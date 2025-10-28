Josh Morgerman, cazador de huracanes, avisa de la violencia de Melissa: "Aterrador. Parecen bombas explotando"

El huracán Melissa avanza hacia Jamaica como la peor tormenta que ha azotado la isla, con fuertes vientos y lluvias torrenciales que ya están golpeando las zonas costeras horas antes de tocar tierra. Los vientos máximos de Melissa alcanzaron 298 kilómetros por hora. Es un huracán de categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson de cinco pasos.

Si la tormenta mantiene esta intensidad, será la más fuerte en el Atlántico desde que el huracán Dorian azotó las Bahamas con vientos también de 185 mph, afirmó Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. "¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal! ¡Refúgiense ahora!", advirtió el Centro Nacional de Huracanes. "No buscar refugio adecuadamente podría resultar en lesiones graves y pérdida de vidas".

El centro aconsejó a los residentes refugiarse en la parte más interior de sus casas, lejos de las ventanas que podrían romperse al ser golpeadas por escombros. "Pueden cubrirse con un colchón y usar un casco para mayor protección", escribió el meteorólogo Larry Kelly en una actualización. Según el centro, los edificios en las zonas donde Melissa toque tierra podrían quedar completamente destruidos. "Gran parte de esa área va a quedar arrasada, lamentablemente", señaló Tyler Roys, meteorólogo sénior de AccuWeather.

El cazador de huracanes Josh Morgerman se ha desplazado a Jamaica para valorar los efectos de Melissa. "Poder aterrador. Ventisca. Techos desprendidos. Ráfagas como bombas explotando. Dolor en los oídos", ha escrito en la red social 'X', donde ha advertido que alcanza ya los 962 MB. "Se oye un estruendo, como una explosión. Restos volando por la calle. Árboles muy inclinados. Presión muy desagradable en los oídos en Crawford", ha añadido.

Si mantiene su fuerza, Melissa sería el primer huracán de categoría 5 confirmado en golpear Jamaica. "Está girando para dirigirse directamente hacia la parte occidental de Jamaica", declaró Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico nacional del país, en una rueda de prensa el lunes por la noche. Añadió que una ruptura en el sistema de alta presión que antes mantenía a Melissa desplazándose hacia el oeste, paralela a la costa, le está permitiendo girar bruscamente al norte.