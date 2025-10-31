El huracán Melissa deja más de 50 muertos en el Caribe y pierde fuerza en su avance hacia el noreste

Melissa se convirtió este viernes en ciclón postropical tras ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y dejar más de 50 muertos en varios países del Caribe, principalmente Jamaica y Haití, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. Aunque se aleja de tierra, el organismo advirtió que las marejadas generadas por Melissa, que el martes barrió Jamaica y el miércoles Cuba, continuarán afectando durante los dos próximos días la costa noreste de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá, además de las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.

"Los modelos globales indican que Melissa continuará siendo un ciclón extratropical grande y fuerte durante los próximos dos días a medida que atraviesa el Atlántico Norte. Se espera un debilitamiento gradual durante el fin de semana", expuso el informe. Melissa, que surgió hace 10 días, transitaba según el último informe a 840 kilómetros al noreste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a un ritmo de 78 kilómetros por hora.

El NHC prevé que Melissa descargue "ráfagas de viento y un breve período de fuertes lluvias" en las inmediaciones de la península canadiense de Avalon, en la provincia de Terranova y Labrador. "En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Melissa pase al sureste de la península de Avalon de Newfoundland como un ciclón postropical esta noche", indicó el organismo estadounidense.

Cuba, Panamá y República Dominicana

El "debilitamiento gradual" de Melissa llega poco después de que Jamaica elevara este viernes hasta 19 los muertos por el huracán, que fue "la tormenta del siglo" al tocar tierra el martes en la isla caribeña en forma de huracán de categoría 5, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Por su parte, Haití aumentó hasta 31 la cifra oficial de fallecidos y a 21 la de desaparecidos, lo que se suma a los cuarto muertos que dejó en Panamá y uno más en República Dominicana.

En Cuba, por donde Melissa transitó el miércoles con una intensidad de categoría 3, el Gobierno no ha ofrecido una evaluación preliminar de daños, pero se estiman millones de afectados por apagones, destrucción de viviendas e infraestructura, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, e inundaciones.

Con Melissa ya van 13 ciclones este año en el Atlántico, al sumarse a los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EEUU en julio, cuando dejó dos muertos en Carolina del Norte.