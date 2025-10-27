En Directo
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina "en caso de vacancia"
El veterano presidente palestino, Mahmud Abbas, ha declarado este domingo un proceso formal de sucesión al frente de la Autoridad Palestina "en caso de vacancia" por el que su adjunto y vicepresidente, Husein al Sheij, quedará como sucesor en funciones de forma temporal mientras comienza un proceso electoral a la renovación en la cúpula de la Autoridad Palestina en un momento crítico. Abbas, a sus 89 años, consolida finalmente el proceso de sucesión en caso de fallecimiento, un escenario que dejaría temporalmente en manos de Al Sheij el mando del Gobierno palestino en Cisjordania y las negociaciones con Hamás para intentar concretar una autoridad conjunta en Gaza, frente al rechazo de primeras de Israel y Estados Unidos.
Revisión a cargo de Médicos Sin Fronteras
El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes han sido coordinadas por Médicos Sin Fronteras. Sanidad realiza la operación en colaboración con los departamentos de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior. Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España. Los menores son pacientes de traumatología con heridas producidas por los efectos de los ataques israelíes, de oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, neurologías, oftalmología o nefrologías.
Nueva evacuación de menores palestinos para ser atendidos en hospitales españoles
Un total de 19 niñas y niños palestinos junto a 73 acompañantes serán evacuados desde la Franja de Gaza hasta España para ser atendidos en distintos hospitales, entre ellos los de Catalunya, en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con varios ministerios. Llegarán en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha informado Sanidad en una nota de prensa. Los pacientes y sus acompañantes, procedentes de Gaza, han sido trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea.
