey Juan Carlos: la 'insensibilidad' de Felipe VI, el desprecio a Letizia y el 'error grave' de su 'debilidad' por Corinna
  5. Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
  6. El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como el más devastador del siglo: los expertos prevén una 'situación catastrófica
  7. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  8. Países Bajos destrona al ultra Wilders y abre paso al rejuvenecido progresismo de Demócratas 66

IA abierta y gratis: la última frontera de la guerra tecnológica en la que China ya desbanca a EEUU

IA abierta y gratis: la última frontera de la guerra tecnológica en la que China ya desbanca a EEUU

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Carlos III inicia el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés

Carlos III inicia el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés

Este es el comunicado íntegro de Buckingham sobre la retirada de los títulos al príncipe Andrés

Este es el comunicado íntegro de Buckingham sobre la retirada de los títulos al príncipe Andrés

Ya son 61 los muertos después del décimoquinto ataque de EEUU contra una presunta "narcolancha"

Ya son 61 los muertos después del décimoquinto ataque de EEUU contra una presunta "narcolancha"