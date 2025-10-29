DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FOTODELDÍA Khan Yunis (Gaza), 27/10/2025.- Miembros de equipos médicos rezan junto a los restos cubiertos y los cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza, este lunes. En las últimas dos semanas, las autoridades israelíes han devuelto a Gaza cerca de 200 cuerpos a cambio de los cuerpos de 13 rehenes israelíes, según los términos del acuerdo de alto el fuego de Donald Trump. EFE/ Haitham Imad

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

