Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

El ADN fue clave para identificar a los dos arrestados por el robo del Louvre

El ADN fue determinante en la identificación de los dos sospechosos que fueron arrestados en las últimas horas por su presunta relación con el robo en el Louvre del 19 de octubre pasado.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, en la escena del crimen se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados, quienes eran individuos en el radar de la policía por antecedentes delictivos.

Las detenciones se produjeron anoche después de que uno de los dos presuntos implicados -que formarían parte del comando de cuatro personas en total que robaron el museo- intentó abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en dirección supuestamente a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.