Atraco

Detenidos por el robo en el Louvre, en directo: quiénes son y última hora de la investigación

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

Sara Fernández

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

El museo del Louvre fue escenario de un atraco de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. La policía ha realizado las primeras detenciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

