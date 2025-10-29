Rob Jetten, un político precoz para dar nuevos bríos al centroizquierda de Países Bajos

El líder de Demócratas 66 (D66), Rob Jetten, ha sido el vencedor este miércoles de las elecciones legislativas de Países Bajos, pero aún es muy pronto para vaticinar si esta victoria le aupará a la jefatura del Gobierno. Con los 27 escaños obtenidos, según los sondeos a pie de urna, queda muy lejos de la mayoría de un Parlamento con 150 asientos y se verá obligado a buscar alianzas entre un panorama político muy fragmentado. Pero al margen de si logra finalmente encabezar el Ejecutivo, la gran gesta de Jetten ha sido la de posicionar en primer lugar a los liberales progresistas con tan solo 38 años.

En su juventud, el candidato de D66 fue corredor de apoyo --lo que popularmente se conoce como 'liebre'-- en los entrenamientos de Sifan Hassan, quien más tarde se convirtió en campeona olímpica de atletismo. Jetten siguió 'corriendo' en su carrera política y a los 31 años fue nombrado líder del partido. Con sus gafas, su mirada severa y sus frases hechas, fue bautizado con el apodo de 'Robot Jetten'. "El mejor consejo que recibí en ese momento fue: cuenta tu historia como si estuvieras sentado a la mesa con amigos", dijo entonces.

Según explica él mismo en la web del Parlamento neerlandés, su interés por la política empezó muy pronto pero el suceso que le hizo darse cuenta de la necesidad de "actuar si uno no está de acuerdo con algo" fue el incendio de una escuela primaria turca en su pueblo natal, Uden, la noche del asesinato del cineasta Theo van Gogh a manos de un islamista de origen marroquí. "El resto del mundo tachó a mi pueblo de ser un foco de jóvenes de extrema derecha. Me uní a algunos compañeros para demostrar que todos se qeuivocaban".

Tras llegar a la cúpula de D66, adoptó una actitud más relajada y se deshizo de las gafas tras someterse a una operación de corrección de la vista.

Cuenta con experiencia de gestión, pues entre 2022 y 2024 fue ministro de Medio Ambiente en uno de los gobiernos de coalición de Mark Rutte.

Boda en España el próximo verano

El azar quiso que en las semanas previas a las elecciones se emitiera su exitosa participación en un popular concurso televisivo de cultura popular de Países Bajos que fue grabado la pasada primavera.

Entre sus promesas de campaña se encuentra el aumento de la inversión en educación y la rápida integración de los refugiados, así como el crecimiento económico verde y la "movilidad inteligente" para las grandes ciudades y regiones en declive. También ha subrayado su europeísmo: "Quiero devolver a Países Bajos al corazón de Europa porque sin cooperación europea no estamos en ninguna parte".

Su pareja desde 2022 es el jugador argentino de hockey hierba Nicolás Keenan. Su boda está prevista para el próximo verano en España.