Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Asesor de Putin informa a EEUU sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos

El emisario del Kremlin para la cooperación económica con EE.UU., Kiríl Dmítriev, aseguró hoy que durante su viaje a ese país informó a representantes estadounidenses sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos en el este del país. "Tuvimos tiempo de informar a los colegas estadounidenses sobre la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el Estado Mayor, que tuvo lugar esta misma mañana", dijo Dmítriev en su cuenta de la aplicación rusa Max. En dicha reunión, añadió, "al presidente se le informó de que 5.000 soldados están rodeados en Kúpiansk y otros 5.500 en la zona de Pokrovsk". Putin ordenó a los generales rusos que ofrezcan a los militares ucranianos cercados la rendición con el fin de "minimizar" el número de bajas.