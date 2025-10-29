Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Bruselas pide la entrada de Ucrania en la iniciativa de comunicaciones del programa espacial de la UE

La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros la entrada de Ucrania en el componente de comunicaciones por satélite del programa espacial de la Unión Europea, en un paso para integrar a Kiev en el sistema de comunicaciones satelitales seguras. La intención es proporcionar a Ucrania de capacidades de comunicación por satélite seguras mediante la puesta en común y el intercambio de recursos satelitales existentes de los Estados miembros y operadores privados. "La conectividad segura es esencial para la resiliencia de Europa. Al profundizar nuestra cooperación con Ucrania, reforzamos nuestra seguridad compartida y nuestra capacidad de actuar en un mundo que cambia rápidamente", ha afirmado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, en un comunicado.