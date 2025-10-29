Huracán 'Melissa', hoy en directo: trayectoria, mapa y última hora de la llegada de la tormenta a Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba

Cerca de 240.000 clientes sin luz en Jamaica por las fuertes lluvias del huracán 'Melissa'

La Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en inglés) informó este martes de que cerca de 240.000 jamaicanos, alrededor del 35 % de los clientes, se encuentran sin servicio de energía eléctrica tras el impacto del huracán 'Melissa', de categoría 5, que tocó tierra en Parottee, en Saint Elizabeth (suroeste), con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. El presidente y director ejecutivo de la JPS, Hugh Grant, detalló que en los municipios de Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, se notificaron la mayor parte de los clientes sin servicio eléctrico. El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, llegó a Jamaica a las 11:00 hora local (16:00 GMT) con lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

La trayectoria prevista de 'Melissa' a las 19 horas de España. / EP

Grant señaló que aproximadamente el 75 % de los clientes de estos distritos están sin electricidad debido al impacto de Melissa.