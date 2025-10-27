Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Putin envía señales a Trump de que está ganando la guerra en el Donbás
El presidente ruso, Vladímir Putin, envió hoy señales al líder de EE.UU., Donald Trump, de que está ganando la guerra por el control del Donbás, por lo que no tiene prisa en declarar un alto el fuego en Ucrania, la condición de la Casa Blanca para convocar una nueva cumbre. Putin se vistió este domingo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y se reunió con el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, en un puesto de mando de las fuerzas que combaten en Ucrania. El mensaje es que las tropas rusas avanzan a marchas forzadas en el corazón de Donetsk, región donde el Ejército ucraniano controla una quinta parte del territorio.
Asesor de Putin informa a EEUU sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos
El emisario del Kremlin para la cooperación económica con EE.UU., Kiríl Dmítriev, aseguró hoy que durante su viaje a ese país informó a representantes estadounidenses sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos en el este del país. "Tuvimos tiempo de informar a los colegas estadounidenses sobre la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el Estado Mayor, que tuvo lugar esta misma mañana", dijo Dmítriev en su cuenta de la aplicación rusa Max. En dicha reunión, añadió, "al presidente se le informó de que 5.000 soldados están rodeados en Kúpiansk y otros 5.500 en la zona de Pokrovsk". Putin ordenó a los generales rusos que ofrezcan a los militares ucranianos cercados la rendición con el fin de "minimizar" el número de bajas.
Berlín dobla su apoyo a la infraestructura energética de Ucrania hasta los 60 millones
Alemania doblará su aportación al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, hasta los 60 millones de euros, según anunció este domingo la ministra germana de Economía, Katherina Reiche, durante una visita a Kiev. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Ministerio de Economía de Alemania comunicó la decisión, en una muestra del compromiso de Berlín con la "reconstrucción de la infraestructura energética" del país invadido por Rusia y en apoyo al liderazgo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Alemania apoyará a la reconstrucción de la infraestructura energética de Ucrania. Para eso hemos fundamos un grupo de trabajo interdisciplinario y aumentamos los medios financieros del Fondo de Apoyo Energético, de los ya aprobados 30 millones de euros, los doblamos a 60 millones de euros", señaló la publicación ministerial en X.
Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este domingo en su habitual discurso diario vespertino que España va a aportar fondos al iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania. "Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot", ha indicado Zelenski en el mensaje, publicado en sus redes sociales. Además, el mandatario ucraniano ha expresado su "especial gratitud" a Reino Unido y a Francia. "Francia va a suministrar más aviones de combate Mirage y misiles de defensa antiaérea, mientras que Reino Unido seguirá ayudándonos con defensas antiaéreas con el suministro de misiles y produciendo drones de intercepción. Gracias", ha reseñado.
Japón dice que desplegó de nuevo cazas para monitorear un avión de inteligencia ruso
El Ministerio de Defensa de Japón afirmó este lunes que desplegó cazas de combate para monitorear a un avión de inteligencia ruso que volaba cerca de su territorio, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. "Confirmamos que un avión de recopilación de inteligencia ruso (IL-20) había volado sobre el mar del Japón y respondimos enviando aviones de combate de la Fuerza de Defensa Aérea del Norte y otras fuerzas", dijo el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa nipón, detallando que el incidente tuvo lugar el sábado. El suceso, reportado hoy, tuvo lugar un día después de que Japón enviara cazas para interceptar y monitorizar a un grupo de aeronaves rusas, que incluían bombarderos estratégicos Tu-95 con capacidad para transportar armas nucleares, según el ministro de Defensa del archipiélago, Shinjiro Koizumi.
