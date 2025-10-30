Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, antes de destacar que este armamento no tiene equivalentes en otros países del mundo. "Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo", ha agregado, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La existencia del 'Poseidón' fue anunciada por el propio Putin en marzo de 2018 y es un proyectil de unos 24 metros de largos con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un 'dron sumbarino'. Si bien en algunos medios ha sido descrito como el 'Arma del Apocalipsis', diversos expertos han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960.