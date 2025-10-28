Al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro

El número de personas muertas en una gran operación contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro ascendió a 64, mientras que la cifra de detenidos alcanzó los 81, informaron este martes fuentes oficiales citadas por medios locales. El número actualizado de muertes "es de 64", incluidos cuatro policías, indicó una fuente de los servicios de seguridad del estado de Rio.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo a los periodistas que entre los muertos hay al menos dos policías y calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Castro aclaró que la operación, que comenzó a primera hora de este martes, aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos. Los agentes centraron sus operaciones en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas, en los que vecinos han dicho que escucharon tiroteos durante toda la mañana.

Medios locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir la entrada de las fuerzas de seguridad, que según fuentes oficiales han movilizado a unos 2.500 agentes.

El gobernador Castro aseguró, y mostró unos vídeos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados. Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el Gobierno estatal.

Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo. Decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta. Ráfagas de disparos siguen atemorizando a la población de la zona y los comercios cerraron

Según Castro la operación en curso "es mayor que la de 2010". Ese año hubo un despliegue espectacular en el que policías y militares retomaron el control de esa misma zona luego de enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos. La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud. Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo. Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales. Exigiremos "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie", dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de asamblea legislativa. En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.