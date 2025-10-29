Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

En Directo
El museo del Louvre fue escenario de un atraco de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. La policía ha realizado las primeras detenciones.
Los dos detenidos por el robo en el Louvre admiten "parcialmente" los hechos
Los dos hombres detenidos el sábado por el robo en el museo del Louvre "reconocieron parcialmente los hechos", declaró el miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, quien indicó que las joyas sustraídas "aún no han sido encontradas". Los arrestados, ambos treintañeros, formarían parte del comando de cuatro hombres que, el domingo 19 de octubre, hurtó en cuestión de minutos ocho joyas de la corona francesa, cuyo valor se estima en más de 100 millones de dólares. Se sospecha que son quienes "ingresaron en la galería Apolo para apoderarse de las joyas", precisó Beccuau en una rueda de prensa. "Actualmente están siendo presentados ante los magistrados" con vistas a su "imputación por robo en banda organizada, delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión", así como por "asociación para delinquir", que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, indicó la fiscal.
Dos detenidos, pero sin rastro de las joyas, una semana después del robo del Louvre
Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó este domingo la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas. Los arrestos se produjeron en la noche del sábado pero la información fue divulgada esta mañana por medios locales franceses, una filtración "precipitada" que la Fiscalía confirmó poco después, aunque lamentando que pueda tener efectos negativos en la investigación. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. Beccuau indicó igualmente que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos, que puede durar hasta 96 horas.
Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre: "No son ni bastiones ni cajas fuertes"
Hasta 57 conservadores y responsables de grandes museos de todo el mundo, como los directores de la galería Tate, del Prado o del MoMA, manifiestan su solidaridad con el Louvre por el robo sufrido el 19 de octubre y recordaron que esta clase de instituciones "no son ni bastiones ni cajas fuertes". "Su razón de ser reside en su apertura y accesibilidad. En estos momentos difíciles y en esta prueba para el Louvre, expresamos nuestro más sincero apoyo a nuestros colegas, así como a su presidenta y directora, Laurence des Cars", señalan en un artículo publicado este lunes por el periódico Le Monde. El texto recuerda que los museos son "lugares de transmisión y de asombro" que "permiten aprender del pasado, iluminar el presente y dialogar íntimamente con las obras maestras que conservan".
Emma Riverola
OPINIÓN | La joya y la caca
La joya y la caca, por Emma Riverola.
Leticia Fuentes
7 minutos de robo y 10 años de recortes: el Louvre como síntoma de la crisis económica de Francia
7 minutos de robo y 10 años de recortes: el Louvre como síntoma de la crisis económica de Francia, por Leticia Fuentes.
La fiscalía confirma los arrestos del robo del Louvre, pero lamenta su difusión "precipitada"
La Fiscalía de la República francesa confirmó los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas."Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.
El ADN fue clave para identificar a los dos arrestados por el robo del Louvre
El ADN fue determinante en la identificación de los dos sospechosos que fueron arrestados en las últimas horas por su presunta relación con el robo en el Louvre del 19 de octubre pasado.
Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, en la escena del crimen se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados, quienes eran individuos en el radar de la policía por antecedentes delictivos.
Las detenciones se produjeron anoche después de que uno de los dos presuntos implicados -que formarían parte del comando de cuatro personas en total que robaron el museo- intentó abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en dirección supuestamente a Argelia.
Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.
Ambos sospechosos detenidos planeaban huir de Francia
La primera detención ocurrió en el aeropuerto Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia. El segundo sospechoso, arrestado poco después, estaba planeando fugarse a Mali.
