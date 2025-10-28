En Directo
Elecciones en Argentina
Elecciones legislativas en Argentina, resultados en directo | Última hora del ganador, Javier Milei y reacciones
¿Quién ha ganado en las elecciones de Argentina?
¿Por qué ha ganado Javier Milei?
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre las elecciones legislativas en Argentina y su ganador.
Trump asegura que la victoria de Milei "le hizo ganar mucho dinero a EE.UU."
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la victoria de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones legislativas de este domingo le hizo ganar mucho dinero a EEUU "Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esa elección, porque los bonos han subido. Toda la calificación de la deuda ha mejorado. Esa elección le hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One antes de llegar a Japón. El mandatario hizo referencia al acuerdo económico entre Washington y Buenos Aires con el que la Administración de Trump pretende inyectar liquidez en dólares a la economía argentina para darle un espaldarazo. Se acordó una línea de 'swap' -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por valor de 20.000 millones con EEUU y trabajan en otro instrumento de apoyo por el mismo valor, que elevaría a unos 40.000 millones de dólares en total el soporte financiero al país latinoamericano.
Las acciones argentinas suben en Wall Street tras el triunfo electoral del partido de Milei
Las acciones de las empresas argentinas que se cotizan en la Bolsa de Nueva York suben este lunes con fuerza, en una positiva reacción de los inversores de Wall Street al triunfo del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, en los comicios legislativos celebrados el domingo. "Las acciones argentinas suben hasta 36 % en el premarket (operaciones antes de la apertura de la bolsa) de Nueva York", destacó la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe.
Abascal felicita a Milei por su "rotunda" victoria en las legislativas de Argentina
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, por la "histórica y rotunda" victoria de su partido en las elecciones legislativas del país suramericano. Una victoria que demuestra "el amplio respaldo del pueblo argentino" a las políticas de Milei frente al "globalismo, la mentira y la izquierda criminal", según ha escrito Abascal en un mensaje en la red social X. El presidente argentino, Javier Milei, ha obtenido este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron conseguir apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.
VÍDEO | Javier Milei gana las elecciones legislativas: "Hoy comienza la construcción de la Argentina"
Javier Milei gana las elecciones legislativas: "Hoy comienza la construcción de la Argentina".
Gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Se equivoca Milei si festeja este resultado"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes del peronismo, Axel Kicillof, dijo , tras el triunfo del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas, que el presidente argentino "se equivoca si festeja este resultado". "Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no está de acuerdo con el modelo que proponen", afirmó Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria, en la ciudad de La Plata, ante los rostros compungidos de los simpatizantes peronistas.
Un foro con Trump, Milei, Machado, Messi y Nadal aprovecha la "oportunidad histórica" de Miami
El America Business Forum (ABF) se perfila como "la mayor cumbre mundial de líderes" políticos, deportivos y empresariales en Miami, con la participación del presidente de EEUU, Donald Trump; su homólogo argentino, Javier Milei; la opositora venezolana María Corina Machado; así como figuras internacionales como Lionel Messi, Rafael Nadal y Will Smith. "Tenemos una oportunidad histórica de montar la cumbre de líderes más grande del planeta. Es una combinación de factores, el momento histórico que está viviendo la ciudad de Miami", declaró en una entrevista con EFE el uruguayo Ignacio González, fundador y director del ABF. El foro reunirá el 5 y 6 de noviembre a líderes políticos en el Kaseya Center, pero también del deporte como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y de los negocios como Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, fundador de Citadel.
¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados
La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino, Javier Milei, ha ganado con claridad las elecciones legislativas con más del 39% de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados obtuvieron el 29,4%. En estas elecciones se renovaban 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado, y las últimas encuestas apuntaban a un resultado muy igualado, que finalmente no ha sido tal, entre las dos principales coaliciones, La Libertad Avanza, de Milei, y la peronista Fuerza Patria, que agrupa al kirchnerismo.
Abel Gilbert
¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa
Javier Milei se ha convertido en el héroe inesperado. Los encuestadores, una vez más, no alcanzaron a vislumbrar el comportamiento de los argentinos en los comicios legislativos. La ultraderecha obtuvo el 40,7% de los votos a nivel nacional contra el 34,8% del peronismo en sus distintas variantes. Esa distancia que le permite al Gobierno alejar el horizonte de amenazas en el Congreso ha sorprendido a propios y extraños. Factores domésticos e internacionales permitieron al anarco capitalista pudiera gritar desembozado "yo soy el rey" y darle rienda suelta a su sueño de ser reelecto en 2027. Lea las claves completas de Abel Gilbert.
Tras su triunfo electoral, Milei agradece a Trump por su apoyo: "Gran amigo de Argentina"
Tras el abultado triunfo de su partido en los comicios legislativos argentinos del domingo, el presidente Javier Milei agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, su apoyo en la antesala de la cita electoral y lo describió como "un gran amigo de la República Argentina". "Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas", mencionó Milei a través de una publicación en la red social X.
Trump felicita a Milei por la "aplastante victoria" de su partido en legislativas argentinas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su homólogo argentino, Javier Milei, por la "aplastante victoria" de su partido en las elecciones legislativas de Argentina. "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", publicó Trump en la red Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón. El presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.
