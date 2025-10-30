Más de 700.000 niños y jóvenes necesitan ayuda "urgente" tras el paso del huracán Melissa, según Unicef

Más de 700.000 niños, niñas y adolescentes necesitan ayuda "urgentemente" tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, según alertó este jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que advierte de la falta de alimentos, agua potable y condiciones de saneamiento para los menores afectados.

El ciclón ha dejado más de una treintena de fallecidos a su paso por el Caribe y un rastro de destrucción que afecta a países como Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana. La organización señala que la tormenta impactó de forma directa sobre Jamaica y Cuba, al tiempo que causó daños severos en Haití y República Dominicana, donde miles de familias han quedado desplazadas y se ha visto comprometida la infraestructura básica, así como los servicios de salud y educación.

Emergencia regional

“Cientos de miles de niños y niñas han visto sus vidas trastocadas de forma repentina. Necesitan alimentos, agua potable, servicios de salud y nutrición, y un camino de regreso a la educación”, advirtió el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes. Aunque la distribución de suministros ya está en marcha, muchas de las zonas más afectadas son difíciles de alcanzar debido a las inundaciones en curso y a los daños en las vías de acceso.

En Jamaica, donde Melissa tocó tierra el martes como huracán de categoría 5, Unicef ha asignado un millón de dólares para atender la emergencia. El Gobierno y la Fuerza de Defensa del país trabajan para confirmar los reportes de víctimas, mientras algunas comunidades permanecen aisladas.

En Cuba, Unicef ha comenzado a distribuir kits de higiene, útiles escolares, materiales para la primera infancia y elementos de emergencia como lonas impermeables y plantas portátiles de purificación de agua. En Haití, donde se han confirmado al menos 20 fallecidos —entre ellos 10 niños—, se despliegan kits sanitarios y atención médica para unas 20.000 personas, además de tratamiento ante posibles brotes de enfermedades. También se ha entregado ayuda económica directa a 7.500 hogares en riesgo.

En República Dominicana, la organización reparte kits de higiene y trabaja para restablecer condiciones de saneamiento en las comunidades más vulnerables. Unicef solicita 46,5 millones de dólares para sostener su respuesta inicial y llegar a más de 380.000 menores y sus familias con intervenciones que salvan vidas.