Vídeo | Así se ve el huracán 'Melissa' desde dentro

Mientras el huracán 'Melissa' continúa avanzando por el Caribe con vientos por encima de los 280 kilómetros por hora y ya ha dejado tres muertos y 13 heridos en Jamaica, hay quienes desafían a la violencia de esta tormenta y deciden no solo volar por sus proximidades, sino internarse de lleno en el llamado ojo del huracán.

Bajo el distintivo de 'Hurricane Hunters' ('cazadores de huracanes', en castellano) un grupo de 19 investigadores, pilotos e ingenieros de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), decidió no solo sobrevolar por las proximidades de esta tormenta, la más violenta en lo que llevamos de año, sino meterse de lleno con el objetivo de recabar datos, que permitan al Centro Nacional de Huracanes de EEUU comprender mejor las características y la agresividad de este fenómeno extremo que amenaza también con golpear con fuerza a Cuba.

Y es que 'Melissa', que ya ha alcanzado la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se compara con otras tormentas de características similares como el 'Katrina' de 2005 o el 'María' de 2017, es fruto de investigación por parte de estos organismos tanto por su avance peligrosamente lento –menor al de una persona andando– como por la velocidad con la que ha ido ganando fuerza.

Según explica el meteorólogo y analista de 'The Washington Post' Matthew Cappucci, la expedición realizada este lunes por la NOAA, de la que formó parte, se adentró en las profundidades de 'Melissa' mientras este ganaba fuerza con gran rapidez. "Conforme entrábamos en la tormenta, llegó la oscuridad. Aunque el sol había salido, la oscuridad, de alguna forma, era mayor. Apenas podía ver el ala del avión. El exterior no era un abismo negro, sino una oscuridad lúgubre", narra Cappucci en el diario estadounidense.

Con un objetivo similar, otro grupo de 'cazadores', esta vez integrado por un escuadrón de reconocimiento de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, voló este lunes hasta el interior del huracán, logrando unos vídeos que cualquiera asociaría a una película antes que a un vuelo real. En X, el usuario @FlynonymousWX publicó el lunes varios de estos clips donde su avión aparece ante un muro de nubes dentro de la tormenta.

En uno de sus vídeos, grabado con una GoPro desde la ventana del avión, puede apreciarse cómo la nave pasa de estar absolutamente abrumada por las nubes y con una visibilidad prácticamente nula, ha encontrarse con una escena totalmente contraria a la que muestra el huracán en el exterior. Pasadas la lluvia y los vientos a más de 280 kilómetros por hora, la expedición se encuentra con una imagen de calma, en la que un gigantesco muro de nubes blancas rodea por completo al avión.

Por debajo, según muestra en otro de sus vídeos, aparece un mar agitado y caótico que revela la fuerza de un huracán que hasta la fecha ha dejado al menos siete muertos, ha obligado a EEUU a retirar sus buques de guerra desplegados en el Caribe, y ha provocado la evacuación de centenares de miles de personas en la región.