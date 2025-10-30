Detenidos por el robo en el Louvre, en directo: quiénes son y última hora de la investigación

El museo del Louvre fue escenario de un atraco de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. La policía ha realizado las primeras detenciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

La fiscal asegura que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo" La fiscal que investiga el robo del Louvre ha asegurado que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo" . Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia.

Las cinco detenciones se han producido de forma simultánea en París y sus inmediaciones Los cinco detenidos fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21.00 horas (20.00 GMT) del miércoles, precisó la fiscal.

Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre La policía francesa detiene a cinco nuevos sospechosos involucrados en el robo del Louvre. Las detenciones se producían la madrugada del miércoles en distintos puntos de París y alrededores tras días de investigación y de detener a otros dos sospechosos que reconocían ante las autoridades “parcialmente los hechos”. Uno de los cinco hombres detenidos "era uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira", explicó la fiscal, Laure Beccuau, esta mañana para los micrófonos de RTL. "Existen pruebas de ADN que lo vinculan, desde nuestro punto de vista, con el robo cometido". Lea la crónica completa de Leticia Fuentes.

Los dos detenidos por el robo en el Louvre admiten "parcialmente" los hechos Los dos hombres detenidos el sábado por el robo en el museo del Louvre "reconocieron parcialmente los hechos", declaró el miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, quien indicó que las joyas sustraídas "aún no han sido encontradas". Los arrestados, ambos treintañeros, formarían parte del comando de cuatro hombres que, el domingo 19 de octubre, hurtó en cuestión de minutos ocho joyas de la corona francesa, cuyo valor se estima en más de 100 millones de dólares. Se sospecha que son quienes "ingresaron en la galería Apolo para apoderarse de las joyas", precisó Beccuau en una rueda de prensa. "Actualmente están siendo presentados ante los magistrados" con vistas a su "imputación por robo en banda organizada, delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión", así como por "asociación para delinquir", que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, indicó la fiscal.

Dos detenidos, pero sin rastro de las joyas, una semana después del robo del Louvre Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó este domingo la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas. Los arrestos se produjeron en la noche del sábado pero la información fue divulgada esta mañana por medios locales franceses, una filtración "precipitada" que la Fiscalía confirmó poco después, aunque lamentando que pueda tener efectos negativos en la investigación. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. Beccuau indicó igualmente que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos, que puede durar hasta 96 horas.

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre: "No son ni bastiones ni cajas fuertes" Hasta 57 conservadores y responsables de grandes museos de todo el mundo, como los directores de la galería Tate, del Prado o del MoMA, manifiestan su solidaridad con el Louvre por el robo sufrido el 19 de octubre y recordaron que esta clase de instituciones "no son ni bastiones ni cajas fuertes". "Su razón de ser reside en su apertura y accesibilidad. En estos momentos difíciles y en esta prueba para el Louvre, expresamos nuestro más sincero apoyo a nuestros colegas, así como a su presidenta y directora, Laurence des Cars", señalan en un artículo publicado este lunes por el periódico Le Monde. El texto recuerda que los museos son "lugares de transmisión y de asombro" que "permiten aprender del pasado, iluminar el presente y dialogar íntimamente con las obras maestras que conservan".

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre: "No son ni bastiones ni cajas fuertes" Hasta 57 conservadores y responsables de grandes museos de todo el mundo, como los directores de la galería Tate, del Prado o del MoMA, manifiestan su solidaridad con el Louvre por el robo sufrido el 19 de octubre y recordaron que esta clase de instituciones "no son ni bastiones ni cajas fuertes". "Su razón de ser reside en su apertura y accesibilidad. En estos momentos difíciles y en esta prueba para el Louvre, expresamos nuestro más sincero apoyo a nuestros colegas, así como a su presidenta y directora, Laurence des Cars", señalan en un artículo publicado este lunes por el periódico Le Monde. El texto recuerda que los museos son "lugares de transmisión y de asombro" que "permiten aprender del pasado, iluminar el presente y dialogar íntimamente con las obras maestras que conservan".

Emma Riverola OPINIÓN | La joya y la caca La joya y la caca, por Emma Riverola.

Dos detenidos, pero sin rastro de las joyas, una semana después del robo del Louvre Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó este domingo la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas. Los arrestos se produjeron en la noche del sábado pero la información fue divulgada el domingo por medios locales franceses, una filtración "precipitada" que la Fiscalía confirmó poco después, aunque lamentando que pueda tener efectos negativos en la investigación. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.