En Directo
Al minuto
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Letta ve "complicado" el ingreso de Ucrania en la UE y pide mayor integración del mercado único
El exprimer ministro italiano (2013-2014) Enrico Letta ha admitido que apoya que Ucrania sea parte de la UE pero lo ve "complicado" por sus dimensiones en el ámbito militar y agrícola, al mismo tiempo que ha aplaudido la decisión de los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar la integración del mercado único europeo. "Es una buena noticia", ha afirmado. Letta ha incidido en la necesidad de una mayor unidad europea para poder ejercer influencia a nivel mundial y ha asegurado que para que la UE sea competitiva hace falta "estar integrados a nivel europeo", poniendo como ejemplo la introducción de la moneda única y los avances en la industria aeronáutica. Así se ha expresado este miércoles el que es también el actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, en una conferencia organizada por la Fundación Alternativas bajo el titulo 'Una oportunidad para Europa', en la que ha aplaudido la "buena noticia" que ha supuesto el acuerdo entre los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar el mercado único.
Trump ordena pruebas con armas nucleares tras los ensayos de Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su Administración acelerará las pruebas con armas nucleares, después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, haya anunciado el ensayo exitoso un dron submarino de propulsión nuclear y un misil de crucero con capacidad nuclear. "Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra --nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono-- para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde ha indicado que "ese proceso comenzará de inmediato". El jefe de la Casa Blanca ha asegurado en la misma plataforma que su país "tiene más armas nucleares que cualquier otro", un extremo que ha atribuido a la "renovación completa de las armas existentes durante (su) primer mandato". "Debido a su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercero, pero dentro de cinco años estará a la par", ha advertido.
El Kremlin defiende el nuevo armamento ante la "histeria militarista" en Europa
El Kremlin defendió este miércoles el despliegue y los ensayos del armamento ruso de nueva generación ante la "histeria militarista" vigente en Europa, después de la exitosa prueba en los últimos días de un misil de crucero y un submarino no tripulado, ambos de propulsión nuclear. "Si no existiera la amenaza que proviene de Europa, entonces, por supuesto, no serían necesarias medidas adicionales de defensa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local. Peskov, que también respaldó el despliegue de misiles hipersónicos Oréshnik en Bielorrusia, descartó que "a corto plazo" vaya a desaparecer esa "histeria militarista" y los ánimos "rusófobos" en el continente.
Una gran refinería india anuncia el cese de compras de petróleo ruso tras las nuevas sanciones de EEUU al Kremlin
La refinería india HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL) anunció este miércoles la suspensión de sus compras de crudo ruso tras las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a las dos principales petroleras rusas, según un comunicado de la empresa. En un comunicado recogido por la agencia de notcias india PTI, la petrolera india confirmó que hasta ahora había adquirido petróleo ruso bajo la modalidad de entrega incluida, lo que significa que el proveedor se encargaba del transporte marítimo hasta los puertos indios, sin que la empresa interviniera directamente en la gestión de los buques. En ese sentido, la refinería subrayó que ninguno de los barcos utilizados para dichas entregas estaba sujeto a sanciones internacionales. La mayoría de las refinerías indias operan de forma similar, adquiriendo el crudo ruso a través de intermediarios. Sin embargo, las nuevas restricciones estadounidenses podrían complicar estas operaciones, especialmente en lo relativo a los mecanismos de pago, la logística de transporte y los seguros marítimos, elementos clave en el comercio de petróleo.
EEUU reduce su presencia militar en Europa, pero niega que se trate de una retirada
Estados Unidos anunció el miércoles una reducción de su presencia militar en el frente oriental de Europa pero tranquilizó a sus aliados sobre la naturaleza del "ajuste", que en ningún caso significa una "retirada" del continente europeo. Este repliegue de una brigada del Ejército estadounidense afecta principalmente a Rumania, aunque el conflicto en Ucrania continúa activo en sus fronteras. "Esto no es una retirada estadounidense de Europa ni un signo de un compromiso reducido con la OTAN", subrayó el Ejército estadounidense en un comunicado de su Estado Mayor en Europa. Actualmente unos 85.000 soldados estadounidenses están estacionados en Europa. Esta cifra ha oscilado entre 75.000 y 105.000 tras el envío de 20.000 refuerzos luego de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, antes de destacar que este armamento no tiene equivalentes en otros países del mundo. "Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo", ha agregado, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.
