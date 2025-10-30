En Directo
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel ataca otro objetivo en Gaza tras la noche más mortífera desde el alto el fuego
Israel atacó el miércoles un depósito de armas en Gaza, que vivió la víspera su noche más mortífera de bombardeos desde el inicio del alto el fuego mediado por Estados Unidos, y advirtió que continuará operando para neutralizar posibles amenazas. El ejército israelí anunció que llevó a cabo un ataque de precisión en un sitio en la zona de Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde aseguró que se almacenaban armas destinadas a un "ataque terrorista inminente". Las tropas israelíes, indicó el ejército, permanecerán desplegadas "según el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata". El hospital Al Chifa de Ciudad de Gaza informó que dos palestinos murieron en el último ataque. La agencia de defensa civil del territorio gobernado por el movimiento islamista Hamás reportó que 104 personas - incluidos 46 niños y 24 mujeres - fallecieron en los bombardeos de la noche anterior.
Xi agradece a Trump su contribución al "alto el fuego en Gaza" y otros conflictos
El presidente chino, Xi Jinping, agradeció este jueves a su par de EE.UU., Donald Trump, su contribución al "alto el fuego en Gaza" y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya, al inicio de su encuentro en Busan, Corea del Sur. "Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezo su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya", dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión. El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11:00 hora local (2:00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan. "China ha estado también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis", añadió Xi, quien dijo que las potencias "pueden compartir la responsabilidad y trabajar juntas para lograr más", ante las expectativas que Trump le pida durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.
Guterres condena "enérgicamente" los recientes bombardeos de Israel en Gaza
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, "condena enérgicamente" los más recientes ataques del Ejército de Israel en Gaza, dijo este miércoles su portavoz. "El secretario general condena enérgicamente los asesinatos de civiles en Gaza causados por los bombardeos israelíes de ayer, incluidos muchos niños", dijo el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric. Israel anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados. El miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron el temor entre los habitantes a una reanudación de la guerra.
Qatar espera que el alto el fuego se mantenga pese a las violaciones
Qatar, mediador en el conflicto entre Israel y Hamás, dijo el miércoles que espera que el alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por Estado Unidos se mantenga pese a una "violación" del acuerdo. Israel anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego tras haber llevado a cabo bombardeos en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados. "Afortunadamente, creo que las principales partes, ambas, reconocen que el alto el fuego debe mantenerse y que deben cumplir el acuerdo", declaró el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Nueva York. "Esta fue básicamente una violación del lado palestino", dijo Al Thani, quien aseguró que Hamás no tiene comunicación con el grupo que llevó a cabo el ataque.
Israel lleva a cabo un "ataque selectivo" contra un depósito de armas
El Ejército israelí afirmó el miércoles haber llevado a cabo un "ataque selectivo" contra un depósito de armas en el norte de la Franja de Gaza, con el objetivo de "eliminar una amenaza de ataque terrorista". "El Ejército realizó un ataque preciso en la zona de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, dirigido contra una infraestructura terrorista donde se almacenaban armas y medios aéreos destinados a ser utilizados en un inminente ataque terrorista contra los soldados y el Estado de Israel", señala un comunicado militar. Más temprano en el día, el Ejército israelí había anunciado el retorno al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza, después de haber llevado a cabo desde la víspera una serie de ataques contra "decenas" de objetivos, en represalia por disparos que causaron la muerte de un soldado el día anterior.
