¿Qué se sabe del Burevestnik, el nuevo misil nuclear de Rusia?

El presidente ruso Vladimir Putin informó este domingo de que Rusia había probado su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik. A continuación, algunos datos clave sobre este arma:

El 9M730 Burevestnik, cuyo nombre se traduce como 'petrel de tormenta', en referencia a un ave marítima, es un misil de crucero lanzado desde tierra y de vuelo bajo que no solo es capaz de transportar una ojiva nuclear, sino que también es de propulsión nuclear. La OTAN se refiere a él como el SSC-X-9 Skyfall.

Putin, quien reveló el proyecto por primera vez en marzo de 2018, ha afirmado que tiene un alcance ilimitado y que puede evadir las defensas antimisiles estadounidenses. Sin embargo, algunos expertos occidentales han cuestionado su valor estratégico, alegando que no aportará capacidades que Moscú no tenga ya y que podría emitir radiación a lo largo de su trayectoria de vuelo.

Putin aseguró este domingo que el arma era única. El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, informó a Putin de que, en la prueba realizada el 21 de octubre, el misil recorrió 14 000 km (8700 millas) y permaneció en el aire durante unas 15 horas. Afirmó que funcionaba con energía nuclear, podía derrotar cualquier defensa antimisiles y tenía un alcance ilimitado.

Su propulsión nuclear está diseñada para permitirle volar mucho más lejos y durante más tiempo que los motores turborreactores o turbofán tradicionales, que están limitados por la cantidad de combustible que pueden transportar. Esto le permitiría "merodear" durante un periodo prolongado antes de alcanzar su objetivo.

La Nuclear Threat Initiative, una organización de seguridad sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, afirmó que podría permanecer en el aire durante días: "En funcionamiento, el Burevestnik transportaría una ojiva nuclear (u ojivas), daría la vuelta al mundo a baja altitud, evitaría las defensas antimisiles y esquivaría el terreno, y lanzaría la ojiva (u ojivas) en un lugar (o lugares) difícil de predecir", afirmó en un informe de 2019.

Algunos expertos occidentales afirman que la velocidad subsónica del Burevestnik lo haría detectable y que cuanto más tiempo permaneciera en vuelo, más vulnerable sería. En respuesta a esto, el experto militar ruso Alexei Leonkov escribió en 2019 que la función del Burevestnik sería eliminar los "restos" de los puestos de mando, bases militares, fábricas y centrales eléctricas del enemigo después de que Rusia hubiera lanzado misiles balísticos intercontinentales, momento en el que los sistemas de defensa aérea del adversario serían incapaces de detenerlos.

Afirmó que los Burevestnik "arrasarían a los países agresores hasta devolverlos a la Edad de Piedra", completando la destrucción de su infraestructura militar y civil. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, citando una revista militar rusa especializada en 2021, afirmó que el Burevestnik tendría un alcance teórico de hasta 20 000 km (12 400 millas), por lo que podría tener su base en cualquier lugar de Rusia y atacar objetivos en Estados Unidos.

La misma revista rusa afirmó que la altitud teórica del misil era de solo 50 a 100 metros (164 a 328 pies), mucho menor que la de un misil de crucero convencional, lo que dificultaría su detección por los radares de defensa aérea. Un informe de 2020 del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirmaba que, si Rusia lograba poner en servicio el Burevestnik, Moscú dispondría de un "arma única con capacidad intercontinental".

Los expertos estiman que sería lanzado al aire por un pequeño cohete de combustible sólido para impulsar aire hacia un motor que contiene un reactor nuclear en miniatura. El aire sobrecalentado y posiblemente radiactivo sería expulsado, proporcionando un empuje hacia adelante.

Según expertos occidentales, el Burevestnik tiene un historial de pruebas deficiente, con numerosos fallos en el pasado. En 2019, al menos cinco especialistas nucleares rusos murieron en una explosión y una fuga radiactiva durante un experimento en el mar Blanco, y fuentes de inteligencia estadounidenses afirmaron que sospechaban que formaba parte de una prueba del Burevestnik. Putin entregó a sus viudas las más altas condecoraciones del Estado y afirmó que el arma que estaban desarrollando no tenía igual en el mundo, aunque no la nombró. Putin anunció el éxito de la prueba del misil en octubre de 2023.