La existencia del 'Poseidón' fue anunciada por el propio Putin en marzo de 2018 y es un proyectil de unos 24 metros de largos con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un 'dron sumbarino'. Si bien en algunos medios ha sido descrito como el 'Arma del Apocalipsis', diversos expertos han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960.
Ucrania detiene a un exinstructor militar europeo que trabajaba presuntamente para el FSB
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha anunciado este miércoles la detención en Kiev de un "exinstructor militar de un país europeo" que trabajaba, según esta agencia de espionaje ucraniana, para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). "Según la investigación, este extranjero proporcionaba información oficial sobre las Fuerzas de Defensa de Ucrania y preparaba ataques terroristas", dice la nota emitida por el SBU. El comunicado señala que el detenido llegó a Ucrania a comienzos de 2024 con el objetivo de entrenar a ucranianos recién movilizados para ir a la guerra, aunque no se precisa si había viajado al país a título particular o en otras condiciones. La Agencia Efe señala que siempre según el SBU, el sospechoso abandonó su trabajo como instructor a los pocos meses y se ofreció como espía en Ucrania a los servicios secretos rusos mediante anuncios que publicaba en canales prorrusos en internet. Una vez consiguió entrar en contacto con el FSB, pasó información sobre otros instructores extranjeros presentes en Ucrania con los que había estado previamente en contacto. El supuesto espía, que enfrenta una pena de 12 años, también habría entregado a los rusos las coordenadas de diversos centros de entrenamiento del sur de Ucrania, donde se ofrecía como instrucción a nuevos reclutas.
Putin pide a a Kiev que comande la rendición de los batallones ucranianos rodeados
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha pedido a los dirigentes ucranianos que se dirijan a sus batallones para que se rindan en las localidades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk), sometidas por el ejército ruso desde este miércoles. Así, según ha informado la televisión rusa, Putin ha llamado "a los dirigentes políticos de Ucrania a que tomen la correspondiente decisión sobre la suerte de sus ciudadanos y militares, al igual que hicieron en Azovstal" en 2022. En la llamada cacería de Mariúpol.
Dos cazas polacos interceptan un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico
La Fuerza Aérea polaca ha informado este miércoles que dos de sus cazas interceptaron el martes un avión de reconocimiento ruso que volaba sobre el mar Báltico en el espacio aéreo internacional. "El 28 de octubre, una pareja de cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea polaca llevó a cabo con éxito la interceptación e identificación visual y escoltaron fuera de su área de responsabilidad un avión de la Federación Rusa que realizaba un vuelo sobre el mar Báltico", ha escrito el Ejército del Aire en su cuenta de X. En concreto, el avión interceptado era un modelo Il-20 que efectuaba una misión de reconocimiento en el espacio aéreo internacional, sin un plan de vuelo y con el transpondedor apagado. La Fuerza Aérea polaca recalcó que la aeronave rusa "no violó el espacio aéreo polaco".
Rusia informa de las primeras rendiciones en Kúpiansk y avances en el bastión de Pokrovsk
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este miércoles sobre las primeras rendiciones en la filas ucranianas en la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov, que los rusos dicen haber rodeado, y ha destacado los nuevos avances en las afueras del bastión de Pokrovsk en Donetsk, principal objetivo de la actual ofensiva en el Donbás. "Un grupo de 12 soldados comunicó su disposición a rendirse a cambio de que se les garantice la vida. Ahora mismo se buscan variantes para su salida segura", señala el parte de guerra en Telegram.
Las tropas rusas también han eliminado a medio centenar de soldados ucranianos en esa estratégica localidad, que tenía unos 25.000 habitantes antes de la guerra. A su vez, unidades rusas se han asentado en el polígono industrial de Pokrovsk, al tiempo que liquidan a los soldados cercados en la zona de la estación de tren, y avanzan en el sur de la ciudad, cuya conquista Moscú busca desde mediados de 2024. Según Defensa, los ucranianos habrían intentado romper el cerco al que están sometidas algunas de sus unidades en Pokrovsk, lo que les habría costado la vida a más de 80 de sus hombres.
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
- ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica
- Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
- Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
- El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como el más devastador del siglo: los expertos prevén una 'situación catastrófica
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia