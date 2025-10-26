Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia advierte a Trump en Malasia que "siempre" encuentra forma de adaptarse a sanciones
El Gobierno ruso advirtió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "siempre " encuentra la forma de adaptarse a las restricciones económicas occidentales, después de que el jefe de la Casa Blanca aprobara las primeras sanciones antirrusas de su segundo mandato.
Rusia "siempre encuentra la forma" de adaptarse a unas sanciones que buscan "poner a Rusia de rodillas", dijo Alexéi Overchuk, viceprimer ministro ruso, a la prensa rusa desde Kuala Lumpur.
Overchuk, el jefe de la delegación rusa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), subrayó que "con Rusia no se puede hablar con un lenguaje de amenazas, de sanciones".
"Por algún motivo, siempre intentan ponernos de rodillas, pero no aprenden que nunca lo lograron y nunca lo lograrán", aseveró.
Overchuk, que subrayó que los aranceles estadounidenses han golpeado con especial saña a los países de la ASEAN, adelantó que tiene previsto reunirse en la capital malasia con los primeros ministros del país anfitrión, Vietnam y Camboya.
Ataque en un distrito residencial
Uno de los impactos se produjo en un edificio de nueve plantas en un distrito residencial, donde los operativos de los servicios emergencia rescataron a trece personas.
"En otra dirección, un edificio de seis plantas recibió un impacto de un dron, como resultado las ventanas quedaron destruidas desde la primera planta a la novena", indicó el mensaje de Telegram.
En total, más de cien operativos de los servicios de emergencia y más de una veintena de equipos de rescate fueron desplegados en la ciudad para hacer frente a las consecuencias del ataque.
Un ataque nocturno ruso con drones causa tres muertos y 31 heridos en Kiev
Un ataque nocturno ruso con drones causó la muerte de tres personas y heridas a otras 31 en Kiev, informaron la autoridades ucranianas este domingo.
En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, indicó que en el último balance del ataque ruso figuran tres muertos y 31 heridos.
"En total, 31 heridos (incluidos siete niños) y tres muertos han sido confirmados", escribió Tkachenko en un mensaje donde precisó que "al menos siete personas han sido hospitalizadas" con lesiones de diferente consideración.
"La naturaleza de los ataques rusos está cambiando" para generar "un creciente terror en nuestra gente", indicó el jefe de la Administración Militar de Kiev, al apuntar cuatro localizaciones residenciales de la capital que se vieron bombardeadas.
Esos puntos atacados se encuentran en los distritos de Desnianski, Obolonski y Darnitski.
Rusia advierte a la UE que tendrá que pagar "con intereses" si confisca los activos rusos
Rusia advirtió hoy a la Unión Europea (UE) de que si decide confiscar los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania, tendrá que devolverlos en un futuro "con intereses".
"Los países europeos implicados en ese robo tendrán que pagar sumas mucho mayores, con intereses", escribió Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados, en su canal de aplicación rusa Max.
Volodin, quien recordó que dichas acciones son una violación del derecho internacional, refutó el argumento de que Rusia haya asumido que nunca recuperará dichos fondos.
"Por esas decisiones no sólo pagarán aquellos que las tomen hoy, sino las futuras generaciones. Nadie les perdonará. Demandaremos la devolución de lo robado", subrayó.
También propuso que el dinero requisado sea recuperado por Moscú a través de la confiscación de los activos pertenecientes a los individuos que adopten y aprueban dichas decisiones.
Ucrania denuncia al menos dos muertos y nueve heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev
Al menos dos personas han muerto y nueve se encuentran heridas como consecuencia de un nuevo ataque ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev, y sus inmediaciones, según el último balance proporcionado por los servicios de emergencia.
En su cuenta de Telegram, Emergencias informa de impactos sobre los distritos de Desnyanski, Dniprovski y Darnitski.
En términos generales, las Fuerzas Aéreas de Ucrania han informado del derribo de cuatro de nueve misiles balísticos y 50 de 62 drones de ataque lanzados por las fuerzas del Kremlin durante la noche.
Gran parte de Kiev ha sido atacada, con daños principalmente en zonas residenciales e infraestructura municipal, incluyendo una guardería, según ha informado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, también en Telegram.
Ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este sábado el ataque nocturno de Rusia que causó al menos tres muertos y 17 heridos en varios puntos del país invadido por las fuerzas rusas.
"Otro ataque aéreo ruso contra Ucrania, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en Kiev, Dnipró, Járkov, Sumi y otras regiones. Hay muertos y heridos", lamentó Sibiga en su cuenta de X, donde publicó varias imágenes de la destrucción causada por el bombardeo.
"El terror ruso puede y debe detenerse", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió "la acción colectiva" y "una mayor presión sancionadora" contra Rusia, además de "un mayor apoyo energético" y una mayor "capacidad de defensa para Ucrania".
"Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Sibiga terminó su mensaje con una alusión al eventual apoyo internacional a su país para que Ucrania pueda disponer de armas de largo alcance.
Lucas Font
Los aliados de Ucrania confían en desbloquear los activos congelados de Rusia antes de que termine el año
Los países de la llamada “coalición de voluntarios”, liderada por el Reino Unido y Francia, se han mostrado confiados en poder desbloquear los activos congelados a Rusia por Europa antes de que termine el año. Un pronóstico que han lanzado tanto la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a pesar de que los países de la Unión Europea fueron incapaces de alcanzar un acuerdo en este sentido en la reunión celebrada este jueves en Bruselas. Los miembros de la coalición también se han comprometido a reforzar el armamento a Ucrania y han amenazado con nuevas medidas para retirar cuanto antes el petróleo y el gas rusos del mercado global. Más información, aquí.
Zelenski pide sancionar a todas las petroleras y refinerías rusas y a su 'flota fantasma'
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a sus aliados sancionar a todas las petroleras rusas, las refinerías y terminales logísticas y la 'flota fantasma' de Rusia que transporta el crudo y otros combustibles. Zelenski agradeció a Estados Unidos que penalizara a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como las sanciones de la Unión Europea, pero señaló que hay que ir más allá a fin de socavar la financiación de la guerra. El presidente hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, al término de una reunión presencial y telemática de la Coalición de Voluntarios, formada por una treintena de países, sobre todo europeos, aliados de Kiev.
El asesor económico de Putin se reúne con la Administración Trump en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"
El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, ha remarcado este viernes a su llegada a Estados Unidos que "el lenguaje de la presión no funciona con Rusia" y que cualquier tipo de cooperación económica y comercial con Washington pasa por respetar también los intereses de Moscú. "La cooperación económica entre Moscú y Washington solo se preserva si se trata a Rusia con respeto", ha dicho el asesor económico del presidente ruso Vladimir Putin, desde Nueva York, donde ha viajado a petición de la Administración Trump, que ha decidido no cancelar el viaje a pesar de los últimos desencuentros.
Sánchez reivindica el compromiso de España en apoyar a Ucrania por "una paz justa y duradera"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes en la reunión de la Coalición de Voluntarios, el "compromiso firme" de España con el apoyo a Ucrania en los ámbitos "militares, de formación y de ayuda humanitaria", con el objetivo final de "lograr una paz justa y duradera". El jefe del Ejecutivo ha participado por videoconferencia en la cumbre que se ha celebrado en Londres (Reino Unido), de la que han formado parte el primer ministro británico, Keir Starmer, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, y otros líderes europeos, incluyendo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que se encuentra de visita en Londres.
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
