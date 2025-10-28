Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica

Tres muertos en Jamaica en las tareas de prevención de Melissa

Un trabajador sanitario ha muerto en St Elizabeth cuando llevaba a cabo operaciones de prevención antes de la llegada del huracán. Tras ser trasladado en helicóptero al hospital universitario de West Indies, ha fallecido a causa de sus lesiones. Asimismo, otra persona ha muerto víctima de otro árbol caído en la localidad de Hanover, mientras que un hombre ha sido electrocutado cuando talaba árboles.

El ministro de Salud, que ha atribuido las lesiones a caídas desde tejados y escaleras, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha instado a la población a "extremar la precaución". "Si necesitan ayuda, pídanla, pero tengan cuidado de protegerse durante la preparación, porque ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas" perdidas, ha lamentado.