Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Atraco

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

Sara Fernández

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El museo del Louvre fue escenario de un atraco de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. La policía ha realizado las primeras detenciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas
  2. Elecciones legislativas en Argentina, hoy en directo: sondeos, encuestas, horario de las votaciones y última hora de Javier Milei
  3. Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
  4. Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones
  5. Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina
  6. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  7. Rosa Maria Calaf y Jon Sistiaga: 'Solo la buena información nos hará auténticamente libres
  8. Las principales rutas de la droga a EEUU no pasan por Venezuela: ¿qué busca Trump con sus ataques a las narcolanchas?

Resultados de las elecciones en Argentina, hoy en directo: última hora del ganador, Javier Milei y reacciones

Resultados de las elecciones en Argentina, hoy en directo: última hora del ganador, Javier Milei y reacciones

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

DIRECTO LOUVRE | Uno de los sospechosos trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle

DIRECTO LOUVRE | Uno de los sospechosos trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle

Terremotos hoy, 27 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 27 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

La coalición de Milei gana contra pronóstico las elecciones legislativas en Argentina

La coalición de Milei gana contra pronóstico las elecciones legislativas en Argentina

Javier Milei gana las elecciones legislativas: "Hoy comienza la construcción de la Argentina"

Javier Milei gana las elecciones legislativas: "Hoy comienza la construcción de la Argentina"

Jamaica se encuentra en alerta máxima por el huracán 'Melissa' que golpea el Caribe

Jamaica se encuentra en alerta máxima por el huracán 'Melissa' que golpea el Caribe