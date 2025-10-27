Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía / EUROPA PRESS

EP

MADRID
Las autoridades turcas han registrado este lunes un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter en la provincia de Balikersir, en el oeste de Turquía, sin que haya información por el momento de víctimas ni daños.

La agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) ha indicado que el seísmo ha tenido lugar a las 22.48 hora local (20.48 hora peninsular española). El epicentro ha estado en la localidad de Sindirgi, a unos seis kilómetros de profundidad. También se ha sentido en las ciudades de Manisa, Usak, Bursa y la costera Esmirna.

Tras el terremoto, se ha activado el plan de respuesta de desastres y los servicios de emergencias están inspeccionando las zonas afectadas. "Estamos monitorizando la evolución de la situación", ha anunciado la agencia.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado sus pensamientos a los ciudadanos afectados por el temblor ocurrido en Sindirgi y que se ha sentido en las provincias circundantes. "Nuestras unidades, especialmente la AFAD, están realizando minuciosas investigaciones de campo", ha aseverado.

TEMAS

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

