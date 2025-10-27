¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados

La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino, Javier Milei, ha ganado con claridad las elecciones legislativas con más del 39% de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados obtuvieron el 29,4%. En estas elecciones se renovaban 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado, y las últimas encuestas apuntaban a un resultado muy igualado, que finalmente no ha sido tal, entre las dos principales coaliciones, La Libertad Avanza, de Milei, y la peronista Fuerza Patria, que agrupa al kirchnerismo.

Con estos números, el oficialismo se encamina a alcanzar el objetivo de un tercio de la Cámara baja trazado por el propio Gobierno con el fin de sacar adelante sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

En el Senado, La Libertad Avanza triunfó en seis de los ocho distritos que renovaban escaños en la Cámara Alta. Sin embargo, seguirá sin tener el tercio necesario para poder defender sus leyes vinculadas al plan de ajuste y vetar reformas impulsadas por la oposición.

Mínimo histórico de participación

Con el 95,6% de los votos escrutados, La Libertad Avanza ganó en las provincias y territorios más importantes de Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y obtuvo una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, donde había sido aplastado por el peronismo en los comicios provinciales de septiembre pasado.

La participación electoral se ha situado en un 66% de los 35,9 millones de argentinos con derecho a voto, lo que supone cinco puntos menos que en las legislativas de 2021 (marcadas por la pandemia del covid) y el dato más bajo desde que en 1983 retornó la democracia a Argentina.

¿Qué decían las encuestas?

El promedio de todas las encuestas publicadas durante este año reflejaba que la coalición de Milei contaba con una ventaja de 5 puntos sobre los peronistas en la recta final de la campaña electoral, pero desde septiembre los dos espacios mantenían una gran igualdad y se fueron intercambiando la primera posición. Mucho más lejos se quedaban la marca centrista Provincias Unidas, integrada sobre todo por gobernadores provinciales, y el Frente de Izquierda.

Además, aunque Fuerza Patria es la principal marca del peronismo, hay otras opciones minoritarias que también representan a esta tendencia ideológica y pueden hacer piña contra el oficialismo, por lo que la ventaja de La Libertad Avanza podía ser menor de la proyectada. Uno de los últimos sondeos difundidos, de Rubikon, proyectaba una leve ventaja a nivel nacional de La Libertad Avanza: 34,6% frente a 32,2% de Fuerza Patria, un 5,7% de Provincias Unidas, el 4,4% de Frente de Izquierda y el 6,2% de otros espacios políticos.

La suerte de Milei depende mucho de cómo le vaya en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 40% del padrón electoral. Según Proyección Consultores, Fuerza Patria obtendría el 42,3%, 11 puntos más que La Libertad Avanza, cuyo principal candidato, José Luis Espert, se ha visto envuelto en un escándalo por su conexión con un presunto narcotraficante. Lejos queda el Frente de Izquierda (4,1%) y Provincias Unidas (3,7%). En las elecciones presidenciales de 2023, Milei ganó la segunda vuelta arrasando en Córdoba, la tercera provincia más poblada, con más del 70% de los votos. Allí, Provincias Unidas obtendría ahora el 31% de los sufragios, frente al 21,2% del oficialismo.

Quién es quién

En este contexto, cierto pesimismo rodea a La Libertad Avanza. El oficialismo tiene un propósito declarado: no quedar en una desventaja que pudiera abrir el camino a un eventual juicio político del presidente. Su mayor expectativa es que tenga capacidad para controlar los daños en el Parlamento ejerciendo el poder de veto. Además, la coalición de Milei se propone integrar a la derecha tradicional en el Gobierno para bloquear cualquier acción desestabilizadora.

Fuerza Patria, que integra al kirchnerismo en sus diferentes variantes, quiere consolidarse como alternativa para las presidenciales de 2027 y ganar mayor espacio en el Congreso. Provincias Unidas se propone como una vía centrista capaz de salir de la polarización y ser también una alternativa ante un eventual desenlace político negativo para Milei. La entrada de Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba, en la Cámara baja, alimenta el rumor que podría convertirse en presidente provisional si el ultraderechista no tiene salida política. Frente de Izquierda tiene hoy cinco diputados y espera mantener esa cifra en un ámbito de polarización.

Caída de popularidad

Más allá de las estimaciones electorales, la valoración de Milei como presidente muestra signos de desgaste. Su imagen negativa subió al 63,2% en un sondeo de la consultora Zuban Córdoba realizado entre septiembre y octubre. Esa encuesta reveló, además, que un 56,7% de los entrevistados creen que La Libertad Avanza perderá los comicios legislativos, y que un 27,4% opina que el presidente debería dimitir si le va muy mal en las legislativas. Según un estudio de Management & Fit, la aceptación del anarcocapitalista es del 37,4%, frente a un rechazo del 47,9%, un porcentaje similar al de la consultora Rubikon.