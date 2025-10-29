DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

EEUU asegura que "el alto el fuego se mantiene" pese a los ataques israelíes en la Franja de Gaza El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este martes que "el alto el fuego se mantiene" a pesar de los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara retomar los bombardeos tras denunciar violaciones del acuerdo por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "El presidente (Donald Trump) logró una paz histórica en Oriente Próximo. El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeños ataques aquí y allá. Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esperamos que los israelíes respondan. Pero creo que la paz se mantendrá a pesar de ello", ha dicho en declaraciones a Fox News.

20 muertos en Gaza, entre ellos tres niños y cuatro mujeres, por ataques de Israel Al menos 20 personas murieron, entre ellas tres niños y cuatro mujeres, en bombardeos israelíes en el norte y el sur de Gaza, dentro de la oleada de ataques del Ejército israelí como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamin Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás. Según informaron fuentes sanitarias y locales a EFE, 13 muertes se produjeron en la ciudad de Gaza y en el norte del enclave, mientras que siete se registraron en el sur. Cuatro de los muertos se produjeron en el bombardeo contra una vivienda de la ciudad de Gaza en la que vivía la familia Al Banna; tres personas perdieron la vida por otro ataque aéreo que golpeó la vivienda de la familia Abu Hana; dos fallecieron en el campo de refugiados Al Shati y una niña también murió por un bombardeo contra un apartamento en la calle Al Jalaa, en el oeste de la ciudad.

Israel bombardea Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso, luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento islamista niega. Al menos 30 personas murieron en ataques que afectaron varias zonas de Gaza, informó el miércoles a la AFP un portavoz de la Defensa Civil del territorio palestino, que opera bajo el mando de Hamás. Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las "escaramuzas". "El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas", afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca. "Sabemos que Hamás o alguien más dentro de Gaza atacó a un soldado" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero "creo que la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá".

Yihad Islámica reconoce como suyos los tres palestinos muertos en una incursión israelí en Yenín, Cisjordania Las brigadas Saraya al Quds, el brazo militar de Yihad Islámica, han asegurado este martes que los tres palestinos asesinados en la noche anterior en una incursión israelí en Yenín, Cisjordania, pertenecían a sus filas, siendo uno de ellos un comandante del grupo armado. "Lamentamos la muerte del comandante mártir Ziad Naser Muhamad al Yaas, del muyahidín mártir Ahmad Azmi Arif Nashriti y del mártir Abdul Wahab Hasán Abdul Wahab al Alaqma, quienes fueron martirizados tras participar en un enfrentamiento armado durante varias horas con fuerzas enemigas que los sitiaron dentro de una cueva en la ciudad de Kafr Qud, al noroeste de Yenín", ha afirmado la organización en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', ligado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).