Alemania y Francia muestran su "honda preocupación" ante un alto el fuego "amenazado" en Gaza
El ministro alemán de Exteriores, Johannes Wadephul, ha manifestado este miércoles su "honda preocupación" por los recientes combates en la Franja de Gaza después de que el acuerdo sobre un alto el fuego "despertara esperanzas sobre una paz duradera". "Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a cumplir con las expectativas de la gente en la región" ha declarado Wadephul en un comunicado antes de viajar a Jordania, el Líbano y Baréin. En este, el político conservador ha instado a la organización terrorista Hamás a "deponer las armas y entregar los restos mortales de los rehenes muertos", como aparece reflejado en el acuerdo, y ha reclamado moderación a Israel en sus acciones militares.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha considerado que el alto el fuego en Gaza está "amenazado" y ha pedido que sea "restablecido lo más rápido posible". Según ha transmitido en una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, durante la reunión del consejo de ministros celebrada esta mañana, Barrot sha señalado que "la prioridad francesa" es integrarse en el dispositivo puesto en marcha por los estadounidenses para estabilizar el enclave.
Yihad Islámica denuncia la "continúa agresión sistemática contra civiles y niños" por parte de Israel
El portavoz de la Yihad Islámica, Muhamad al Hajj Musa, ha acusado a Israel de violar el alto el fuego tras los bombardeos lanzados en las últimas horas contra Gaza que se han cobrado la vida de más de un centenar de personas, según Sanidad, y de "continuar su agresión sistemática contra civiles y niños" en el enclave palestino. En un comunicado difundido por Telegram, ha denunciado que los bombardeos de esta pasada noche constituyen "una clara violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la ocupación". Una serie de ataques que, según ha lamentado, se han realizado "en particular contra las tiendas de campaña de personas desplazadas".
"La perpetración de masacres contra civiles confirma que la ocupación continúa su agresión sistemática contra civiles y niños en Gaza, además de su política de asesinatos, utilizando pretextos falsos y endebles para justificar sus crímenes", ha aseverado.
Un dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con la Franja de Gaza debido a un "fallo técnico"
Un dron del Ejército de Israel se ha estrellado este miércoles cerca de la Franja de Gaza, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El impacto, fruto de un "fallo técnico", se ha producido en "un espacio abierto en la zona occidental del Néguev", según ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha recalcado que "no hay temor a filtraciones de información ni víctimas". Así, ha resaltado que hay ya militares en camino hacia el punto en el que se ha estrellado el aparato para "recuperar la aeronave".
Defensa Civil de Gaza denuncia el "silencio internacional" ante la reciente ofensiva israelí con 104 muertos
El portavoz de Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmoud Basal, ha denunciado el "silencio internacional" ante la última ofensiva israelí en el territorio palestino que ha provocado la muerte de 104 personas, llevada a cabo ante "la presencia de un mediador y garante del alto el fuego", en referencia a Estados Unidos, y sin "rendición de cuentas". A juicio del portavoz de este cuerpo de rescate, esta noche encarna "uno de los crímenes más atroces" del Ejército de Israel, y refleja "la continua política de genocidio de la ocupación sin ningún tipo de disuasión ni rendición de cuentas".
Israel acusa a Hamás de frustrar el plan de Trump para evitar su desarme
El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, ha acusado este miércoles a Hamás de estar impidiendo que el plan de Trump para Gaza avance con "constantes violaciones de alto el fuego" para "evitar así su desarme", una cuestión pendiente de abordar en la segunda fase de este acuerdo. "Quiero ser muy claro: Israel está comprometido con el plan de Trump, el único problema es que Hamás no lo está", ha dicho Marmorstein.
El portavoz israelí se ha apoyado en un vídeo difundido ayer por el Ejército israelí, y que no ha sido verificado de manera independiente, para acusar a Hamás de mentir "constantemente" sobre su desconocimiento del paradero de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza. En este, captado por un dron, se ve a varias personas sacando de un edificio una bolsa blanca del tamaño de un cuerpo y tirarla a un gran hoyo con tierra removida que posteriormente cubren con piedras para que una excavadora lo extraiga ante varios miembros de la Cruz Roja. "Esto es inhumano, una barbarie. Lo que vemos es a los terroristas tirando los restos de un cuerpo de un rehén para después enterrarlo y llamar la Cruz Roja fingiendo que había descubierto un nuevo cuerpo", ha denunciado.
