En Directo
Última hora al minuto
Huracán 'Melissa', hoy en directo: última hora de la fuerte tormenta tropical a su paso por Jamaica y su trayectoria hacia Cuba
El huracán Melissa ha arrasado la noche del miércoles Jamaica donde sus vientos de más de 240 kilómetros por hora se han llevado todo por delante. Cuba contiene la respiración.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre el huracán 'Melissa'.
Árboles caídos, techos arrancados e inundaciones: Santiago de Cuba tras el paso de Melissa
El cubano Eliécer, de 43 años, se dio por muerto varias veces cuando los vientos huracanados de Melissa movieron su casa de planchas de zinc como una maraca. Se acurrucó con su gatito y se despidió de su perra, que se ahogó cuando el agua subió más de un metro. "La casa se quiso estremecer y yo dije: 'Bueno, Señor, pon tu mano poderosa. Tú sabes lo que tú haces'. Si me muero, al menos muero solo", recuerda en declaraciones a EFE. Mientras habla, Eliécer saca kilos de fango de lo que fue su hogar, a las faldas de la carretera que lleva a Guamá, el municipio por el que el huracán, con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Cuba en la madrugada de este miércoles. Su esposa -que pasó la noche en Santiago de Cuba- fue una de las 735.000 personas evacuadas o protegidas en las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey). Las personas trasladadas supone más del 7,5 % de la población total de la isla y casi el 18 % de los habitantes de la región afectada.
El huracán Melissa deja a su paso por el Caribe 32 muertos y un rastro de destrucción
El huracán Melissa deja al menos 32 personas muertas a su paso por el Caribe, con veintitrés fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, el mismo número en Panamá y uno en República Dominicana, además de un rastro de destrucción, que golpeó también con dureza este miércoles a Cuba. Con el huracán ya debilitado, tras azotar a Jamaica con categoría 5 -la máxima en la escala Saffir Simpson- y con categoría 3 a Cuba, ahora se espera esta noche su paso por Bahamas, con "condiciones de huracán, marejada ciclónica que amenaza la vida y fuertes lluvias", o condiciones de tormenta tropical sobre las Islas Turcas y Caicos, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Hasta el momento, y a pesar de que no lo golpeó directamente, el país con más víctimas mortales por el paso de Melissa es Haití, donde se contabilizan al menos veintitrés muertes, entre ellas una veintena por la crecida de un río, mientras que otras diecisiete resultaron heridas y trece permanecen desaparecidas, al tiempo que continúan las lluvias torrenciales en varias regiones del país, que han dejado más de trece mil desplazados, según el más reciente balance oficial.
Jamaica declara la "zona catastrófica" con más de 25.000 refugiados
El ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró este miércoles al país como una "zona catastrófica" por los estragos causados por el huracán Melissa tras su paso, mientras el fenómeno se aleja del Caribe. En una rueda de prensa, McKenzie detalló que entre las zonas más afectadas por el huracán están Black River y Manchester, y que por ello, más de 25.000 personas se encuentran refugiadas, casi el doble de refugiados de lo que las autoridades habían informado el martes.
Medio millón de jamaiquinos están sin electricidad
Más de 500.000 personas permanecen sin electricidad en Jamaica, lo que equivale al 77% de la población total del país. Además, al menos 15.000 personas han tenido que refugiarse después del paso del huracán Melissa, que azotó la isla con lluvias torrenciales y fuertes vientos que dejaron carreteras intransitables y decenas de viviendas sin techo. Por el momento, se desconoce la existencia de muertos, al margen de los tres fallecidos el pasado lunes, y el balance de los cuantiosos daños causados por el huracán.
EEUU enviará equipos de rescate al Caribe
El Departamento de Estado de EEUU enviará un equipo de respuesta a desastres y otro de búsqueda y rescate urbano, para ayudar tras los “daños catastróficos” dejados por el huracán Melissa, según ha informado a través de la red social X. Han agregado que estos equipos ya están coordinando con los países afectados para determinar el nivel y tipo de asistencia requerido.
Al menos 25 muertos en Haití
El huracán 'Melissa' ha dejado al menos 25 muertos en el puerto de Petit-Goâve, al sur de Haití, al desbordarse el río La Digue, que atraviesa la ciudad. Varias personas permanecen atrapadas en viviendas colapsadas de la misma área, según ha informado 'The Guardian', citando a la agencia AP. Decenas de casas se han derrumbado y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, según la información disponible facilitada a Efe.
Melissa es el huracán más potente que toca tierra en 90 años
Al golpear Jamaica el martes, Melissa fue el huracán más potente en 90 años en el momento de tocar tierra, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la agencia estadounidense de observación oceánica y atmosférica (NOAA). Melissa llegó a Cuba el miércoles tras haber golpeado el martes Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de unos 300 kilómetros por hora.
Las autoridades haitianas informan de que Inundaciones el huracán Melissa ha causado al menos 10 muertos en Haití
Las autoridades haitianas informan de que Inundaciones el huracán Melissa ha causado al menos 10 muertos en Haití.
Cuba registra "cuantiosos" daños por el azote del huracán Melissa
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que la isla ha vivido "una madrugada muy compleja" por el azote del huracán Melissa, que ha provocado "daños cuantiosos" especialmente en la zona oriental del país, donde han sido evacuadas unas 735.000 personas. El mandatario ha explicado en redes sociales que durante toda la noche ha estado en contacto con los dirigentes regionales y "se mantiene el control sobre la situación". "Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", ha resaltado.
Los Miami Heat donan 1 millón de dólares para la recuperación de Jamaica tras Melissa
Los Miami Heat de la NBA donaron un millón de dólares para apoyar las labores de recuperación en Jamaica tras el paso del potente huracán Melissa, que provocó ayer graves desperfectos en la infraestructura y dejó sin electricidad a más de 530.000 personas. "Los Miami Heat, en colaboración con la Fundación Familiar Micky & Madeleine Arison y Carnival Corporation & plc, ha donado un millón de dólares a Direct Relief para apoyar los trabajos de recuperación tras el huracán Melissa", informó en un comunicado la franquicia. "Nuestros corazones están con el pueblo de Jamaica", agregó el presidente de Operaciones Comerciales de The Heat Group, Eric Woolworth.
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
- ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica
- Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
- Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
- El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como el más devastador del siglo: los expertos prevén una 'situación catastrófica
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia