Resultados de las elecciones en Argentina, hoy en directo: última hora del ganador, Javier Milei y reacciones

¿Quién ha ganado en las elecciones de Argentina?

¿Por qué ha ganado Javier Milei?

Tras su triunfo electoral, Milei agradece a Trump por su apoyo: &quot;Gran amigo de Argentina&quot;

Tras su triunfo electoral, Milei agradece a Trump por su apoyo: "Gran amigo de Argentina"

Montse Martínez

María Mondéjar

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre las elecciones legislativas en Argentina y su ganador.

  1. ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas
  2. Elecciones legislativas en Argentina, hoy en directo: sondeos, encuestas, horario de las votaciones y última hora de Javier Milei
  4. Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones
  8. Contra todos los pronósticos, Javier Milei es el gran ganador de las elecciones legislativas en Argentina

DIRECTO LOUVRE | Uno de los sospechosos trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Resultados de las elecciones en Argentina, hoy en directo: última hora del ganador, Javier Milei y reacciones

La coalición de Milei gana contra pronóstico las elecciones legislativas en Argentina

¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa

¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados

