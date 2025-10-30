Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre

La policía francesa detiene a cinco nuevos sospechosos involucrados en el robo del Louvre. Las detenciones se producían la madrugada del miércoles en distintos puntos de París y alrededores tras días de investigación y de detener a otros dos sospechosos que reconocían ante las autoridades “parcialmente los hechos”.

Uno de los cinco hombres detenidos "era uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira", explicó la fiscal, Laure Beccuau, esta mañana para los micrófonos de RTL. "Existen pruebas de ADN que lo vinculan, desde nuestro punto de vista, con el robo cometido".

Las autoridades no descartan que se produzcan más detenciones, puesto que las joyas napoleónicas sustraídas aún no han sido encontradas. Sobre esto, la fiscal afirma que “su rol no es estar inquieta, sino determinada”, ante la pregunta de los periodistas sobre su posible preocupación al no encontrar en estos nuevos registros los objetos robados de un valor patrimonial “incalculable”.

Beccuau no ha querido dar más detalles sobre el perfil de los detenidos, sin embargo, los otros dos sospechosos, detenidos el sábado 25 de octubre, fueron enviados a prisión preventiva acusados de robo organizado y asociación delictuosa. Por estos cargos se enfrentarían a una pena de prisión de 15 años y una gran multa.

Sin rastro de las joyas

Sin las joyas, las autoridades admiten las autoridades, que no descartan que los autores del robo "tuvieran alguna complicidad dentro del museo", según las evidencias disponibles en este momento.

El robo se produjo el domingo 19 de octubre poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir, y reabrió el miércoles pasado.

En la búsqueda de los factores que pudieron influir en este robo exprés, los sindicatos señalan los recortes presupuestarios de los últimos años como parte de una cadena de fallos de seguridad que permitió a los ladrones tardar apenas 7 minutos en entrar por una ventana y robar las joyas más importantes de la colección napoleónica del museo.