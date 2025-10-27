El Reino Unido investiga la liberación por error de un solicitante de asilo condenado por delitos sexuales

El Gobierno laborista del Reino Unido abrirá una investigación independiente para aclarar los motivos de la liberación por error de un solicitante de asilo condenado por delitos sexuales que estaba a la espera de ser deportado. Hadush Kebatu, un hombre etíope de 41 años, fue liberado el pasado viernes de la prisión de Chelmsford y estuvo en paradero desconocido hasta primera hora del domingo, cuando agentes de la Policía Metropolitana lo arrestaron en Finsbury Park, en el norte de Londres. El error ha desatado una tormenta política y ha puesto el foco sobre las dificultades del Ejecutivo para gestionar un sistema de prisiones saturado y para implementar sus políticas migratorias.

El viceprimer ministro y titular de Justicia, David Lammy, ha atribuido la liberación a un “error humano” y ha asegurado que hará todo lo posible para que se aclare lo ocurrido. “Cualquier liberación por error es una liberación de más. Por eso he tomado medidas inmediatas para introducir los controles de liberación más estrictos hasta la fecha y he puesto en marcha una investigación independiente para llegar al fondo de lo que ha fallado y hacer frente al aumento de las liberaciones accidentales, que comenzó a crecer bajo el Gobierno anterior”, ha explicado este lunes en una declaración en la Cámara de los Comunes.

Lammy ha puesto al frente de la investigación a Lynne Owens, excomisaria adjunta de la Policía Metropolitana, quien deberá esclarecer los motivos de la liberación y analizar los problemas en el sistema penitenciario en un informe que será presentado en un plazo de ocho semanas. La investigación también deberá evaluar si se siguieron los protocolos adecuados y si el personal tenía la experiencia, la formación y los recursos suficientes, además de formular recomendaciones para reducir nuevas liberaciones por error.

Error humano

El titular de Justicia ha explicado que Kebatu debía ser transferido a un centro de expulsión de inmigrantes, pero un error administrativo provocó su liberación. Su deportación se llevará a cabo finalmente esta semana, mientras que al menos un funcionario de prisiones ha sido suspendido temporalmente como respuesta, a pesar de las quejas del principal sindicato del gremio, que acusa al Gobierno de usarlo como “chivo expiatorio”. “Uno de nuestros miembros ha sido suspendido injustamente porque no es el único implicado en todo este proceso. Nuestros pensamientos están con él y le apoyaremos plenamente”, ha explicado el presidente del sindicato, Mark Fairhust, al diario 'The Guardian'.

Kebatu fue condenado a 12 meses de cárcel el pasado septiembre por incitar a una chica de 14 años a mantener relaciones sexuales, entre otros delitos. Un acto que provocó una ola de movilizaciones en Epping, al noreste de Londres, donde se encuentra el hotel para solicitantes de asilo en el que se alojaba. Las repetidas protestas en esta localidad y en otras ciudades de Inglaterra este verano obligaron a las autoridades a reforzar la seguridad en las calles y llevaron a varios ayuntamientos a amenazar con acciones judiciales para cerrar alojamientos similares en sus municipios.

Crisis penitenciaria

El Gobierno laborista ha prometido cerrar todos los hoteles para solicitantes de asilo antes de que termine la legislatura, en un intento de frenar los ataques del partido de derecha populista Reform UK, pero ha pedido tiempo para hacerlo de una forma ordenada. Los laboristas han responsabilizado a los anteriores gobiernos conservadores del elevado gasto de dinero público destinado a pagar estos alojamientos, al mismo tiempo que han cargado contra su gestión del sistema penitenciario, la cual ha puesto a las cárceles del país al borde de su capacidad.

Según datos oficiales, hasta 262 presos fueron liberados por error en el último año en Inglaterra y Gales: un aumento del 128% respecto a los 12 meses anteriores. “Estamos poniendo fin a la crisis penitenciaria que heredamos, invirtiendo miles de millones, reformando las condenas y construyendo las plazas penitenciarias necesarias para garantizar la seguridad pública”, ha asegurado Lammy, quien se ha comprometido a habilitar 14.000 plazas adicionales en las prisiones. “Este Gobierno no descansará hasta que nuestras cárceles ofrezcan la seguridad que el pueblo británico se merece”, ha sentenciado.