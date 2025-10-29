Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huracán 'Melissa', hoy en directo: trayectoria, mapa y última hora de la llegada de la tormenta a Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Jamaica se blinda con la mirada puesta en el temible huracán 'Melissa', que se aproxima peligrosamente a la isla donde toca tierra este martes. Los expertos lo comparan con el dañino 'Katrina'. De momento, el huracán, de categoría 5, ya ha provocado víctimas mortales.

El huracán 'Melissa', a las 21.25 horas (España).

El huracán 'Melissa', a las 21.25 horas (España). / EP

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre el huracán 'Melissa'.

Melissa toca tierra en Jamaica como el huracán más devastador del siglo: los expertos prevén una "situación catastrófica"

