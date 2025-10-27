En Directo
Atraco
Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones
El museo del Louvre fue escenario de un atraco de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. La policía ha realizado las primeras detenciones.
Dos detenidos, pero sin rastro de las joyas, una semana después del robo del Louvre
Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó este domingo la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas. Los arrestos se produjeron en la noche del sábado pero la información fue divulgada el domingo por medios locales franceses, una filtración "precipitada" que la Fiscalía confirmó poco después, aunque lamentando que pueda tener efectos negativos en la investigación. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.
Leticia Fuentes
7 minutos de robo y 10 años de recortes: el Louvre como síntoma de la crisis económica de Francia
7 minutos de robo y 10 años de recortes: el Louvre como síntoma de la crisis económica de Francia, por Leticia Fuentes.
La fiscalía confirma los arrestos del robo del Louvre, pero lamenta su difusión "precipitada"
La Fiscalía de la República francesa confirmó los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas."Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.
El ADN fue clave para identificar a los dos arrestados por el robo del Louvre
El ADN fue determinante en la identificación de los dos sospechosos que fueron arrestados en las últimas horas por su presunta relación con el robo en el Louvre del 19 de octubre pasado.
Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, en la escena del crimen se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados, quienes eran individuos en el radar de la policía por antecedentes delictivos.
Las detenciones se produjeron anoche después de que uno de los dos presuntos implicados -que formarían parte del comando de cuatro personas en total que robaron el museo- intentó abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en dirección supuestamente a Argelia.
Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.
Ambos sospechosos detenidos planeaban huir de Francia
La primera detención ocurrió en el aeropuerto Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia. El segundo sospechoso, arrestado poco después, estaba planeando fugarse a Mali.
Las subvenciones al Louvre: de 111 millones de euros en 2022 a 96 en 2024
Las subvenciones estatales al Louvre han caído de 111 millones de euros en 2022 a apenas 96 millones euros en 2024, según cifras del Ministerio de Cultura. Lo que podría parecer una simple reestructuración contable se tradujo en importantes consecuencias para la seguridad del museo: reducción del personal de vigilancia, ahorro en tareas de mantenimiento y externalización de servicios clave. Fue entonces, cuando la presidenta del museo encargó un primer informe, alertando sobre la "decadencia del museo".
Leticia Fuentes
El Louvre como síntoma de la crisis económica de Francia
Francia intenta recuperarse de lo que ya es una "herida inmensa" y difícil de reparar tras el 'robo del siglo', ocurrido el pasado domingo a plena luz del día en el Museo del Louvre. Las autoridades insisten en que se trata de profesionales y advierten que ni siquiera la pinacoteca más importante del mundo está exenta "de las violencias crecientes de nuestra sociedad". Pero en la búsqueda de los factores que pudieron influir en este robo exprés, los sindicatos señalan los recortes presupuestarios de los últimos años como parte de una cadena de fallos de seguridad que permitió a los ladrones tardar apenas 7 minutos en entrar por una ventana y robar las joyas más importantes de la colección napoleónica del museo. Lea aquí el artículo completo.
La Fiscalía confirma los arrestos del robo del Louvre, pero lamenta su difusión "precipitada"
La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.
"Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.
"Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.
Beccuau detalló que comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.
En custodia policial durante 96 horas como máximo
Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas. Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo.
En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.
El botín, valorado en 88 millones de euros, no ha sido encontrado todavía
Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.
Se teme que las joyas hayan sido despiezadas y fundidas, puesto que es la manera más rápida y fácil de recolocar las piezas en el mercado negro.
