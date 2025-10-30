Muere una mujer de 80 años tras ser olvidada por un crucero en una isla remota de Australia

Una mujer de unos 80 años ha sido encontrada muerta en Lizard Island, una isla situada frente a la costa de Queensland, en el noreste de Australia. Según las primeras informaciones, la mujer habría quedado atrás tras una parada del crucero de lujo en el que viajaba, sin que su ausencia fuese detectada al reanudar la marcha.

La pasajera formaba parte del Coral Adventurer, un crucero de expedición con capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes, que había zarpado de Cairns el 24 de octubre en un viaje de 60 días por la costa norte y oeste del país, valorado en unos 80.000 dólares australianos.

El cuerpo fue hallado el domingo, un día después de que se reportara su desaparición. La alerta se activó el sábado por la noche, cuando la tripulación notó que faltaba una persona a bordo. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda por tierra y mar en el que participaron la Policía de Queensland y la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA).

Las autoridades han confirmado que la muerte fue "repentina" y que, por el momento, no hay indicios de criminalidad. Tampoco se ha determinado con exactitud cuándo falleció ni por qué no se detectó su ausencia antes de que el barco zarpara de la isla.

Investigación abierta

Coral Expeditions, la empresa que opera el crucero, ha expresado su pesar por lo sucedido y ha contactado con la familia de la fallecida para ofrecer apoyo. El director ejecutivo, Mark Fifield, aseguró que se activaron todos los protocolos de emergencia al detectarse la desaparición.

Está previsto que la tripulación sea interrogada una vez el buque llegue a Darwin, el próximo 2 de noviembre. Mientras tanto, la AMSA ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y revisar los procedimientos de embarque y control de pasajeros.