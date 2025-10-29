Más de 460 muertos en un ataque de los rebeldes de Sudán contra un hospital materno

Más de 460 personas han muerto en una maternidad de la localidad sudanesa de El Fasher, situada en la región de Darfur y escenario de una nueva oleada de ataques por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que mantenían un asedio sobre la zona desde hace año y medio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de este "trágico" balance, que incluye tanto a pacientes como a acompañantes. El director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha denunciado el secuestro de trabajadores médicos en el Hospital Maternidad Saudí.

"Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente", ha reclamado Tedros, que ha recordado la especial protección que el Derecho Internacional brinda a este tipo de instalaciones y también a su personal. Desde el estallido del conflicto en abril de 2023, la OMS ha constatado más de 1.200 muertos por 185 ataques contra objetivos médicos, con 49 incidentes y 966 víctimas mortales sólo este año.

El máximo responsable de la organización ha reclamado a todas las partes un alto el fuego, en un mensaje secundado también por la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Catherine Russell, que ha reclamado protección para la población local y un acceso humanitario seguro y sin restricciones.

"Ningún niño está a salvo", ha advertido Russell. Aunque los cortes de comunicación complican conocer la magnitud exacta de la actual violencia, UNICEF estima que "los 130.000 niños y niñas que viven en El Fasher corren un alto riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos", puesto que hay denuncias de secuestros, asesinatos, mutilaciones y violencia sexual.

El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, confirmó el lunes que las tropas sudanesas se habían retirado de la capital de Darfur Norte, un día después de que las RSF anunciaran que habían conquistado esta ciudad, asediada durante un año y medio y sumida en una grave crisis humanitaria a causa de los constantes ataques y los bloqueos a la entrada de ayuda.