Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Bruselas pide la entrada de Ucrania en la iniciativa de comunicaciones del programa espacial de la UE
La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros la entrada de Ucrania en el componente de comunicaciones por satélite del programa espacial de la Unión Europea, en un paso para integrar a Kiev en el sistema de comunicaciones satelitales seguras. La intención es proporcionar a Ucrania de capacidades de comunicación por satélite seguras mediante la puesta en común y el intercambio de recursos satelitales existentes de los Estados miembros y operadores privados. "La conectividad segura es esencial para la resiliencia de Europa. Al profundizar nuestra cooperación con Ucrania, reforzamos nuestra seguridad compartida y nuestra capacidad de actuar en un mundo que cambia rápidamente", ha afirmado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, en un comunicado.
Zelenski anuncia una 'coalición de energía' para compras de gas y obtener generadores
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este martes la creación de una coalición de energía, de países que apoyan a Ucrania para reparar instalaciones energéticas dañadas por los ataques rusos, envían equipos para generar electricidad o apoyan al país invadido en la compra de gas. "Recientemente, después de numerosos ataques masivos contra Ucrania, contra nuestro sector energético, la logística, el suministro de agua y gas (...) se tomó la decisión de organizar una coalición para apoyar el sector energético de Ucrania", dijo Zelenski durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel. Alemania, Italia, Noruega, los Países Bajos y la Comisión Europea (CE) ya han expresado su apoyo a Ucrania en este ámbito.
Bielorrusia podrá misiles rusos Oreshnik en guardia operativa en diciembre próximo
El sistema de misiles balísticos hipersónicos rusos Oreshnik entrará en guardia operativa en territorio de Bielorrusia en diciembre próximo, adelantó hoy la portavoz del presidente bielorruso, Natalia Eismont. "Las condiciones para el emplazamiento de Oreshnik en Bielorrusia están casi creadas. En diciembre del año en curso será puesto en guardia operativa, lo que zanja cualquier duda al respecto" en este país, afirmó Eismont, citada en Telegram por el departamento de prensa de la presidencia de Bielorrusia. Anteriormente, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó que el emplazamiento de los misiles Oreshnik en su país no supone un acto de agresión, sino un recurso para garantizar la seguridad de Bielorrusia ante una escalada.
