En Directo
Huracán
Huracán 'Melissa', hoy en directo: trayectoria, mapa y última hora de la llegada de la tormenta a Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba
Jamaica se blinda con la mirada puesta en el temible huracán 'Melissa', que se aproxima peligrosamente a la isla donde toca tierra este martes. Los expertos lo comparan con el dañino 'Katrina'. De momento, el huracán, de categoría 5, ya ha provocado víctimas mortales.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre el huracán 'Melissa'.
Trump afirma que "nunca" ha visto un huracán como Melissa y promete ayuda para Jamaica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que "nunca" ha visto un huracán con vientos tan fuertes como los de Melissa y prometió ayuda "humanitaria" para Jamaica, cuyo primer ministro ha declarado el país como "zona catastrófica" tras el impacto de la tormenta. "Nunca había visto cifras así. Hace un rato vi que los vientos alcanzaban las 195 millas por hora (314 kilómetros por hora). Nunca había visto algo así. Literalmente está derribando todo a su paso", dijo ante la prensa a bordo del Air Force One, mientras volaba hacia Corea del Sur desde Japón. El mandatario subrayó que "normalmente" no se producen huracanes de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y aseguró que Estados Unidos está listo para ofrecer ayuda "humanitaria" a Jamaica.
El huracán Melissa se refuerza y vuelve a subir a categoría 4 al acercarse a Cuba
El huracán Melissa volvió a alcanzar la categoría 4, de un total de 5, este martes, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, el huracán se encuentra a 175 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, y se dirige hacia el oriente de la isla a unos 15 kilómetros por hora. Melissa cruzó Jamaica este martes como huracán de categoría 5, con vientos de más de 280 kilómetros por hora, y posteriormente se debilitó hasta considerarse de categoría 3 antes de volver a reforzarse en su camino hacia Cuba. Actualmente, el ojo del huracán está a unos 260 kilómetros al suroeste de Guantánamo, una de las zonas del este de la isla que ya están siendo afectadas por la tormenta, con fuertes lluvias y vientos.
'Melissa' pasa a categoría 4 a su paso por Jamaica
El huracán 'Melissa' ha bajado a categoría 4 tras entrar en la isla de Jamaica. Se prevé que cruce el sureste de Cuba este miércoles y llegue a las Bahamas el jueves. El huracán se desplaza a unos siete kilómetros por hora en dirección noreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione. 'Melissa' genera lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros sobre la isla, con máximos de hasta 1 metro, lo que provocará previsiblemente inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.
Cerca de 240.000 clientes sin luz en Jamaica por las fuertes lluvias del huracán 'Melissa'
La Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en inglés) informó este martes de que cerca de 240.000 jamaicanos, alrededor del 35 % de los clientes, se encuentran sin servicio de energía eléctrica tras el impacto del huracán 'Melissa', de categoría 5, que tocó tierra en Parottee, en Saint Elizabeth (suroeste), con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. El presidente y director ejecutivo de la JPS, Hugh Grant, detalló que en los municipios de Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, se notificaron la mayor parte de los clientes sin servicio eléctrico. El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, llegó a Jamaica a las 11:00 hora local (16:00 GMT) con lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.
Grant señaló que aproximadamente el 75 % de los clientes de estos distritos están sin electricidad debido al impacto de Melissa.
Puerto Rico promete ayuda humanitaria para afectados por el huracán 'Melissa' en Jamaica
El Gobierno de Puerto Rico anunció este martes la puesta en marcha el Programa 'Puerto Rico abraza a Jamaica', una acción humanitaria para ayudar a los damnificados del poderoso huracán 'Melissa' que azota hoy al país caribeño. "Puerto Rico sabe lo que significa reconstruir tras la devastación. Hoy, extendemos nuestros brazos a Jamaica con el compromiso de compartir recursos, conocimiento y esperanza", expresó la gobernadora de la isla, Jenniffer González, en un comunicado.
