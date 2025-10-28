DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

La UE evacua a 133 pacientes de Gaza para recibir atención médica en España, Turquía e Irlanda La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este lunes que la UE ha completado la evacuación de la Franja de Gaza de 133 pacientes, la mayoría menores, que han sido trasladados desde el enclave palestino hasta España, Irlanda o Turquía para recibir atención médica. "133 pacientes y sus acompañantes han llegado a salvo desde Gaza hasta España, Irlanda y Turquía", ha publicado Lahbib en su cuenta en la red social X. Lahbib ha expresado su agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y a la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) por su colaboración y ha mencionado la ayuda de Noruega para los traslados. "Los suministros y la infraestructura médica siguen siendo escasos. Nuestro apoyo continúa a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE", ha resaltado.

Israel anuncia que la Cruz Roja le entregó el cuerpo de un rehén en Gaza Israel anunció este lunes que la Cruz Roja le entregó a sus fuerzas desplegadas en la Franja de Gaza el cuerpo de un rehén, en el marco de un acuerdo de alto al fuego con el movimiento islamista palestino Hamás. "Israel recibió, con la intermediación de la Cruz Roja, el féretro de un rehén muerto que fue entregado al ejército y al Shin Bet [los servicios de seguridad interiores] en la Franja de Gaza", declaró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado. Según esa fuente, el cuerpo será enviado a Israel para su identificación.

La primera ministra japonesa nomina a Trump al Premio Nobel de la Paz La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este martes, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de nominarlo al Premio Nobel de la Paz 2026, según informó la Casa Blanca. Takaichi se suma así a la lista de líderes extranjeros aliados del mandatario republicano que han solicitado el galardón para Trump, en reconocimiento a su mediación en diversos conflictos internacionales, incluido el reciente acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Trump había mostrado abiertamente sus aspiraciones a obtener el premio este 2025, pero el galardón acabó en manos de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Hamás anuncia que entregará esta noche a Israel el cuerpo de un rehén fallecido La organización islamista Hamás anunció en un comunicado que entregará a Israel a las 21.00 horas local (18 GMT) de este lunes el cuerpo de un rehén fallecido, como parte del acuerdo de alto el fuego. Israel tendrá que confirmar posteriormente si estos restos corresponden con alguno de los 13 cadáveres de rehenes fallecidos que todavía permanecen en Gaza.

Miles de ultraortodoxos israelíes protestan por la detención de objetores al servicio militar Miles de estudiantes judíos ultraortodoxos se han manifestado este lunes frente a la prisión militar de Beit Lid, en el centro de Israel, donde está encarcelado un estudiante de yeshiva --escuela talmúdica--, Ariel Shamai, por negarse a prestar servicio militar. Gran parte de los manifestantes llevaban gorras amarillas, el color que simbolizaba la reivindicación de las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza para su liberación, y han utilizado consignas y lemas similares.

Mueren dos personas en un ataque israelí en el sur de Líbano pese al alto el fuego Al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque llevado a cabo por el Ejército israelí a las afueras de la ciudad de Biyad, en el distrito de Tiro (sur), a pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbulá. La agencia de noticias libanesa NNA ha informado de que dos hermanos han muerto en un ataque aéreo contra una fábrica de madera ubicada en Biyad. El diario 'L'Orient Le Jour' ha precisado que el Ejército israelí ha usado un dron en el ataque y que una tercera persona ha resultado herida.

Gaza entierra 41 cuerpos entregados por Israel tras no poder identificarlos El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este lunes que se enterraron 41 cuerpos entregados por Israel como parte del acuerdo del alto el fuego sin que pudieran ser identificados por sus familias, "por las mutilaciones y desfiguraciones que sufrieron durante el cautiverio israelí". Los cuerpos fueron trasladados desde el hospital Nasser, en Jan Yunis (sur), hasta el cementerio de Al Arqam, en el centro de la Franja de Gaza, donde fueron enterrados, atestiguó EFE. Este es el segundo grupo de cadáveres que se entierran en este cementerio.

Hamás achaca a la falta de equipos el retraso en recuperar cuerpos de rehenes El grupo islamista Hamás achacó este lunes a la "falta de capacidad y equipos" el retraso para completar la recuperación de los cuerpos de rehenes israelíes en la Franja de Gaza, señaló a EFE una fuente del movimiento palestino. El informante, que pidió el anonimato, aseguró que el "único obstáculo para completar la recuperación de los cuerpos de los prisioneros es la falta de capacidad y equipo". Asimismo, añadió que Hamás y las facciones palestinas están realizando "intensos esfuerzos para completar la recuperación de los cuerpos" de los rehenes israelíes "lo antes posible". Insistió en que "esperaba que se recuperara un número significativo de cuerpos" si se disponía de la maquinaria y los recursos necesarios.