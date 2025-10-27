Resultados de las elecciones en Argentina, hoy en directo: última hora del ganador, Javier Milei y reacciones

Primer candidato peronista por Buenos Aires visita a Cristina Fernández tras emitir voto

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente peronista Fuerza Patria, Jorge Enrique Taiana, visitó en la tarde de este domingo a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) -quien cumple desde junio su condena en la modalidad de prisión domiciliaria-, tras emitir su voto y a la espera del cierre de unos comicios clave que renovarán el Congreso argentino.

El exministro de Defensa llegó pasadas las 16:00 hora local al departamento de Fernández, ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, después de emitir su voto. Al terminar el encuentro, Taiana dialogó brevemente con la prensa y dijo que vio a la exmandataria "muy bien, animada y con esperanza".

Contó, además, que charlaron de la evolución de los comicios y convocó a votar a "quienes todavía no lo hayan hecho" ya que consideró que hasta el momento la participación electoral era baja, en comparación con las elecciones anteriores. "A Cristina le llamó la atención que hay, hasta ahora, baja participación electoral así que tiene expectativa de lo que pasé en la próxima hora y media (hasta el cierre de los comicios)", afirmó.