El Caribe, en seria alerta meteorológica por el huracán 'Melissa'
El huracán 'Melissa' afecta ya Jamaica, pero está previsto que impacte en las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, y Bahamas Centrales. En estos momentos, en la costa jamaicana los vientos han llegado a unos 210 kilómetros por hora. Están bajo aviso de tormenta tropical Haití, la provincia cubana de Camaguey y las Islas Turcas y Caicos. "Las alturas máximas de la marejada ciclónica podrían alcanzar de 9 a 13 pies (2,7 a 4 metros) por encima del nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra", alertó el servicio de previsión.
Previstas migraciones como consecuencia de 'Melissa'
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara su respuesta humanitaria para hacer frente a la "destrucción generalizada" y la ola de desplazamientos que se esperan tras el paso del huracán 'Melissa' por Jamaica, informó la organización en un comunicado.Ante el alto riesgo de inundaciones, desprendimientos de tierra y cortes de luz, el Gobierno de Jamaica pidió ayuda a la ONU y otros socios internacionales para reforzar su preparación ante la emergencia. "El huracán Melissa supone una grave amenaza para Jamaica. Es probable que muchas personas tengan que dejar sus hogares y necesiten urgentemente refugio y asistencia", advirtió la responsable en funciones de la oficina de la OIM en Jamaica, Natasha Greaves. La agencia de migraciones de la ONU recordó que el huracán Melissa, de categoría 5, podría llevar a la isla caribeña vientos "catastróficos" y dejar precipitaciones de entre 350 y 750 milímetros durante dos o tres días.
Vientos catastróficos del potente huracán 'Melissa' golpean Jamaica
El potente huracán Melissa, de categoría 5 y con vientos máximos sostenidos de 290 kilómetros por hora golpea este martes Jamaica, mientras se han reportado al menos tres muertes y 13 heridos pese a las medidas de seguridad establecidas. "Vientos catastróficos con fuerza de huracán se están propagando sobre Jamaica dentro de la pared del ojo de 'Melissa'", afirma el Centro Nacional de Huracanes. Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros, ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar "fallos estructurales totales", especialmente en zonas montañosas donde las ráfagas pueden ser hasta un 30% más fuertes.
EEUU mueve su flota desplegada en el Caribe por la amenaza del huracán 'Melissa'
Estados Unidos movió sus embarcaciones desplegadas en el Caribe ante la amenaza del huracán de máxima categoría Melissa. Washington movilizó en agosto a siete buques de guerra, así como cazas F-35, para luchar contra el tráfico de drogas. Las fuerzas estadounidenses "han implementado planes para condiciones climáticas adversas y se han alejado de cualquier área donde las condiciones climáticas actuales o pronosticadas sean peligrosas y puedan representar niveles inaceptables de riesgo", informó el Comando Sur del ejército, conocido como Southcom. "A pesar de estas acciones recientes, permanecen listos y capaces de cumplir con sus misiones asignadas", aseguró el comando responsable de las fuerzas estadounidenses en América Central y del Sur.
Cuba anuncia la desconexión de dos centrales térmicas y una de fuel por el huracán 'Melissa'
La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció este martes que desconectará de forma "controlada" dos de sus siete centrales térmoeléctricas y una de fuel, ante la previsión de que sean impactadas por el huracán de gran intensidad 'Melissa'. "Este proceso se estará haciendo de forma controlada para mantener la integridad de la operación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la Zona Centro-Oriental", indicó. La termoeléctrica Felton (una de las mayores de Cuba), la central de fuel de Moa, ambas en la provincia Holguín, y la termoeléctrica de Renté, en Santiago de Cuba, saldrán del SEN, según la compañía.
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
- ¿Quién ha votado a Milei? Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina 2025, por provincias
- Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
- Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Las principales rutas de la droga a EEUU no pasan por Venezuela: ¿qué busca Trump con sus ataques a las narcolanchas?