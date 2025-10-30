DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Alemania y Francia muestran su "honda preocupación" ante un alto el fuego "amenazado" en Gaza

El ministro alemán de Exteriores, Johannes Wadephul, ha manifestado este miércoles su "honda preocupación" por los recientes combates en la Franja de Gaza después de que el acuerdo sobre un alto el fuego "despertara esperanzas sobre una paz duradera". "Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a cumplir con las expectativas de la gente en la región" ha declarado Wadephul en un comunicado antes de viajar a Jordania, el Líbano y Baréin. En este, el político conservador ha instado a la organización terrorista Hamás a "deponer las armas y entregar los restos mortales de los rehenes muertos", como aparece reflejado en el acuerdo, y ha reclamado moderación a Israel en sus acciones militares.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha considerado que el alto el fuego en Gaza está "amenazado" y ha pedido que sea "restablecido lo más rápido posible". Según ha transmitido en una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, durante la reunión del consejo de ministros celebrada esta mañana, Barrot sha señalado que "la prioridad francesa" es integrarse en el dispositivo puesto en marcha por los estadounidenses para estabilizar el enclave.