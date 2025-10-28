Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski ordena extender el alcance de los ataques a larga distancia en territorio ruso
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio instrucciones este lunes a su cúpula militar para que extiendan los ataques de larga distancia a un área geográfica más amplia de la que ya alcanzan actualmente los bombardeos ucranianos contra la retaguardia enemiga. "Nos hemos marcado como tarea expandir la geografía del uso de nuestras capacidades de largo alcance", escribió Zelenski en redes sociales al informar del contenido de su reunión con los principales responsables de la defensa de Ucrania. Zelenski dijo también que durante el encuentro se evaluaron los resultados de estos ataques que Ucrania lleva a cabo casi cada noche con drones de fabricación propia y en ocasiones con misiles.
Bruselas confía que acuerdo con Ucrania para libre comercio agrícola elimine los vetos unilaterales
La Comisión Europea ha expresado este lunes su confianza en que el nuevo acuerdo con Ucrania para el libre comercio de productos agrícolas haga innecesarias medidas de Estados miembros contra las exportaciones ucranianas. Tras el acuerdo alcanzando para modernizar la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), que permitirá una apertura parcial y progresiva en el sector agrícola, el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha explicado que con "la nueva relación" no será necesario aplicar medidas de forma unilateral. "Junto con los nuevos contingentes arancelarios, entrará en vigor pronto y esto aportará la previsibilidad necesaria a nuestro sector agrícola y eliminará la necesidad de adoptar medidas unilaterales de este tipo", ha asegurado en declaraciones desde Luxemburgo en el marco de la reunión de los ministros del ramo.
Investigación de la ONU halla nuevos presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia en Ucrania
Rusia habría cometido un "crimen contra la humanidad" al obligar a la población a huir de los territorios controlados por Ucrania mediante continuos bombardeos contra civiles, indicó una investigación respaldada por Naciones Unidas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también determinó que Rusia cometió crímenes de guerra al deportar y trasladar a civiles de las zonas ocupadas de la región ucraniana de Zaporiyia. "Las autoridades rusas coordinaron sistemáticamente acciones para expulsar a los civiles ucranianos de sus lugares de residencia mediante ataques con drones, así como deportaciones y traslados", denunció la investigación.
Lituania cierra su frontera con Bielorrusia y amenaza con derribar los globos con contrabando
El Gobierno de Lituania ha acordado el cierre indefinido de la frontera con Bielorrusia como respuesta a las últimas alertas desatadas por el despliegue de globos con contrabando y que han provocado problemas en el tráfico aeroportuario durante varios días. La primera ministra, Inga Ruginiene, ha anunciado al término de una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional que el Ejecutivo aprobará el miércoles el cierre fronterizo, "con algunas excepciones". Vilna permitirá el tránsito de ciudadanos lituanos y de la UE, así como de personal diplomático.
El Papa y el primer ministro de Hungría abordan el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Próximo
El Papa León XIV se ha reunido este lunes en audiencia con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán y han abordado el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Posteriormente, Orbán ha mantenido un encuentro con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.
Bruselas confía que el nuevo acuerdo con Ucrania para libre comercio agrícola elimine los vetos unilaterales
La Comisión Europea ha expresado este lunes su confianza en que el nuevo acuerdo con Ucrania para el libre comercio de productos agrícolas haga innecesarias medidas de Estados miembros contra las exportaciones ucranianas. Tras el acuerdo alcanzando para modernizar la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), que permitirá una apertura parcial y progresiva en el sector agrícola, el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha explicado que con "la nueva relación" no será necesario aplicar medidas de forma unilateral.
Rusia reitera la disposición de Putin a reunirse con Trump
El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov ha asegurado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, continúa dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el intento fallido de encuentro en Hungría. "No hay directrices concretas todavía, pero sigue habiendo voluntad de celebrar un encuentro si se llega a un acuerdo previo a nivel técnico", ha explicado Ushakov en declaraciones a la televisión rusa VGTRK recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.
