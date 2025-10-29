Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Drones interceptores Besomar, en una prueba realizada por las fuerzas ucranianas.

Drones interceptores Besomar, en una prueba realizada por las fuerzas ucranianas. / M Defensa Ucrania

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
  2. ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
  3. Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
  4. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  5. Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
  6. Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones
  7. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  8. Las principales rutas de la droga a EEUU no pasan por Venezuela: ¿qué busca Trump con sus ataques a las narcolanchas?

Así están las encuestas de las elecciones en Países Bajos 2025

Así están las encuestas de las elecciones en Países Bajos 2025

Países Bajos vuelve a las urnas en unas elecciones precipitadas por la voracidad del ultra Geert Wilders

Países Bajos vuelve a las urnas en unas elecciones precipitadas por la voracidad del ultra Geert Wilders

DIRECTO 'MELISSA' | 'Melissa' azota Jamaica y se desplaza lentamente hacia el norte

DIRECTO 'MELISSA' | 'Melissa' azota Jamaica y se desplaza lentamente hacia el norte

DIRECTO GAZA | Israel bombardea Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas

DIRECTO GAZA | Israel bombardea Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas

DIRECTO GAZA | Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego

DIRECTO GAZA | Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego

DIRECTO UCRANIA | Bielorrusia instalará misiles rusos Oreshnik a partir de diciembre contra Occidente

DIRECTO UCRANIA | Bielorrusia instalará misiles rusos Oreshnik a partir de diciembre contra Occidente

DIRECTO UCRANIA | Bielorrusia instalará misiles rusos Oreshnik a partir de diciembre contra Occidente

DIRECTO UCRANIA | Bielorrusia instalará misiles rusos Oreshnik a partir de diciembre contra Occidente

Melissa toca tierra en Jamaica como el huracán más devastador del siglo: los expertos prevén una "situación catastrófica"

Melissa toca tierra en Jamaica como el huracán más devastador del siglo: los expertos prevén una "situación catastrófica"