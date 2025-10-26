Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Rusia advierte a Trump en Malasia que "siempre" encuentra forma de adaptarse a sanciones

El Gobierno ruso advirtió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "siempre " encuentra la forma de adaptarse a las restricciones económicas occidentales, después de que el jefe de la Casa Blanca aprobara las primeras sanciones antirrusas de su segundo mandato.

Rusia "siempre encuentra la forma" de adaptarse a unas sanciones que buscan "poner a Rusia de rodillas", dijo Alexéi Overchuk, viceprimer ministro ruso, a la prensa rusa desde Kuala Lumpur.

Overchuk, el jefe de la delegación rusa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), subrayó que "con Rusia no se puede hablar con un lenguaje de amenazas, de sanciones".

"Por algún motivo, siempre intentan ponernos de rodillas, pero no aprenden que nunca lo lograron y nunca lo lograrán", aseveró.

Overchuk, que subrayó que los aranceles estadounidenses han golpeado con especial saña a los países de la ASEAN, adelantó que tiene previsto reunirse en la capital malasia con los primeros ministros del país anfitrión, Vietnam y Camboya.