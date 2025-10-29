Aumenta a 128 el número de muertos en la megaoperación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Los vecinos del barrio de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, han acumulado en la calle los cadáveres de 64 personas, supuestamente muertas durante el cruento operativo policial de este martes contra Comando Vermelho, que oficialmente ha dejado otros 60 fallecidos, así como cuatro policías más. Así pues, el balance de fallecidos ha aumentado este miércoles a al menos 128.

Penha y Alemao fueron escenario este martes de un operativo a gran escala en el que intervinieron alrededor de 2.500 agentes contra esta organización criminal, la más importante de Brasil, consiguiendo el arresto de uno de sus líderes, Thiago do Nascimento Mendes, alias 'Belao do Qutungo'.

Sin haber contado todavía los cuerpos de estas supuestas víctimas, se trata de la operación más mortífera en la historia de Río de Janeiro. Los vecinos de Penha han trasladado los cuerpos sin vida de otras 64 personas a la Plaza Sao Lucas, una de las más destacadas del estado fluminense.

El jefe de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Marcelo Menezes Nogueira, ha confirmado que los cuerpos que han sido acumulados en la citada plaza no han formado parte del conteo oficial de las autoridades. Si bien se llevará a cabo la investigación oportuna para determinar la situación de los cadáveres.

Se trata de al menos 64 hombres, desvestidos todos para agilizar las labores de reconocimiento de los familiares. "En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido", ha dicho el activista Raull Santiago, informa el portal G1.

A la espera de que se confirme la situación legal de estos cuerpos, la operación policial sobre los barrios de Alemao o Penha de este martes se ha convertido en la más letal de la historia de Río de Janeiro, superando con creces los 28 fallecidos que se registraron en Jacarezinho, también en la zona norte de la ciudad, en 2021.

La operación se ha saldado con más de 80 detenciones y varios heridos, entre ellas personas que nada tenían que ver con los objetivos, y la incautación de una treintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre. La Policía informó de que fue recibida con bommbas lanzadas por drones.