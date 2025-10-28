Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Comisión ONU denuncia ataques con drones a civiles ucranianos y deportaciones a Georgia

Rusia lleva a cabo de forma sistemática ataques con drones en el frente ucraniano y deportaciones -incluso a lugares tan lejanos como Georgia- como estrategia para trasladar forzosamente a la población ucraniana, cometiendo con ello crímenes de guerra y contra la humanidad, denuncia un informe de la ONU. El informe de la Comisión de Investigación de la ONU en Ucrania, que este lunes se presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas y del que ya se anticiparon detalles en septiembre durante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, señala que los ataques con drones de corto alcance contra civiles en el frente pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Las deportaciones y transferencias de civiles desde áreas ocupadas por las autoridades rusas, por su parte, son un crimen de guerra, de acuerdo con la comisión presidida por el jurista noruego Erik Mose y que completan el colombiano Pablo de Greiff y la india Vrinda Grover.