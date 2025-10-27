En Directo
Elecciones en Argentina
Resultados de las elecciones en Argentina, hoy en directo: última hora del ganador, Javier Milei y reacciones
¿Quién ha ganado en las elecciones de Argentina?
¿Por qué ha ganado Javier Milei?
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre las elecciones legislativas en Argentina y su ganador.
Abel Gilbert
La coalición de Milei gana contra pronóstico las elecciones legislativas en Argentina
La coalición de Milei gana contra pronóstico las elecciones legislativas en Argentina, por Abel Gilbert.
Participación en las legislativas argentinas en Barcelona
La participación en las votaciones para las legislativas argentinas en Barcelona ha sido de apenas el 5,63% de un padrón de 53.588 habilitados, según datos proporcionados por el consulado argentino en Barcelona, que abarca Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Andorra.
España es el segundo país con mayor población argentina en el exterior, solo detrás de Estados Unidos. La mayor concentración se encuentra en Cataluña, con 108.482 residentes, el 26,1% del total, según datos del INE.
Cierran los centros de votación en Argentina tras una jornada marcada por la normalidad
Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.
Los resultados, que se conocerán a partir de las 21 hora local (00.00 GMT del lunes), revelarán el grado de respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei.
Unas 35,9 millones de personas fueron llamadas a las urnas para elegir a 127 diputados -mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos electorales del país y 24 senadores -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Primer candidato peronista por Buenos Aires visita a Cristina Fernández tras emitir voto
El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente peronista Fuerza Patria, Jorge Enrique Taiana, visitó en la tarde de este domingo a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) -quien cumple desde junio su condena en la modalidad de prisión domiciliaria-, tras emitir su voto y a la espera del cierre de unos comicios clave que renovarán el Congreso argentino.
El exministro de Defensa llegó pasadas las 16:00 hora local al departamento de Fernández, ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, después de emitir su voto. Al terminar el encuentro, Taiana dialogó brevemente con la prensa y dijo que vio a la exmandataria "muy bien, animada y con esperanza".
Contó, además, que charlaron de la evolución de los comicios y convocó a votar a "quienes todavía no lo hayan hecho" ya que consideró que hasta el momento la participación electoral era baja, en comparación con las elecciones anteriores. "A Cristina le llamó la atención que hay, hasta ahora, baja participación electoral así que tiene expectativa de lo que pasé en la próxima hora y media (hasta el cierre de los comicios)", afirmó.
Participación
La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 17 horas había votado apenas el 58,5% del padrón, un nivel de participación inferior al registrado en las elecciones de 2021 y 2023.
En las legislativas de 2021, a esa misma hora habían votado el 59,5% en las PASO y el 64,5% en las generales. En las presidenciales de 2023, la participación a las 17 alcanzaba el 61,5% en las PASO y el 63% en las generales.
Devaluación del peso argentino
La expectativa de una devaluación del peso si el gobierno sufre una derrota ha mantenido la presión sobre el tipo de cambio las últimas semanas en un mercado en extrema volatilidad.
"No", respondió el ministro de Economía, Luis Caputo, al ser consultado después de votar si habrá devaluación el lunes en caso de una mala votación para el gobierno.
"El lunes es un día más, no se modifica en nada el programa económico ni el sistema de bandas" de fluctuación administrada del peso respecto al dólar que rige desde abril, pero que el mercado ha desafiado con fuerte demanda de divisas.
Kicillof llama a los argentinos a votar en elección "crítica" ante "complejo" escenario
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, uno de los principales dirigentes opositores en Argentina, llamó a los ciudadanos a participar en la "crítica" elección legislativa que se celebra este domingo en el país suramericano, en un escenario económico "complejo".
Tras votar en una escuela en la ciudad bonaerense de La Plata (50 kilómetros al sur de la capital argentina), Kicillof destacó en diálogo con la prensa que este domingo "es un día democráticamente importante" porque se van "a resolver muchas cosas en discusión".
"Es una elección crítica en medio de una situación compleja, con la cuestión de los deudores, la cuestión económica. Lo digo simplemente porque es la realidad cotidiana de todos los argentinos. ¿Dónde se resuelve o se empieza a resolver esto?: en las urnas, votando", afirmó quien gobierna desde 2019 la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.
El mandatario provincial afirmó que los comicios se desarrollan con "normalidad" y pidió que los ciudadanos se acerquen a los centros de votación. "Hay que votar, hay que decidir. Las elecciones son un hecho colectivo pero cada uno tiene que ir a votar", afirmó.
Abel Gilbert
Gane o pierda en las urnas, Milei se prepara para realizar cambios en el Gobierno con el sostén inédito de EEUU
El ultraderechista Javier Milei esperaba los resultados de las elecciones legislativas con la única certeza que comparte con el poder económico y la administración de Donald Trump, a estas alturas su principal sostén: más allá de lo que revele el escrutinio, el Gobierno entrará en una nueva fase hasta 2027. Se espera que el mismo lunes comiencen a anunciarse cambios en el gabinete de ministros y la entrada de sectores que no son especialmente afines al anarco capitalista a pesar de compartir un credo conservador. Lea aquí el artículo completo de Abel Gilbert, corresponsal en Buenos Aires.
Karina Milei votó escoltada por militantes y personal de seguridad
La secretaria general de la Presidencia emitió su voto pasadas las 12.30, rodeada por un grupo de militantes libertarios y bajo un importante despliegue de seguridad.
A la salida, periodistas y decenas de curiosos aguardaban su llegada entre cánticos de ¡Vamos Karina!”, aplausos y algún insulto aislado con un “¡Hija de puta, ladrona!”, según reporta el medio argentino La Nación.
Un test electoral a Milei
Unas 35,9 millones de personas están llamadas a votar este domingo para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. La elección se da en un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera el presidente argentino, Javier Milei, y el frente peronista Fuerza Patria.
Las encuestas previas a la elección no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.
Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, a finales de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y varias reformas orientadas a la desregulación económica.
- ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas
- Elecciones legislativas en Argentina, hoy en directo: sondeos, encuestas, horario de las votaciones y última hora de Javier Milei
- Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
- Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Rosa Maria Calaf y Jon Sistiaga: 'Solo la buena información nos hará auténticamente libres
- Las principales rutas de la droga a EEUU no pasan por Venezuela: ¿qué busca Trump con sus ataques a las narcolanchas?
- Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina