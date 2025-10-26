Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Trump anuncia un "acuerdo histórico" entre Tailandia y Camboya tras su conflicto fronterizo

7 minutos de robo y 10 años de recortes: el Louvre como síntoma de la crisis económica de Francia

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre

Al menos dos muertos y 20 heridos en dos tiroteos en diferentes puntos de Estados Unidos

DIRECTO LOUVRE | Uno de los sospechosos trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle

El PKK retira a todas sus fuerzas de Turquía en un nuevo avance del histórico proceso de paz

Trump se marca un baile ante los artistas nativos al aterrizar en Malasia

