DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Nueva evacuación de menores palestinos para ser atendidos en hospitales españoles

Un total de 19 niñas y niños palestinos junto a 73 acompañantes serán evacuados desde la Franja de Gaza hasta España para ser atendidos en distintos hospitales, entre ellos los de Catalunya, en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con varios ministerios. Llegarán en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha informado Sanidad en una nota de prensa. Los pacientes y sus acompañantes, procedentes de Gaza, han sido trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea.