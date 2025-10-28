En Directo
Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica
Jamaica se blinda con la mirada puesta en el temible huracán Melissa, que se aproxima peligrosamente a la isla donde tiene previsto tocar tierra el martes. Los expertos lo comparan con el dañino Katrina. De momento, el huracán, de categoría 5, ya ha provocado tres muertos al rozar la isla.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre el huracán Melissa.
VÍDEO | El huracán Melissa se intensifica frente a Jamaica, según muestran las imágenes de satélite
El huracán Melissa se intensifica frente a Jamaica, según muestran las imágenes de satélite.
Jamaica se blinda ante el temor a la destrucción masiva del huracán 'Melisa', que ya ha causado 4 muertos
Vientos brutales y lluvias intensas azotan Jamaica desde el lunes a la espera de que el huracán 'Melissa', que podría causar destrucción una "masiva", impacte de lleno a mediodía del martes. De momento, ha causado ya tres muertos, tres en Haití y una en República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.
Tres muertos en Jamaica en las tareas de prevención de Melissa
Un trabajador sanitario ha muerto en St Elizabeth cuando llevaba a cabo operaciones de prevención antes de la llegada del huracán. Tras ser trasladado en helicóptero al hospital universitario de West Indies, ha fallecido a causa de sus lesiones. Asimismo, otra persona ha muerto víctima de otro árbol caído en la localidad de Hanover, mientras que un hombre ha sido electrocutado cuando talaba árboles.
El ministro de Salud, que ha atribuido las lesiones a caídas desde tejados y escaleras, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha instado a la población a "extremar la precaución". "Si necesitan ayuda, pídanla, pero tengan cuidado de protegerse durante la preparación, porque ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas" perdidas, ha lamentado.
Jamaica, en máxima alerta, por el huracán Melissa
Las autoridades y la población de Jamaica se preparan para recibir el impacto del huracán de categoría 5 'Melissa', que tocará tierra este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora.
Así lo ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Salud, Christopher Tufton, que ha precisado que las tres muertes han tenido relación directa con árboles, según ha recogido el diario 'Jamaica Observer'.
El huracán Melissa llega a Jamaica
El huracán Melissa se acerca a la isla de Jamaica, en estado máximo de emergencia, al igual que Cuba, Haití y la República Dominicana, que ya están sufriendo evacuaciones masivas, cortes de agua y electricidad, y el cierre de puertos y aeropuertos, mientras las autoridades refuerzan las medidas de prevención
