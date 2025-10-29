Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Atraco

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

Sara Fernández

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El museo del Louvre fue escenario de un atraco de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. La policía ha realizado las primeras detenciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
  2. ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica
  5. Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
  7. El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como el más devastador del siglo: los expertos prevén una 'situación catastrófica
  8. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO UCRANIA | Bielorrusia instalará misiles rusos Oreshnik a partir de diciembre contra Occidente

DIRECTO UCRANIA | Bielorrusia instalará misiles rusos Oreshnik a partir de diciembre contra Occidente

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de 100 muertos en Gaza, entre ellos 46 niños

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de 100 muertos en Gaza, entre ellos 46 niños

DIRECTO GAZA | Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

DIRECTO GAZA | Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

DIRECTO | El huracán 'Melissa' deja al menos 25 muertos en Haití y provoca inundaciones y graves destrozos en Cuba y Jamaica

DIRECTO | El huracán 'Melissa' deja al menos 25 muertos en Haití y provoca inundaciones y graves destrozos en Cuba y Jamaica

El huracán 'Melissa' provoca al menos 20 muertos en Haití, tras su devastador paso por Jamaica y Cuba

El huracán 'Melissa' provoca al menos 20 muertos en Haití, tras su devastador paso por Jamaica y Cuba

Aumenta a 128 el número de muertos en la megaoperación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Aumenta a 128 el número de muertos en la megaoperación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro

'Melissa' deja en Jamaica miles de personas refugiadas, cortes de luz e inundaciones

'Melissa' deja en Jamaica miles de personas refugiadas, cortes de luz e inundaciones