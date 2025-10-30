Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huracán 'Melissa', hoy en directo: última hora de la fuerte tormenta tropical a su paso por Jamaica y su trayectoria hacia Cuba

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El huracán Melissa ha arrasado la noche del miércoles Jamaica donde sus vientos de más de 240 kilómetros por hora se han llevado todo por delante. Cuba contiene la respiración.

El huracán 'Melissa', a las 21.25 horas (España).

El huracán 'Melissa', a las 21.25 horas (España). / EP

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre el huracán 'Melissa'.

